Phát triển năng lực số, tăng cường STEM và ứng dụng AI

Ngày hội STEM của học sinh Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Từ ngày 26-27/8, Sở GD&ĐT tổ chức các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên trong triển khai giáo dục STEM, phát triển năng lực số, kỹ năng chuyển đổi cho học sinh và ứng dụng AI vào xây dựng kế hoạch giáo dục, tổ chức dạy học.

Nội dung được triển khai theo từng cấp học, môn học, trong đó tập trung vào các môn toán, tin học, công nghệ và khoa học tự nhiên. Cán bộ quản lý, giáo viên được cập nhật về khung năng lực số của học sinh, chu trình STEM, quy trình nghiên cứu khoa học, thiết kế kỹ thuật và cách tổ chức các hoạt động STEM phù hợp với yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Điểm nhấn là việc đưa những nội dung này vào kế hoạch giáo dục và bài dạy, thay vì chỉ tổ chức các hoạt động STEM riêng lẻ. Giáo viên được hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học môn học và kế hoạch giáo dục của giáo viên theo hướng tích hợp phát triển năng lực số; đồng thời khai thác AI để hỗ trợ xây dựng kế hoạch, thiết kế bài dạy và tổ chức hoạt động học tập.

Việc sử dụng AI được định hướng như công cụ hỗ trợ giáo viên, không thay thế vai trò chuyên môn và sự tương tác trực tiếp với học sinh. Qua đó, giáo viên có thêm phương tiện để thiết kế nội dung, phân hóa hoạt động học tập, theo dõi và đánh giá quá trình tiến bộ của học sinh.

Cùng với đó, giáo dục STEM được định hướng gắn với thực tiễn, tạo điều kiện để học sinh khám phá, thực hành, nghiên cứu và vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề, qua đó phát triển năng lực tư duy, sáng tạo và kỹ năng hợp tác. Việc tổ chức các chủ đề, bài học STEM cũng được chú trọng theo hướng tăng cơ hội tiếp cận và tham gia thực chất của học sinh trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Từ sự chuẩn bị về đội ngũ và phương pháp, các trường sẽ chủ động hơn trong đổi mới kế hoạch giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá, đưa STEM, năng lực số và AI vào lớp học phù hợp với điều kiện thực tế. Đây cũng là bước cụ thể hóa yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực người học của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, góp phần tạo chuyển biến thực chất trong dạy và học ngay từ năm học mới.