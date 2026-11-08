Lớp học của thầy Hoàng Quốc Khánh.

Đổi mới từ những giờ học

Những giờ học ở lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi, Trường Mầm non Vân Dương (phường Vỹ Dạ) do cô Võ Phương Quỳnh Ngân phụ trách luôn được tổ chức với nhiều hình thức sinh động. Trẻ được lựa chọn góc chơi, khám phá, trải nghiệm với đồ dùng, đồ chơi; trong đó có nhiều món được cô giáo làm từ các nguyên vật liệu sẵn có. Bằng những câu hỏi gợi mở, cô Ngân khuyến khích trẻ tự tìm tòi, mạnh dạn chia sẻ ý tưởng. Những hình ảnh, video, trò chơi tương tác cũng được cô lồng ghép vào các hoạt động, tạo thêm hứng thú cho trẻ.

Cô Ngân quan niệm, mỗi đứa trẻ có tính cách, sở thích và tốc độ phát triển khác nhau. Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đòi hỏi giáo viên phải thực sự hiểu trẻ, tôn trọng sự khác biệt, biết lắng nghe và tổ chức các hoạt động phù hợp để mỗi trẻ đều được tham gia, trải nghiệm và phát triển. “Điều tôi mong muốn nhất là mỗi ngày đến trường, mỗi trẻ đều tiến bộ hơn chính mình của ngày hôm qua, đều cảm nhận được rằng mình được yêu thương, tôn trọng và không bị bỏ lại phía sau”, cô Ngân chia sẻ.

Gắn bó với trẻ ở độ tuổi chuẩn bị bước vào lớp 1, cô Ngân dành nhiều tâm huyết nghiên cứu các giải pháp giúp trẻ sẵn sàng về tâm thế, kỹ năng học tập. Từ những hoạt động làm quen với chữ cái, phát triển ngôn ngữ đến hướng dẫn trẻ cách cầm bút, lật mở sách, ngồi đúng tư thế…, cô từng bước giúp trẻ tự tin, không bỡ ngỡ khi bước vào môi trường học tập mới. Những sáng kiến của cô Ngân về biện pháp chuẩn bị tốt cho trẻ 5 - 6 tuổi sẵn sàng với việc học đọc, học viết; giáo dục kỹ năng sống… được áp dụng, nhân rộng trong toàn trường. Nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt giải Nhất hội thi giáo viên dạy giỏi, cô được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong năm học 2024 - 2025.

Ở Trường Tiểu học Quang Trung (phường Thuận Hóa), những giờ học của thầy Hoàng Quốc Khánh thường bắt đầu bằng một bài hát hoặc vài động tác thể dục vui nhộn. Trong giờ toán, những trò chơi tiếp sức đồng đội, trả lời câu hỏi bằng thẻ tương tác được thầy lồng ghép, tạo cơ hội để tất cả học sinh cùng tham gia. Với môn lịch sử và địa lý lớp 5, thầy hướng dẫn học sinh hệ thống kiến thức bằng sơ đồ tư duy, kết hợp trải nghiệm thực tế tại Đại Nội, trên sông Hương để các em thu thập tư liệu, tìm hiểu về di sản văn hóa quê hương.

Qua áp dụng sáng kiến “Học thông qua chơi”, tỷ lệ học sinh mong chờ đến giờ học toán tăng từ 20,5% lên 84,2%. Với sáng kiến ứng dụng sơ đồ tư duy gắn với di sản văn hóa Huế trong môn lịch sử và địa lý, tỷ lệ học sinh hứng thú học tập tại lớp thực nghiệm tăng từ 52,6% lên 94,7%. Tích cực ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy, thầy Khánh còn xây dựng kho học liệu dùng chung, hướng dẫn đồng nghiệp ứng dụng công nghệ. Nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, thầy Khánh được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2023 - 2024, được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen năm học 2025 - 2026.

Cô Võ Phương Quỳnh Ngân cùng trẻ trong giờ học, giờ chơi.

Hạnh phúc từ sự trưởng thành của học trò

Nghề giáo viên mầm non có nhiều vất vả, áp lực. Thế nhưng, với cô Võ Phương Quỳnh Ngân, sau một ngày dài vất vả, chỉ cần nghe tiếng trẻ ríu rít gọi “Cô ơi!”, một cái ôm thật chặt hay những cái xoa đầu cũng đủ khiến mọi mệt mỏi tan biến.

“Nhìn lại chặng đường gắn bó với nghề, điều tôi tâm đắc nhất không phải là mình đã đạt được bao nhiêu thành tích hay danh hiệu, mà chính là những điều mình đã làm được cho các con. Tôi hạnh phúc khi được chứng kiến từng thế hệ học trò lớn lên, mạnh dạn, tự tin, biết yêu thương, chia sẻ. Sự tiến bộ của mỗi đứa trẻ là thành quả quý giá nhất của người giáo viên mầm non”, cô Ngân bộc bạch.

Với thầy Hoàng Quốc Khánh, điều thầy dành nhiều tâm huyết là xây dựng mô hình “Lớp học hạnh phúc”. Ngay góc lớp, thầy đặt một hộp thư nhỏ mang tên “Điều em muốn nói”. Ở đó, học sinh có thể gửi đến thầy những tâm sự, lời xin lỗi, thậm chí cả những góp ý, mong muốn thầy thay đổi.

Thầy Khánh vẫn nhớ ánh mắt rụt rè của một học trò thường xuyên viết sai chính tả, rất sợ mỗi khi thầy bước đến gần. Thay vì phê bình, thầy cúi xuống, mỉm cười: “Chữ nét thanh nét đậm của con hôm nay viết cong đẹp quá, nếu con chú ý thêm dấu ngã nữa thì bài viết sẽ hoàn hảo”. Từ lời động viên ấy, em ngày càng nắn nót từng nét chữ và không còn sợ đi học.

Thầy Khánh tâm sự: “Ý nghĩa lớn nhất trong hành trình trồng người của tôi không nằm ở những tấm bằng khen, mà đọng lại ở những khoảnh khắc rất đỗi đời thường. Đó là khi nhìn những đứa trẻ từ nhút nhát, sợ học toán, lịch sử trở nên rạng rỡ, tự tin đứng trước lớp thuyết trình và hào hứng khám phá tri thức. Tôi luôn trăn trở làm sao để mỗi lớp học trở thành một tổ ấm, nơi học sinh được yêu thương, an toàn và bao dung, để cả thầy và trò đều mong muốn được bước vào lớp mỗi sáng”.

Với hai nhà giáo, sự vinh danh lần này không phải là đích đến mà là động lực để họ tiếp tục học hỏi, đổi mới và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nghề giáo. Bởi như cô Ngân chia sẻ: “Được sống với nghề, được trẻ yêu thương và được góp một phần nhỏ bé vào hành trình trưởng thành của các con chính là điều khiến tôi tự hào nhất”.