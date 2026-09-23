  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 02/10/2026 16:54

Thí điểm dạy tiếng Trung tại trường phổ thông

HNN.VN - Chiều 2/10, tại Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức lễ ký kết phối hợp công tác với Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế và khai giảng đưa tiếng Trung Quốc vào giảng dạy trong trường phổ thông năm học 2026 - 2027.

Thắt chặt tình hữu nghị, mở rộng hợp tác Huế - Trung QuốcNgười trẻ tìm lợi thế cạnh tranh từ ngoại ngữ thứ haiTranh biện tiếng Anh THPT: Rèn tư duy phản biện trong kỷ nguyên số

 Ký kết hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Năm học này, Sở GD&ĐT triển khai thí điểm tiếng Trung Quốc tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương và Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, nhằm tạo thêm lựa chọn ngoại ngữ cho học sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục đa ngoại ngữ, đa văn hóa và đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, tiếng Trung được triển khai cho học sinh lớp 6, với 2 lớp gồm 80 học sinh. Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế tổ chức 2 lớp cho học sinh lớp 10 với 61 học sinh.

Việc đưa tiếng Trung vào giảng dạy được kỳ vọng góp phần phát triển năng lực ngoại ngữ, khả năng giao tiếp, đồng thời mở thêm định hướng học tập và nghề nghiệp cho học sinh.

Dịp này, Sở GD&ĐT ký bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, phát triển chương trình và học liệu, kiểm tra đánh giá; kiến tập, thực tập và kết nối dữ liệu, dự báo nhu cầu nhân lực.

Trong lĩnh vực ngoại ngữ, hai bên ưu tiên phối hợp phát triển các chương trình tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc và những ngoại ngữ khác phù hợp nhu cầu, điều kiện thực tế. Riêng việc triển khai tiếng Trung Quốc trong năm học 2026 - 2027 được thực hiện theo Kế hoạch số 5655/KH-SGDĐT ngày 7/9/2026 của Sở GD&ĐT.

Thông qua hợp tác, hai bên hướng tới tăng cường gắn kết giữa giáo dục phổ thông với đào tạo, nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, phát triển đội ngũ và nguồn nhân lực cho thành phố Huế.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Thí điểmdạytiếng Trungtrường phổ thông
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo nền tảng thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non thí điểm

Từ ngày 16-18/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức các hoạt động trao đổi, hướng dẫn chuyên môn tại các đơn vị thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (GDMN) thí điểm năm học 2026 - 2027, gồm Trường Mầm non Phong Điền (phường Phong Điền), Trường Mầm non Hoa Ta Vai (xã A Lưới 2) và Trường Mầm non Long Quảng (xã Long Quảng).

Tạo nền tảng thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non thí điểm
Hỗ trợ vận hành trường phổ thông nội trú liên cấp

Ngày 25/8, học sinh Trường Phổ thông nội trú TH&THCS A Lưới 3 và Trường Phổ thông nội trú TH&THCS A Lưới 4 tựu trường, đánh dấu bước đầu đưa hai trường mới vào hoạt động. Sở GD&ĐT đã tổ chức đoàn công tác đến hỗ trợ các trường hoàn thiện công tác vận hành, sẵn sàng đón và chăm sóc học sinh.

Hỗ trợ vận hành trường phổ thông nội trú liên cấp

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top