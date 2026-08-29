Trao 215 suất học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên

Năm nay, quỹ học bổng Vallet trao 215 suất cho học sinh, sinh viên TP. Huế, gồm 152 suất dành cho học sinh và 63 suất dành cho sinh viên. Mỗi suất học bổng học sinh trị giá 17 triệu đồng, sinh viên trị giá 34 triệu đồng. Tổng giá trị học bổng hơn 4,7 tỷ đồng.

Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam trao học bổng cho học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang trân trọng cảm ơn GS. Odon Vallet, GS. Trần Thanh Vân, GS. Lê Kim Ngọc, GS. Esperan Panodou cùng các nhà tài trợ, tổ chức, cá nhân đã dành sự quan tâm và hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng nhân tài tại Huế.

Từ năm 2001 đến nay, học bổng Vallet được trao liên tục cho học sinh, sinh viên tài năng hoặc xuất sắc trong học tập, nghiên cứu tại Việt Nam. Năm 2026, toàn quốc có khoảng 2.100 suất học bổng Vallet được trao, với tổng kinh phí hơn 45 tỷ đồng.

Từ năm 2007, Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam bắt đầu xét tuyển sinh viên đạt giải quốc gia môn toán sang du học tại Pháp. Đến năm 2026, qua 16 khóa phối hợp với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, chương trình đã tuyển chọn 247 sinh viên theo học tại Pháp. Cuối tháng 8/2026, thêm 32 sinh viên lên đường nhập học tại Pháp. Chương trình vẫn tiếp tục tuyển sinh theo mô hình liên kết đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê chuẩn.

Ngoài ra, Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam còn triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, trong đó có xây dựng Thư viện Vallet tại Trường THPT Chuyên Quốc Học – Huế và Trường THPT Hai Bà Trưng. Đến nay, hai thư viện được hỗ trợ hơn 4,5 tỷ đồng và 55.000 bản sách, trong đó một phần sách được chia sẻ cho các thư viện vùng sâu, vùng xa.