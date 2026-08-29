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Tái hiện Lễ Truyền Lô, tôn vinh học sinh tiêu biểu

HNN.VN - Sáng 29/8, tại Quảng trường Ngọ Môn diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa, giáo dục gồm tái hiện Lễ Truyền Lô dưới triều Nguyễn, công bố Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế và tuyên dương “Học sinh danh dự toàn trường” năm học 2025-2026.

Tiếp nối truyền thống, hun đúc tinh thần hiếu họcHồi sinh nghi lễ cung đìnhVinh danh học sinh danh dự toàn trườngTuyên dương 384 học sinh danh dự toàn trường

Tái hiện Lễ Truyền Lô 

Chương trình do UBND thành phố, Ban Tổ chức Festival Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức. Dự chương trình có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang.

Tái hiện nghi lễ trọng hiền tài

Tại Ngọ Môn, Lễ Truyền Lô dưới triều Nguyễn được tái hiện bằng hình thức sân khấu hóa với các nghi thức, nghi tiết tiêu biểu của lễ xướng danh, công bố các tiến sĩ sau kỳ thi Đình. Truyền Lô là nghi lễ được tổ chức sau kỳ thi Đình để công bố thứ bậc các tân tiến sĩ. Trước thời vua Thiệu Trị, lễ được tổ chức tại điện Thái Hòa. Từ năm Đinh Mùi (1847), nghi lễ được chuyển ra Ngọ Môn với nhiều nghi thức trang trọng.

Một trong những nghi thức đặc sắc là ống quyển Phụng Vân đựng danh sách tân tiến sĩ được thả xuống sân Ngọ Môn, đặt trên Lòng Đình, sau đó được đội nghi thức rước ra niêm yết tại Phu Văn Lâu trong 3 ngày trước khi đưa về Di Luân đường, Quốc Tử Giám. Các tân tiến sĩ sau đó được nhà vua ban yến, cưỡi ngựa dạo phố và làm lễ vinh quy bái tổ tại quê nhà.

Lễ Truyền Lô thể hiện truyền thống trọng hiền tài, tư tưởng chiêu hiền đãi sĩ của triều Nguyễn, đồng thời phản ánh vai trò của khoa cử trong việc tuyển chọn người tài phục vụ đất nước. Việc tái hiện nghi lễ tại Ngọ Môn góp phần giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa của khoa cử triều Nguyễn, qua đó giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống hiếu học và di sản văn hóa Huế.

MONO trở thành Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế

 Ca sĩ MONO trở thành Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế.

Tại chương trình, Ban Tổ chức Festival Huế công bố ca sĩ Nguyễn Việt Hoàng (nghệ danh MONO) trở thành Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế, nhiệm kỳ 5 năm, từ 2026-2030.

MONO là nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Thời gian qua, một số sản phẩm âm nhạc của nam ca sĩ được thực hiện tại các không gian di sản Huế, góp phần đưa hình ảnh Cố đô đến gần hơn với công chúng thông qua âm nhạc và truyền thông đương đại.

Trong nhiệm kỳ, MONO sẽ đồng hành cùng các hoạt động phù hợp do Ban Tổ chức Festival Huế và các đơn vị liên quan triển khai; quảng bá di sản Huế thông qua âm nhạc, video, hình ảnh và các sản phẩm truyền thông sáng tạo trên nền tảng số; đồng thời lan tỏa những sản phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ di sản.

Việc lựa chọn và công nhận Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế được kỳ vọng góp phần đổi mới phương thức truyền thông, tạo thêm những cách tiếp cận sinh động, đưa di sản đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Tuyên dương 385 “Học sinh danh dự toàn trường”

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh tuyên dương các học sinh tiêu biểu. 

Trong khuôn khổ chương trình, thành phố Huế tuyên dương “Học sinh danh dự toàn trường” năm học 2025-2026. Có 385 học sinh được tuyên dương, gồm 40 học sinh THPT, 133 học sinh THCS và 212 học sinh tiểu học. Đây là những học sinh có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, thể hiện ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên.

Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Huế có 90/108 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 4 giải Nhất; 5 học sinh được chọn vào vòng 2 tuyển chọn đội tuyển Olympic quốc tế. Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh chúc mừng 385 học sinh ưu tú được tuyên dương, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của ngành Giáo dục, đội ngũ thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh trong năm học 2025-2026.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, việc tổ chức lễ tuyên dương gắn với tái hiện Lễ Truyền Lô tại Ngọ Môn là dịp kết nối truyền thống hiếu học, trọng hiền tài của cha ông với những thành tích học tập của thế hệ trẻ hôm nay. Từ truyền thống khoa cử của vùng đất Cố đô đến những thành tích của học sinh Huế tại các kỳ thi quốc gia, quốc tế, tinh thần hiếu học vẫn được tiếp nối và phát huy.

Đối với các học sinh được tuyên dương, Chủ tịch UBND thành phố mong muốn các em xem thành tích hôm nay là động lực để tiếp tục vươn lên; giữ niềm say mê học tập, mạnh dạn sáng tạo, dám ước mơ và chinh phục những mục tiêu lớn. Cùng với học tập, các em cần không ngừng rèn luyện, sống có lý tưởng, trách nhiệm, biết yêu thương, chia sẻ và đóng góp cho cộng đồng.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành với sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện, phát huy tài năng, vun đắp ước mơ và nuôi dưỡng hoài bão. Các cấp, các ngành, nhà trường, gia đình và toàn xã hội cần phối hợp chặt chẽ, xây dựng môi trường thuận lợi để mỗi học sinh được học tập, rèn luyện và phát triển, góp phần xây dựng Huế trở thành thành phố giáo dục, thành phố văn hóa, thành phố di sản và đô thị phát triển bền vững.

MINH HIỀN
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Tái hiệnLễ Truyền LôMONOtrở thànhSứ giảquảng bádi sảnvăn hóa Huếtuyên dươnghọc sinhdanh dựtoàn trường
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