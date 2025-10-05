Tăng cường giáo dục hành vi cho học sinh sau vụ việc các em đánh nhau

Học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Diểu trong giờ sinh hoạt tập thể

Bà Hoàng Thị Thủy cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, giáo viên đã kịp thời phát hiện. Ban Giám hiệu nhà trường đã yêu cầu 3 học sinh liên quan viết bản tường trình, bản kiểm điểm và làm việc với phụ huynh. Trong chiều 2/10, nhà trường đã tổ chức giải quyết sự việc, các học sinh đã nhận lỗi, xin lỗi bạn và hòa giải, bày tỏ mong muốn xây dựng lại tình bạn.

Phụ huynh của 2 học sinh có hành vi vi phạm đã cam kết phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc giáo dục con em. Phía phụ huynh của học sinh bị bạn hành hung cũng chấp nhận lời xin lỗi từ các em và gia đình.

Hai ngày sau đó, nhà trường tiếp tục giám sát, đồng thời triển khai tư vấn tâm lý học đường cho học sinh có hành vi vi phạm. Các học sinh đã trở lại học tập bình thường từ ngày 3/10.

Bà Hoàng Thị Thủy khẳng định: “Sự việc đã được nhà trường phát hiện v à xử lý ngay từ đầu. Tuy nhiên, đây là s ự việc chúng tôi cần nhìn nhận r õ h ơn vai tr ò, trách nhiệm của nh à trường trong giáo dục l ối sống, ứng x ử của các em học sinh trong m ôi trường học đường, chú trọng xây dựng tình bạn đẹp và môi trường học đường thân thiện, an toàn.