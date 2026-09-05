  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 06/09/2026 06:49

Thí điểm công nghệ mới, mở rộng “kho” giải pháp bảo đảm an toàn giao thông

Từ đinh phản quang sử dụng năng lượng mặt trời đến vật liệu phản quang trên vạch kẻ đường, Cục Đường bộ Việt Nam đang thúc đẩy thử nghiệm các công nghệ mới nhằm tăng khả năng nhận diện, cảnh báo và dẫn hướng trên các tuyến quốc lộ.

Chủ động phương án bảo đảm an ninh, an toàn dịp Quốc khánh 2/9Xây dựng nền hành chính gần dân, sát thực tiễnGiao thông trên Quốc lộ 49B: Sớm có giải pháp để bảo đảm an toàn

Đinh phản quang sử dụng năng lượng mặt trời phát sáng chủ động, tăng khả năng nhận diện hướng tuyến cho phương tiện khi lưu thông ban đêm. 

Một trong những giải pháp đang được Cục Đường bộ Việt Nam thí điểm là hệ thống đinh phản quang sử dụng năng lượng mặt trời trên đoạn Km176+200-Km176+700, Quốc lộ 6, thuộc xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Đây là khu vực đường đèo có nhiều đường cong liên tiếp, độ dốc từ 2 đến 5%, thường xuất hiện sương mù, mặt đường trơn trượt vào mùa mưa và hạn chế tầm nhìn.

Điểm khác biệt của thiết bị là khả năng phát sáng chủ động. Ban ngày, thiết bị hấp thụ và tích trữ năng lượng mặt trời; khi trời tối hoặc ánh sáng yếu, đinh phản quang tự động phát sáng, tạo dải dẫn hướng trên mặt đường.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc thí điểm không nhằm áp dụng ngay một thiết bị mới trên diện rộng mà trước hết đánh giá khả năng hoạt động trong điều kiện khai thác thực tế. Các tiêu chí được quan tâm gồm khả năng dẫn hướng, mức độ hỗ trợ người tham gia giao thông, độ bền và hiệu quả khai thác trong các điều kiện thời tiết khác nhau.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam cũng phối hợp doanh nghiệp thí điểm hệ thống tấm dán phản quang vạch kẻ đường trên Quốc lộ 6, nhằm nâng cao khả năng nhận diện vạch đường trong điều kiện bất lợi.

Việc thử nghiệm nhiều giải pháp khác nhau cho thấy hướng tiếp cận của ngành đường bộ không chỉ tập trung vào đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng mà còn chú trọng khai thác khoa học-công nghệ để nâng cao hiệu quả của những hạng mục hiện có.

Kết quả từ các mô hình thí điểm sẽ cung cấp thêm cơ sở thực tiễn để cơ quan quản lý lựa chọn công nghệ phù hợp với từng điều kiện tuyến đường, đặc biệt tại các khu vực đèo dốc, sương mù hoặc có nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

Về lâu dài, việc hình thành và đánh giá một “kho” giải pháp công nghệ có thể giúp ngành đường bộ chủ động hơn trong lựa chọn thiết bị, vật liệu và phương thức tổ chức giao thông, từng bước hướng tới hệ thống hạ tầng an toàn, hiện đại và thích ứng tốt hơn với điều kiện khai thác thực tế.

https://nhandan.vn/thi-diem-cong-nghe-moi-mo-rong-kho-giai-phap-bao-dam-an-toan-giao-thong-post981373.html?gidzl=TDqJCp2SIqnsm1epFufCJdx87ZOXsHX9PCyQOoUAJ1XXm4vbTeiT5MF9I6mWZHeMOCn3RM5nSc18D9n6JW

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
thí điểmgiải phápbảo đảman toàngiao thông
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điều hành đô thị thông suốt trong kỳ nghỉ lễ

Trong những ngày nghỉ lễ kéo dài, khi các tuyến phố, khu vui chơi, điểm tham quan du lịch ở Huế đông hơn thường ngày, tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Huế (HueIOC), các ca trực vẫn diễn ra như thường lệ. Qua hệ thống camera, tổng đài và các nền tảng số, những chuyển động trên đường phố được cập nhật liên tục; thông tin người dân, du khách gửi đến được tiếp nhận và chuyển xử lý.

Điều hành đô thị thông suốt trong kỳ nghỉ lễ
Đảm bảo an toàn cho trải nghiệm đường thủy

Một chuyến du thuyền trên sông Hương, một buổi tắm biển Thuận An là những trải nghiệm được nhiều người lựa chọn trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9. Khi không khí vui chơi trở nên sôi động hơn, công tác bảo đảm an toàn cho người dân và du khách cũng là yếu tố quan trọng để những ngày nghỉ lễ ở Huế thêm trọn vẹn.

Đảm bảo an toàn cho trải nghiệm đường thủy
Chủ động phương án giao thông, phục vụ du khách dịp Quốc khánh 2/9

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 29/8 đến 2/9), dự kiến thu hút hơn 500.000 lượt khách đến Huế để du lịch, trải nghiệm. Trước lượng khách và phương tiện tăng cao, các lực lượng chức năng cùng doanh nghiệp vận tải trên địa bàn TP. Huế đã chủ động xây dựng nhiều phương án, với mục tiêu bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và du khách trong những ngày nghỉ lễ.

Chủ động phương án giao thông, phục vụ du khách dịp Quốc khánh 2 9
Nỗ lực "đúng-đủ-kịp thời" và bảo đảm công bằng giáo dục

Năm học 2026-2027 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi lần đầu tiên cả nước thống nhất sử dụng chung một bộ sách giáo khoa. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chung quanh công tác chuẩn bị, lộ trình miễn phí sách giáo khoa và bài toán thu hẹp khoảng cách vùng miền trong giáo dục.

Nỗ lực đúng-đủ-kịp thời và bảo đảm công bằng giáo dục

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top