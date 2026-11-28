Hiện phường Phong Điền có gần 14.300 người trong độ tuổi lao động có việc làm ổn định. Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu đưa từ 50 - 70 người đi làm việc ở nước ngoài. Trong 10 tháng đầu năm, con số này đã đạt 79 trường hợp, vượt kế hoạch đề ra.



Không chỉ mang lại nguồn thu nhập, quá trình làm việc ở nước ngoài còn giúp người lao động tích lũy vốn, nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp và rèn luyện tác phong công nghiệp. Đây là những điều kiện thuận lợi để người lao động tìm kiếm việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh khi trở về địa phương.



Để mở rộng cơ hội cho người lao động, phường Phong Điền chú trọng công tác tuyên truyền, tư vấn, kết nối với các doanh nghiệp tuyển dụng uy tín, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay chính sách, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao đời sống người dân.

Infographic về mở rộng cơ hội đi lao động nước ngoài ở phường Phong Điền: