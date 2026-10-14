Trao 105 suất học bổng cho tân sinh viên vượt khó

Học bổng “Tiếp sức đến trường” góp phần giúp tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vững bước trên hành trình chinh phục tri thức.

Chương trình có tổng kinh phí gần 1,8 tỷ đồng, do Câu lạc bộ “Tiếp sức đến trường” Huế và bạn đọc Báo Tuổi Trẻ tài trợ. Mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng tiền mặt; trong đó, có 2 suất đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/suất cho 4 năm học.

Ngoài các suất học bổng trên, một bạn đọc đề nghị không nêu tên dành tặng riêng em Võ Tài 50 triệu đồng và em Võ Hoài Anh, tân sinh viên ngành y, 80 triệu đồng cho năm học đầu tiên. Quỹ Khuyến học Vinacam thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam cũng tài trợ 2 máy tính xách tay cho các tân sinh viên đặc biệt khó khăn, thiếu thiết bị học tập.

Đây là điểm trao thứ năm trong Chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2026, thuộc chương trình “Vì ngày mai phát triển” lần thứ 633 của Báo Tuổi Trẻ. Năm nay, chương trình dự kiến trao 1.200 suất học bổng với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm và dụng cụ học tập cho tân sinh viên.

Bên cạnh học bổng, chương trình còn nhận được sự đồng hành của nhiều đơn vị, tổ chức và cá nhân. Quỹ Khuyến học Vinacam tài trợ 50 máy tính xách tay trị giá khoảng 800 triệu đồng cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn, thiếu thiết bị học tập; Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu tài trợ 4 máy tính xách tay; Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ tài trợ 60 suất học bổng ngoại ngữ miễn phí trị giá 1,026 tỷ đồng; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tài trợ 1.500 ba lô trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Ra đời từ năm 2003 với 27 suất học bổng, đến năm 2026, Chương trình “Tiếp sức đến trường” đã bước sang năm thứ 23, trao học bổng cho 26.853 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 252 tỷ đồng.

Trong khi đó, Chương trình “Vì ngày mai phát triển” do Báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 1988 đã trải qua 38 năm hoạt động liên tục, thực hiện 630 chương trình, huy động tổng giá trị hơn 440 tỷ đồng, hỗ trợ khoảng 77.665 học sinh, sinh viên đến trường.

Thông qua các chương trình học bổng với nhiều tên gọi khác nhau, “Vì ngày mai phát triển” hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục, vun đắp thế hệ trẻ và kết nối sự chung tay của bạn đọc, các nhà tài trợ để tiếp sức cho học sinh, sinh viên trên hành trình học tập.