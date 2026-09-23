Thí điểm dạy tiếng Trung tại trường phổ thông

Ký kết hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Năm học này, Sở GD&ĐT triển khai thí điểm tiếng Trung Quốc tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương và Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, nhằm tạo thêm lựa chọn ngoại ngữ cho học sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục đa ngoại ngữ, đa văn hóa và đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, tiếng Trung được triển khai cho học sinh lớp 6, với 2 lớp gồm 80 học sinh. Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế tổ chức 2 lớp cho học sinh lớp 10 với 61 học sinh.

Việc đưa tiếng Trung vào giảng dạy được kỳ vọng góp phần phát triển năng lực ngoại ngữ, khả năng giao tiếp, đồng thời mở thêm định hướng học tập và nghề nghiệp cho học sinh.

Dịp này, Sở GD&ĐT ký bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, phát triển chương trình và học liệu, kiểm tra đánh giá; kiến tập, thực tập và kết nối dữ liệu, dự báo nhu cầu nhân lực.

Trong lĩnh vực ngoại ngữ, hai bên ưu tiên phối hợp phát triển các chương trình tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc và những ngoại ngữ khác phù hợp nhu cầu, điều kiện thực tế. Riêng việc triển khai tiếng Trung Quốc trong năm học 2026 - 2027 được thực hiện theo Kế hoạch số 5655/KH-SGDĐT ngày 7/9/2026 của Sở GD&ĐT.

Thông qua hợp tác, hai bên hướng tới tăng cường gắn kết giữa giáo dục phổ thông với đào tạo, nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, phát triển đội ngũ và nguồn nhân lực cho thành phố Huế.