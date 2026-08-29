  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 29/08/2026 12:33

Trao 215 suất học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên

HNN.VN - Ngày 29/8, tại Đại Nội, Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam tổ chức trao học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập. Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang và GS. Ngô Thanh Vân, Chủ tịch tổ chức Gặp gỡ Việt Nam.

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế hợp tác đào tạo kỹ sư với PhápTrao 209 suất học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên xuất sắc

Năm nay, quỹ học bổng Vallet trao 215 suất cho học sinh, sinh viên TP. Huế, gồm 152 suất dành cho học sinh và 63 suất dành cho sinh viên. Mỗi suất học bổng học sinh trị giá 17 triệu đồng, sinh viên trị giá 34 triệu đồng. Tổng giá trị học bổng hơn 4,7 tỷ đồng.

Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam trao học bổng cho học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang trân trọng cảm ơn GS. Odon Vallet, GS. Trần Thanh Vân, GS. Lê Kim Ngọc, GS. Esperan Panodou cùng các nhà tài trợ, tổ chức, cá nhân đã dành sự quan tâm và hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng nhân tài tại Huế.

Từ năm 2001 đến nay, học bổng Vallet được trao liên tục cho học sinh, sinh viên tài năng hoặc xuất sắc trong học tập, nghiên cứu tại Việt Nam. Năm 2026, toàn quốc có khoảng 2.100 suất học bổng Vallet được trao, với tổng kinh phí hơn 45 tỷ đồng.

Từ năm 2007, Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam bắt đầu xét tuyển sinh viên đạt giải quốc gia môn toán sang du học tại Pháp. Đến năm 2026, qua 16 khóa phối hợp với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, chương trình đã tuyển chọn 247 sinh viên theo học tại Pháp. Cuối tháng 8/2026, thêm 32 sinh viên lên đường nhập học tại Pháp. Chương trình vẫn tiếp tục tuyển sinh theo mô hình liên kết đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê chuẩn.

Ngoài ra, Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam còn triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, trong đó có xây dựng Thư viện Vallet tại Trường THPT Chuyên Quốc Học – Huế và Trường THPT Hai Bà Trưng. Đến nay, hai thư viện được hỗ trợ hơn 4,5 tỷ đồng và 55.000 bản sách, trong đó một phần sách được chia sẻ cho các thư viện vùng sâu, vùng xa.

CÁT AN
 Từ khóa:
Quỹ học bổng Vallettrao học bổnghọc sinhsinh viênTP. Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tái hiện Lễ Truyền Lô, tôn vinh học sinh tiêu biểu

Sáng 29/8, tại Quảng trường Ngọ Môn diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa, giáo dục gồm tái hiện Lễ Truyền Lô dưới triều Nguyễn, công bố Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế và tuyên dương “Học sinh danh dự toàn trường” năm học 2025-2026.

Tái hiện Lễ Truyền Lô, tôn vinh học sinh tiêu biểu
Người trẻ dẫn nhịp chuyển đổi số

Từ hỗ trợ người dân tiếp cận tiện ích số đến ứng dụng AI trong công việc, học tập và sáng tạo, tuổi trẻ Huế đang phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, đưa công nghệ trở thành công cụ thiết thực trong đời sống.

Người trẻ dẫn nhịp chuyển đổi số
50 năm Trường THPT Tam Giang: Giữ nền truyền thống, tạo đà phát triển

Từ những ngày đầu còn nhiều gian khó đến một ngôi trường đạt chuẩn quốc gia, 50 năm xây dựng và phát triển của Trường THPT Tam Giang là hành trình bền bỉ của nhiều thế hệ thầy và trò. Nhìn lại chặng đường ấy, ông Hoàng Đình Thông, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ với Huế ngày nay về những dấu ấn nổi bật, bước chuyển trong chất lượng giáo dục và định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

50 năm Trường THPT Tam Giang Giữ nền truyền thống, tạo đà phát triển
Hướng đến 100% sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Từ tỷ lệ 96% sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trong năm học 2025 - 2026, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên 100% trong năm học 2026 - 2027 và duy trì bền vững trong những năm tiếp theo. Để đạt mục tiêu, cùng với tuyên truyền, nhà trường chú trọng hỗ trợ, tạo thuận lợi để sinh viên tiếp cận và sử dụng BHYT.

Hướng đến 100 sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top