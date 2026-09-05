Thí điểm công nghệ mới, mở rộng “kho” giải pháp bảo đảm an toàn giao thông

Đinh phản quang sử dụng năng lượng mặt trời phát sáng chủ động, tăng khả năng nhận diện hướng tuyến cho phương tiện khi lưu thông ban đêm.

Một trong những giải pháp đang được Cục Đường bộ Việt Nam thí điểm là hệ thống đinh phản quang sử dụng năng lượng mặt trời trên đoạn Km176+200-Km176+700, Quốc lộ 6, thuộc xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Đây là khu vực đường đèo có nhiều đường cong liên tiếp, độ dốc từ 2 đến 5%, thường xuất hiện sương mù, mặt đường trơn trượt vào mùa mưa và hạn chế tầm nhìn.

Điểm khác biệt của thiết bị là khả năng phát sáng chủ động. Ban ngày, thiết bị hấp thụ và tích trữ năng lượng mặt trời; khi trời tối hoặc ánh sáng yếu, đinh phản quang tự động phát sáng, tạo dải dẫn hướng trên mặt đường.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc thí điểm không nhằm áp dụng ngay một thiết bị mới trên diện rộng mà trước hết đánh giá khả năng hoạt động trong điều kiện khai thác thực tế. Các tiêu chí được quan tâm gồm khả năng dẫn hướng, mức độ hỗ trợ người tham gia giao thông, độ bền và hiệu quả khai thác trong các điều kiện thời tiết khác nhau.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam cũng phối hợp doanh nghiệp thí điểm hệ thống tấm dán phản quang vạch kẻ đường trên Quốc lộ 6, nhằm nâng cao khả năng nhận diện vạch đường trong điều kiện bất lợi.

Việc thử nghiệm nhiều giải pháp khác nhau cho thấy hướng tiếp cận của ngành đường bộ không chỉ tập trung vào đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng mà còn chú trọng khai thác khoa học-công nghệ để nâng cao hiệu quả của những hạng mục hiện có.

Kết quả từ các mô hình thí điểm sẽ cung cấp thêm cơ sở thực tiễn để cơ quan quản lý lựa chọn công nghệ phù hợp với từng điều kiện tuyến đường, đặc biệt tại các khu vực đèo dốc, sương mù hoặc có nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

Về lâu dài, việc hình thành và đánh giá một “kho” giải pháp công nghệ có thể giúp ngành đường bộ chủ động hơn trong lựa chọn thiết bị, vật liệu và phương thức tổ chức giao thông, từng bước hướng tới hệ thống hạ tầng an toàn, hiện đại và thích ứng tốt hơn với điều kiện khai thác thực tế.

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