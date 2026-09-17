Tạo nền tảng thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non thí điểm

Cô và trò Trường Mầm non Phong Điền

Hoạt động được triển khai theo Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 26/3/2026 của UBND thành phố về triển khai thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới năm học 2026 - 2027 và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Nội dung tập trung vào tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo đảm an toàn cho trẻ mầm non và tổ chức hoạt động giáo dục hòa nhập trong cơ sở GDMN. Các nội dung được triển khai gắn với thực tiễn tại từng trường, kết hợp trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn cách vận dụng trong quá trình tổ chức các hoạt động.

Đây là nội dung quan trọng trong quá trình triển khai chương trình thí điểm, giúp cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên làm rõ yêu cầu chuyên môn, thống nhất cách thức tổ chức và chủ động xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tế. Qua trao đổi trực tiếp tại cơ sở, những khó khăn, vướng mắc được nhận diện, từ đó có giải pháp phù hợp với điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất và đặc điểm của trẻ tại mỗi trường. Đồng thời, từng bước nâng cao năng lực đội ngũ, giúp các cơ sở tự tin hơn khi triển khai chương trình mới, hạn chế sự lúng túng trong quá trình tổ chức thí điểm.

Toàn thành phố có 15 cơ sở GDMN được lựa chọn tham gia thí điểm. Việc tăng cường trao đổi, hướng dẫn và thống nhất chuyên môn tại các cơ sở góp phần tạo nền tảng để các trường tổ chức hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo đảm an toàn và giáo dục hòa nhập; đồng thời bổ sung thêm thực tiễn cho quá trình đánh giá, hoàn thiện việc triển khai chương trình GDMN mới trên địa bàn thành phố.

Dịp này, Sở GD&ĐT cũng tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ phổ cập GDMN cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, với sự tham dự của hơn 390 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội của 40 xã, phường và cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tiếp thực hiện công tác phổ cập tại các cơ sở GDMN.

Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục giai đoạn 2026 - 2030

Phổ cập GDMN cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục giai đoạn 2026 - 2030, nhằm thực hiện Nghị quyết số 218/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 277/2025/NĐ-CP của Chính phủ, hướng tới mục tiêu hoàn thành phổ cập GDMN cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi trên phạm vi cả nước vào năm 2030.

Theo Sở GD&ĐT, thời gian qua, thành phố đã chủ động triển khai các nhiệm vụ phổ cập. Tuy nhiên, thực tế vẫn đặt ra yêu cầu tiếp tục thống nhất nhận thức, nghiệp vụ và phương pháp tổ chức thực hiện giữa các địa phương, cơ sở GDMN.

Trên cơ sở đó, các nội dung về chủ trương, chính sách; quy trình tổ chức thực hiện; điều tra, rà soát, cập nhật dữ liệu; lập hồ sơ, kiểm tra, đánh giá và công nhận kết quả phổ cập được tập trung hướng dẫn, làm rõ. Qua đó, giúp các địa phương và cơ sở GDMN thực hiện đúng đối tượng, chính sách, quy trình, đồng thời bảo đảm thống nhất giữa dữ liệu dân cư và dữ liệu phổ cập.

Các đại biểu cũng trao đổi những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, nhất là việc sắp xếp cơ sở GDMN công lập, bảo đảm đội ngũ giáo viên, thực hiện chính sách hỗ trợ, bố trí kinh phí và quản lý dữ liệu.

Sau tập huấn, các địa phương, cơ sở GDMN tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, rà soát đối tượng, cập nhật dữ liệu và triển khai đúng quy trình. Việc thống nhất nghiệp vụ ngay từ cơ sở góp phần nâng cao tính thực chất của công tác phổ cập, bảo đảm quyền được học tập và tạo điều kiện để trẻ em từ 3 đến 5 tuổi được tiếp cận giáo dục mầm non đầy đủ, đúng quy định.