“Người lái đò” nặng nỗi yêu thương

Thầy Tùng luôn đồng hành cùng học sinh

Lá cờ đầu trong nghiên cứu, đổi mới

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Thành ủy Huế tổ chức vào cuối tháng 7/2025, tiếng vỗ tay giòn giã hòa cùng những nụ cười hân hoan dành cho những cán bộ, đảng viên xuất sắc, được trân trọng tuyên dương và tặng bằng khen. Thầy giáo Phan Hữu Tùng là một trong những gương mặt xuất sắc ấy.

“Người lái đò” Phan Hữu Tùng là chủ nhân của mô hình hình thành kiến thức các bảng nhân trong môn toán tiểu học (mô hình này đạt giải Nhất hội thi Thiết bị dạy học tự làm cấp tỉnh Thừa Thiên Huế (trước đây); đoạt giải Khuyến khích hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc năm 2015); phần mềm xử lý số liệu phổ cập trung học cơ sở (đoạt giải Khuyến khích hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015); phần mềm quản lý học sinh tiểu học theo Thông tư 22 và Thông tư 27 in phiếu liên lạc, được nhiều trường tiểu học trong cả nước sử dụng có hiệu quả (đoạt giải Khuyến khích hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2020); giải Nhì cấp tỉnh hội thi Thiết kế bài giảng E-leaning năm 2016; 2 giải Khuyến khích cuộc thi “Xây dựng Thiết bị dạy học số cấp tỉnh năm học 2022 - 2023; chủ nhiệm dự án khoa học cấp thị xã năm 2023 với đề tài “Ứng dụng công nghệ thông minh để tự động hóa đóng/mở điện nước”, góp phần tiết kiệm kinh phí và phòng, chống cháy nổ tại trường”, và rất nhiều giải thưởng khác.

Thầy Tùng (thứ 5, phải qua) vinh dự được Thành ủy Huế tặng bằng khen

Nụ cười khiêm nhường mà hạnh phúc, luôn rạng ngời trong mắt người thầy giáo hơn 30 năm tuổi nghề, khi bộc bạch về những trăn trở, khát khao có những dự án khoa học, sáng kiến, đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý và giảng dạy, giúp giáo viên, học sinh thuận lợi trong nâng cao chất lượng dạy và học, giúp các thế hệ mầm xanh nắm chắc tri thức.

Thầy giáo Phan Hữu Tùng chia sẻ, trong 16 năm công tác tại Dương Hòa và Phú Sơn, hai hai xã miền núi đặc biệt khó khăn của thị xã Hương Thủy - nay thuộc phường Phú Bài, thầy và các đồng nghiệp thương đến thắt ruột những học trò nhỏ bé, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhiều em đeo trên vai cặp sách cũ, đôi dép dưới chân vẹt mòn, trưa mang theo chỉ lưng cơm trắng với muối vừng, ăn hết bữa vẫn chưa no bụng.

“Ngày đó học ngày hai buổi. Điều kiện khó khăn nên trường chưa thể tổ chức bữa ăn bán trú. Học sinh ở xa mang theo cơm, ở lại trường. Đến bữa, thầy, cô giáo thu xếp cho các em ăn trưa ngay tại lớp; dặn dò, hỏi han như cha mẹ và con cái trong gia đình. Nhìn vào ánh mắt trong trẻo của các em khi say sưa nói đến ước mơ sau này muốn trở thành cô, chú bác sĩ, bộ đội, doanh nhân…, tôi tự hứa phải cố gắng đóng góp sức lực, trí tuệ để cùng chung sức nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, “chắp cánh” cho học trò vươn tới ước mơ. Với hành trang tri thức, các em sẽ thay đổi cuộc đời và chung sức trẻ xây dựng mảnh đất quê hương đổi thay, phát triển” - thầy giáo Phan Hữu Tùng bộc bạch.

