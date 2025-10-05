Chủ Nhật, 05/10/2025 15:22 (GMT+7)
Tăng cường giáo dục hành vi cho học sinh sau vụ việc các em đánh nhau
HNN.VN - Liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cảnh một nữ sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Chí Diểu (phường Thuận Hóa) bị nhóm bạn cùng trường hành hung, bà Hoàng Thị Thủy, Hiệu trưởng cho biết, sự việc xảy ra từ chiều 2/10 và nhà trường đã tiến hành làm việc để các em hòa giải.
| Học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Diểu trong giờ sinh hoạt tập thể
Bà Hoàng Thị Thủy cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, giáo viên đã kịp thời phát hiện. Ban Giám hiệu nhà trường đã yêu cầu 3 học sinh liên quan viết bản tường trình, bản kiểm điểm và làm việc với phụ huynh. Trong chiều 2/10, nhà trường đã tổ chức giải quyết sự việc, các học sinh đã nhận lỗi, xin lỗi bạn và hòa giải, bày tỏ mong muốn xây dựng lại tình bạn.
Phụ huynh của 2 học sinh có hành vi vi phạm đã cam kết phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc giáo dục con em. Phía phụ huynh của học sinh bị bạn hành hung cũng chấp nhận lời xin lỗi từ các em và gia đình.
Hai ngày sau đó, nhà trường tiếp tục giám sát, đồng thời triển khai tư vấn tâm lý học đường cho học sinh có hành vi vi phạm. Các học sinh đã trở lại học tập bình thường từ ngày 3/10.
Bà Hoàng Thị Thủykhẳng định: “Sự việc đã được nhà trườngxử lý ngay từ đầu. Tuy nhiên, đây là chúng tôi chú trọng xây dựng tình bạn đẹp và môi trường học đường thân thiện, an toàn.
trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nữ sinh ị nhóm bạn vây quanh trong nhà vệ sinh, bắt quỳ gối, vòng tay. Một học sinh giật tóc, tát vào mặt học sinh này.
MINH HIỀN