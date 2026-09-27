Thắt chặt tình hữu nghị, mở rộng hợp tác Huế - Trung Quốc

Ông Trần Đình Bình, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TP. Huế tặng hoa đến các doanh nghiệp Trung Quốc đang hoạt động trên địa bàn.

Tại buổi lễ, ông Trần Đình Bình, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TP. Huế thông tin: Thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa Huế và các đối tác, doanh nghiệp Trung Quốc đạt nhiều kết quả tích cực. Đến giữa năm 2026, Trung Quốc đứng thứ hai về vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Huế với hơn 30 dự án, tổng vốn đăng ký đạt khoảng 787,5 triệu USD, tạo việc làm cho hơn 9.000 lao động, mang lại hiệu quả thiết thực cho kinh tế - xã hội địa phương. Bên cạnh đó, các chương trình giao lưu văn hóa, giáo dục như Liên hoan tiếng hát tiếng Trung toàn quốc, trao Học bổng Tổng Lãnh sự, cùng sự trao đổi giảng viên, sinh viên giữa Đại học Huế và các trường đại học Trung Quốc đã góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa thế hệ trẻ hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Tiến Đạt, Chủ tịch Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Trung là tài sản quý báu do các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trong đó, ngoại giao nhân dân đóng vai trò là nền tảng xã hội vững chắc, góp phần tăng cường sự hiểu biết và lòng tin giữa hai dân tộc.

Bà Lưu Na, đại diện Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng bày tỏ lòng cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp nồng hậu của chính quyền và các tổ chức hữu nghị TP. Huế. Đồng thời khẳng định quan hệ Trung - Việt đang bước vào thời kỳ tốt đẹp nhất, được định hướng bởi tầm nhìn chiến lược của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước.

Phía Tổng Lãnh sự quán cam kết tiếp tục đồng hành cùng TP. Huế đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, bảo tồn di sản, chuyển đổi số và giao lưu thế hệ trẻ.