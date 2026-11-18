Đồng chí Trịnh Mạnh Linh phát biểu chúc mừng Học viện Âm nhạc Huế.

Phát huy giá trị di sản âm nhạc gắn với phát triển công nghiệp văn hóa

Đến thăm Học viện Âm nhạc Huế, đoàn công tác nghe đồng chí Hoàng Thanh Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Học viện, thông tin về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát huy âm nhạc truyền thống.

Tiền thân là Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Huế, thành lập năm 1962, Học viện được thành lập năm 2007, là một trong ba cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp lớn của cả nước. Hiện đơn vị có 94 cán bộ, viên chức, người lao động và 447 học sinh, sinh viên theo học các ngành sáng tác, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, nhạc cụ phương Tây, piano và thanh nhạc.

Chú trọng công tác nghiên cứu, ba năm qua, đơn vị nghiệm thu hai đề tài cấp Bộ, chín đề tài cấp cơ sở, tổ chức 18 hoạt động khoa học. Tại Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026, Học viện đạt hai Giải Nhì, một Giải Xuất sắc. Những kết quả này thể hiện nỗ lực của thầy và trò trong đào tạo, nghiên cứu, biểu diễn, góp phần gìn giữ, lan tỏa các giá trị âm nhạc truyền thống. Tuy vậy, Học viện còn khó khăn về đội ngũ trình độ cao, tuyển sinh một số ngành nghệ thuật truyền thống, tự chủ tài chính và khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh thăm nơi giảng dạy thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Huế.

Chúc mừng đội ngũ nhà giáo, nghệ sĩ, cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên Học viện nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng chí Trịnh Mạnh Linh ghi nhận những nỗ lực, kết quả đơn vị đạt được. Đồng chí đánh giá cao vị trí, vai trò của Học viện sau 19 năm thành lập; năm 2027 sẽ đánh dấu 20 năm xây dựng và phát triển, đồng thời là dịp kỷ niệm 65 năm truyền thống.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh trân trọng những đóng góp của Học viện trong đào tạo nguồn nhân lực âm nhạc; nghiên cứu khoa học, sáng tác, biểu diễn; bảo tồn, phát huy di sản và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa âm nhạc thế giới. Việc gìn giữ Nhã nhạc cung đình Huế cùng các loại hình âm nhạc truyền thống góp phần bảo vệ bản sắc văn hóa, phát huy giá trị di sản của thành phố. Thành tích tại cuộc thi nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026 là sự ghi nhận đối với tâm huyết của giảng viên và nỗ lực của học sinh, sinh viên.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh gợi mở Học viện Âm nhạc Huế xây dựng chương trình định kỳ tại Nhà hát Sông Hương.

Đồng chí gợi mở Học viện phát huy vai trò bảo tồn, số hóa di sản âm nhạc; từng bước xây dựng ngân hàng dữ liệu điện tử về dân ca, dân nhạc, ưu tiên Nhã nhạc, ca Huế. Quá trình này cần phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế trong nghiên cứu, tư liệu hóa, truyền dạy và quảng bá. Cùng với bảo tồn, Học viện cần đẩy mạnh sáng tác, dàn dựng, biểu diễn gắn với du lịch và công nghiệp văn hóa. Đồng chí gợi mở xây dựng chương trình định kỳ tại Nhà hát Sông Hương, kết hợp tham quan Bảo tàng; phối hợp tổ chức âm nhạc cộng đồng dọc hai bờ sông Hương, tại khu vực cầu gỗ Lim, công viên Trịnh Công Sơn. Các chương trình được đầu tư chuyên nghiệp, duy trì thường xuyên sẽ có thể trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, tạo cơ hội thực hành cho sinh viên và nguồn thu hỗ trợ tự chủ. Học viện cũng cần chủ động tham gia Festival Huế và các sự kiện văn hóa lớn.

Thành phố trân trọng, đồng hành cùng Học viện. Đồng chí Trịnh Mạnh Linh đề nghị các sở, ngành liên quan, nhất là Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, làm việc cụ thể với đơn vị để nghiên cứu cơ chế đặt hàng biểu diễn, khai thác Nhà hát Sông Hương, Bảo tàng phục vụ du lịch và đưa giáo dục âm nhạc phù hợp vào trường học. Sự phối hợp cần hướng đến nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể, vừa phục vụ cộng đồng vừa tạo thêm nguồn lực cho Học viện phát triển.

Tạo đột phá, sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành đại học quốc gia

Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tại Đại học Huế, đồng chí Trịnh Mạnh Linh đến dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúc mừng đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ, viên chức, người lao động và các thế hệ học viên, sinh viên.

