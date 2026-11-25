Cô Phạm Nguyễn Trang Ngân với hành trình “thắp lửa” đam mê môn vật lý cho học sinh Trường THPT A Lưới.

Thắp lửa đam mê khoa học

“Các em học sinh vùng cao còn nhiều thiệt thòi, điều kiện tiếp cận các trang thiết bị hiện đại không thuận lợi như học sinh ở các vùng đồng bằng. Vì vậy, tôi luôn hy vọng góp chút công sức nhỏ bé của mình giúp các em tiếp cận được với nền khoa học và công nghệ, từ đó nuôi dưỡng tình yêu, niềm đam mê nghiên cứu khoa học cũng như môn vật lý”, cô Ngân tâm sự.

Công tác tại Trường THPT A Lưới - đơn vị đóng trên địa bàn khó khăn với hơn 80% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, bản thân cô Trang Ngân luôn phải đối mặt với nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất. Tuy nhiên, bằng phương pháp giáo dục thực hành gắn liền với đời sống và mô hình dạy học khơi gợi sự chủ động, cô đã biến những giờ học thành hành trình khám phá đầy hứng thú.

Không dừng lại ở sách giáo khoa, cô chủ động sáng kiến cải tiến thiết bị thí nghiệm, phát triển các dự án giáo dục STEM từ những vật liệu tái chế quen thuộc, đánh thức tư duy sáng tạo tiềm ẩn trong những đứa trẻ vùng cao, biến nỗi sợ môn học thành niềm say mê nghiên cứu.

Em Phạm Văn Bảo, học sinh đoạt giải Nhì học sinh giỏi cấp thành phố chia sẻ: “Chính sự tận tụy và những bài giảng sinh động, gần gũi với đời sống của cô Trang Ngân đã truyền cho em và các bạn nguồn cảm hứng, nuôi dưỡng ước mơ sau này trở thành thầy giáo dạy vật lý để tiếp bước cô truyền lửa cho các thế hệ sau”.

Đưa công nghệ vào lớp học vùng cao

Cô Trang Ngân cho biết, đối với một môn học có tính vận dụng cao như vật lý, để học sinh tiếp thu hiệu quả, đòi hỏi người giáo viên phải có phương pháp truyền đạt trực quan, sinh động. Cô luôn xây dựng kế hoạch chuyên môn cụ thể, tìm hiểu kỹ đặc điểm và hoàn cảnh của từng nhóm đối tượng học sinh để có phương pháp hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện tối đa để các em phát huy năng lực bản thân.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, cô đã tích cực đưa công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), phương pháp STEM và các nền tảng học tập trực tuyến vào quá trình giảng dạy. Dưới sự hướng dẫn tận tình của cô, học sinh được tiếp cận với các phần mềm, thuật toán xử lý số liệu chuyên sâu, khai thác dữ liệu số và ứng dụng phần mềm mô phỏng để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn đời sống.

Nhiều sản phẩm sáng tạo do chính học sinh trường THPT A Lưới thực hiện đã vươn xa, được lựa chọn tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố, cấp tỉnh và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng.

Ông Hoàng Tuấn Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT A Lưới cho biết, cô Trang Ngân là một giáo viên bộ môn vật lý rất nhiệt huyết, giỏi chuyên môn và luôn tận tâm với nghề. Trong những năm qua, nhà trường luôn tin tưởng phân công cô phụ trách đội tuyển học sinh giỏi bộ môn vật lý cũng như các hoạt động nghiên cứu khoa học và Câu lạc bộ STEM.

Những phương pháp giảng dạy đổi mới, sáng tạo của cô không chỉ giúp học sinh tiến bộ rõ rệt mà còn tạo sức lan tỏa sâu rộng, trở thành điểm sáng để tập thể giáo viên toàn trường học tập và nhân rộng. Với những thành tích nổi bật và cống hiến bền bỉ ấy, trong năm học này, cô đã vinh dự đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố và được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh là nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Giữa đại ngàn A Lưới, ngọn lửa đam mê vật lý và tình người ấm áp ấy vẫn đang ngày đêm sưởi ấm cho các em học sinh, vun vén những ước mơ bay cao, bay xa.