Vì học sinh thân yêu

Khi ngành giáo dục bắt đầu chuyển từ việc ghi chép thủ công sang đánh máy sổ phổ cập thì thầy Tùng đã tiên phong xây dựng phần mềm tự động thống kê số liệu, giúp giáo viên tiết kiệm thời gian và nâng cao độ chính xác. Cũng trong giai đoạn này, toàn tỉnh (nay là thành phố Huế) chưa có trường nào in học bạ hay phiếu liên lạc bằng phần mềm thì thầy Tùng đã viết ứng dụng hỗ trợ giáo viên in phần mềm cho giáo viên in phiếu liên lạc, in học bạ. Ngoài ra, khi việc dạy bảng nhân yêu cầu giáo viên phải thủ công đính từng mô hình nhỏ để truyền đạt kiến thức, thầy Tùng đã sáng tạo ra mô hình dạy bảng nhân mới, giúp quá trình giảng dạy trở nên đơn giản, trực quan hơn mà vẫn đạt hiệu quả cao. Những cải tiến này không chỉ mang tính khoa học, thực tiễn mà còn giảm đáng kể khối lượng công việc cho giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Thầy Tùng trò chuyện cùng tác giả

Thầy Phan Hữu Tùng thường nhắn nhủ giáo viên nhà trường, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” vô cùng ý nghĩa. Thầy, cô giáo phải mẫu mực, trách nhiệm, nhiệt huyết và phải là tấm gương sáng để học sinh noi theo. Nói được, làm được, thầy Tùng là người luôn nêu gương, trách nhiệm, nhiệt huyết.

Ngoài giờ đến trường với “hàng núi” công việc, khi trở về nhà, miệt mài đến tận khuya với những tìm tòi, nghiên cứu, những sáng kiến, sáng chế mang tính ứng dụng thiết thực, thầy Tùng tâm nguyện cống hiến hết mình, tất cả vì học sinh thân yêu. Từ tâm nguyện đó, thầy Tùng sáng chế những sản phẩm hữu ích: xe quét và gom rác sân trường, máy cắt cỏ sân trường; hướng dẫn học sinh chế tạo “Hộp bút đa năng”, đoạt giải Nhất hội thi Sáng tạo thanh thiếu nhi do Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế (trước đây) tổ chức...

Vì lợi ích của những mầm xanh, Trường Tiểu học số 1 Phú Bài là một trong những trường đi đầu trong việc thiết kế, sử dụng bảng kéo cho 100% lớp học, tạo chỗ để ti vi hợp lý, đảm bảo sức khỏe học đường cho học sinh, đặc biệt là giảm các tật về mắt, cột sống.

“Trách nhiệm và tâm huyết của người đứng đầu đơn vị đã lan tỏa đến mỗi giáo viên trong trường. Chúng tôi cố gắng không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chung sức đồng hành cùng học sinh trong suốt quá trình học tập rèn luyện” - cô giáo Nguyễn Thị Hiên, thầy giáo Lê Trạc Minh và nhiều giáo viên Trường Tiểu học số 1 Phú Bài chia sẻ, cùng tình cảm trân trọng.

Ngày tôi đến Trường Tiểu học số 1 Phú Bài, thầy Phan Hữu Tùng không nói nhiều đến những thành tích của mình mà tự hào khoe nhiều thành tích học tập của các cô cậu học trò. Những gương mặt, những cái tên kèm giải thưởng các cấp cứ nối dài mãi. Điển hình là em Trần Quốc Anh Kiệt đoạt Huy chương vàng cuộc thi “Olympic tiếng Anh quốc tế Hippo”, Huy chương Vàng “Cuộc thi toán quốc tế SEAMO” và cả list thành tích; em Lê Nguyễn Minh Quang đoạt Huy chương Vàng cuộc thi toán tuổi thơ cấp quốc gia cùng rất nhiều giải thưởng khác.

Trong những câu chuyện, chúng tôi lại cùng nhau nhớ về vùng đất đặc biệt khó khăn Dương Hòa, Phú Sơn xưa, nơi có những học trò nghèo với khát vọng tương lai rực rỡ. Nơi đó, trong 16 năm gắn bó, thầy Tùng đã cống hiến nhiều sáng kiến, sáng chế, đổi mới trong giảng dạy, cùng yêu thương không đong đếm dành cho học trò.

Thầy giáo Phan Hữu Tùng cười hồn hậu: “Đã 15 năm kể từ ngày chuyển công tác, nhưng tôi vẫn dõi theo và hạnh phúc trước những đổi thay, để vùng đất xa xôi ấy bây giờ nối liền một dải với thành phố Huế phát triển. Làm nên đổi thay trên quê hương, chắc chắn có đóng góp của những thế hệ học trò, đã từng bền bỉ với dẫn dắt của thầy, cô giáo trên “dòng sông tri thức”, với những khát vọng vươn lên”.

Chúng tôi cùng tin điều đó!