Theo lãnh đạo Đại học Huế, tiền thân của đơn vị là Viện Đại học Huế, thành lập ngày 1/3/1957; đến năm 1994 được tổ chức lại thành Đại học Huế. Gần 70 năm xây dựng và phát triển, Đại học Huế khẳng định vai trò trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đơn vị có 9 đơn vị thành viên, 5 đơn vị đào tạo trực thuộc, 5 viện, trung tâm, nhà xuất bản; hơn 3.700 cán bộ, giảng viên, trong đó có hơn 2.000 nhà khoa học. Năm học 2026-2027, Đại học Huế đón gần 16.500 tân sinh viên, mở thêm ngành vi mạch bán dẫn và công nghệ chiến lược.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh đánh giá cao vị trí, vai trò của Đại học Huế là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho miền Trung - Tây Nguyên và cả nước; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và y tế chuyên sâu của khu vực. Nhiều thế hệ học sinh, sinh viên trưởng thành từ Đại học Huế đã trở thành nhà khoa học, nhà lãnh đạo, cán bộ quản lý trong nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng và tại các địa phương.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Đại học Huế.

Đồng chí chúc mừng những kết quả của đơn vị trong kiện toàn tổ chức, duy trì quy mô tuyển sinh, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đạt giải tại các hội thi sáng tạo kỹ thuật và cải thiện thứ hạng phát triển bền vững. Việc hoàn tất thủ tục liên quan đến kiện toàn bộ máy, mở rộng hợp tác quốc tế cũng là điều kiện thuận lợi để Đại học Huế ổn định tổ chức, thực hiện các mục tiêu chiến lược.

Năm 2027, Đại học Huế kỷ niệm 70 năm thành lập. Đây là dịp tri ân các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ, người lao động và cựu sinh viên, đồng thời là dấu mốc xác định tầm nhìn, khát vọng trong giai đoạn mới. Đồng chí Trịnh Mạnh Linh gửi gắm mong muốn Đại học Huế tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới quản trị, tạo bước phát triển đột phá, phấn đấu đến năm 2030 trở thành đại học Quốc gia, phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, gắn với chuyển đổi số; qua đó nâng cao vị thế, đóng góp nhiều hơn cho thành phố và đất nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu, thành phố xác định việc xây dựng Đại học Huế trở thành đại học quốc gia là nhiệm vụ chung, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên và sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương. Thành phố sẵn sàng đồng hành cùng Đại học Huế kiến nghị cơ chế, chính sách, nguồn lực; nghiên cứu thành lập tổ công tác chung để trao đổi, tháo gỡ những vấn đề liên quan.

Thành phố cũng mong muốn tăng cường liên kết hoạt động đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu phát triển địa phương; đặt hàng nghiên cứu, đào tạo nhân lực ở những lĩnh vực cần thiết, đồng thời nghiên cứu cơ chế thu hút sinh viên giỏi, học viên sau đại học và chuyên gia ở lại làm việc, cống hiến cho Huế. Các nghiên cứu về quy hoạch, quản lý đô thị, bảo tồn di sản, du lịch, y tế, môi trường, chuyển đổi số và ứng phó biến đổi khí hậu cần được quan tâm đặt hàng, tạo điều kiện để tri thức nhà trường tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu mới

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh.

Đến dự Tọa đàm kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, đồng thời nhân dịp kỷ niệm 34 năm ngày trường mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (16/11/1992 - 16/11/2026), đồng chí Trịnh Mạnh Linh chúc mừng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường và các đại biểu của Cụm thi đua các Trường Chính trị khu vực Bắc Trung Bộ cùng tham dự; gửi gắm mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, gắn lý luận với thực tiễn công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh thành lập năm 1965, mang tên Đại tướng từ ngày 16/11/1992. Ngày 15/11/2023, trường được công nhận đạt chuẩn mức 1, xếp thứ 7 toàn quốc. Đến nay, đơn vị hoàn thành 41/59 chỉ tiêu chuẩn mức 2, đang xây dựng lộ trình thực hiện 18 chỉ tiêu còn lại trước năm 2030. Hiện có 8 cán bộ học nghiên cứu sinh, 16 lượt cán bộ, giảng viên tham gia tập huấn. Nhà trường tăng cường dự giờ, thao giảng, lấy ý kiến học viên để cải tiến chất lượng; nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai dự án nhà đa năng phục vụ đào tạo và sinh hoạt chuyên môn.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh trao đổi với lãnh đạo Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh mong muốn nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng thiết thực, hiệu quả; cập nhật các nghị quyết, chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề đặt ra trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Hoạt động giảng dạy cần tăng cường trao đổi, thảo luận, nghiên cứu tình huống, đi thực tế tại cơ sở; bảo đảm học viên không chỉ hiểu lý luận mà còn biết vận dụng vào thực tiễn lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.