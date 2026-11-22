Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kính gửi các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động ngành giáo dục!

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi trân trọng gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong ngành lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Từ những năm tháng kháng chiến đến công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, các thế hệ nhà giáo đã bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần bồi đắp nhân cách và khơi dậy khát vọng cho bao thế hệ người Việt Nam. Những thành tựu của nền giáo dục và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước luôn có sự đóng góp to lớn của các thế hệ nhà giáo.

Ngày 20/11 năm nay đến trong bối cảnh toàn ngành giáo dục đang nỗ lực đổi mới sâu sắc, triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị với quyết tâm cao, từng bước tạo nên những chuyển biến tích cực, thực chất. Mỗi bước đưa chủ trương vào thực tiễn, mỗi thành quả được tạo ra đều cần thời gian, công sức, trí tuệ và đồng lòng của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ở các cấp học, trình độ đào tạo trên mọi miền đất nước. Tôi trân trọng ghi nhận và cảm ơn những nỗ lực, đóng góp ấy, đặc biệt là sự bền bỉ của các thầy cô đang công tác ở những nơi còn nhiều khó khăn.

Tôi hiểu rằng cùng với những đổi mới ấy, thầy cô đang đối diện với nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống, trong đó có những vấn đề cần sự chung tay của nhà trường, gia đình và xã hội. Tôi chia sẻ với thầy cô về những khó khăn khi một số chế độ, chính sách chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tôi thấu hiểu mong mỏi chính đáng của thầy cô được lắng nghe, tôn trọng và bảo vệ danh dự, uy tín nghề nghiệp. Tôi càng trân trọng sự điềm tĩnh, bao dung và tận tâm của biết bao nhà giáo, ngay cả khi những nỗ lực, cống hiến chưa được ghi nhận đầy đủ hoặc phải đối diện với những đánh giá thiếu công bằng. Điều đó càng thôi thúc chúng tôi phải lắng nghe, đồng hành và bảo vệ tốt hơn những người đang ngày đêm tận tụy với sự nghiệp trồng người.

Với trách nhiệm của người đứng đầu ngành, tôi cùng tập thể lãnh đạo Bộ sẽ tập trung tháo gỡ những vướng mắc về chế độ, chính sách; đổi mới phương thức quản lý và phối hợp với các cơ quan, địa phương từng bước giải quyết căn cơ những bất cập đang gây áp lực không đáng có cho nhà giáo. Tôi mong lãnh đạo các nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương thực sự là chỗ dựa tin cậy của thầy cô. Tôi cũng mong các bậc phụ huynh tiếp tục thấu hiểu, đồng hành và cùng nhà trường chia sẻ trách nhiệm giáo dục. Mỗi bước đổi mới cần tạo thêm điều kiện để thầy cô yên tâm công tác, phát huy năng lực và giữ trọn tâm huyết với nghề.

Tôi tin tưởng vào trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu nghề của đội ngũ nhà giáo Việt Nam. Với tinh thần “Đổi mới tư duy-Chuyển biến mạnh mẽ-Kết quả thực chất”, chúng ta cùng hướng tới sự tiến bộ của người học, chất lượng giáo dục ngày càng cao và những chuyển biến thiết thực trong điều kiện làm việc, đời sống của thầy cô. Đó cũng là cách để truyền thống tôn sư trọng đạo được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống hôm nay.

Kính chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong ngành cùng gia đình mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Mong mỗi thầy cô luôn vững tin, giữ trọn tình yêu nghề và cảm nhận được sự trân trọng, sẻ chia trong mỗi ngày làm nghề.

Chào thân ái!

Hoàng Minh Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

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