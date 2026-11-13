Nhiều giải pháp xây dựng môi trường không khói thuốc

Lực lượng đoàn viên thanh niên các xã Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô tham gia hội thi PCTHTL năm 2026.

Thực hiện Kế hoạch số 27 ngày 20/02/2025 của Ban Chỉ đạo PCTHTL TP. Huế về hoạt động PCTHTL giai đoạn 2025 - 2026, các cơ sở y tế và cơ quan hành chính trên địa bàn đã nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Đặc biệt, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc kiện toàn bộ máy và duy trì nề nếp, văn minh công sở càng được chú trọng.

Tại Trạm Y tế phường Phong Dinh - đơn vị có 1 trạm chính và 2 điểm trạm cùng 20 cán bộ y tế, công tác PCTHTL được xác định phải bắt đầu từ chính lực lượng y, bác sĩ. Bác sĩ Phan Xuân Hải, Phó Giám đốc phụ trách Trạm Y tế phường Phong Dinh cho biết: “Đơn vị tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ và người dân về tác hại của khói thuốc đối với sức khỏe của cả người hút chủ động lẫn người ngửi phải khói thuốc thụ động. Đồng thời, trạm phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường phát sóng thường xuyên các bản tin khuyến cáo trên hệ thống loa phát thanh; bố trí đầy đủ pano, áp phích và biển cấm hút thuốc tại các vị trí dễ quan sát”.

Ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố cũng cho thấy bầu không khí công sở đã có sự thay đổi rõ rệt. Ông Hồ Văn Dần, phường Thủy Xuân chia sẻ: “Trước đây, khi đến làm việc tại UBND phường, thi thoảng vẫn còn ngửi thấy mùi thuốc lá. Nhưng thời gian gần đây, hiện tượng này đã chấm dứt hoàn toàn, không gian làm việc trở nên sạch sẽ, thoáng đãng, tạo cảm giác dễ chịu cho người dân khi đến giao dịch”.

Để đánh giá thực chất việc triển khai và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế (CDC Huế) đã tổ chức đợt giám sát chuyên đề tại hàng loạt đơn vị như: Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường Phong Điền, Thủy Xuân, Phú Xuân, Kim Trà, Hương Trà; UBND và Trạm Y tế xã A Lưới 2, phường Phong Dinh… Nội dung giám sát tập trung vào việc thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTHTL; ban hành kế hoạch hoạt động hằng năm; tổ chức ký cam kết không hút thuốc lá đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; niêm yết quy chế, biển cấm hút thuốc.

Qua giám sát, đoàn ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị. Mặc dù trải qua quá trình kiện toàn bộ máy theo mô hình chính quyền 2 cấp, các cơ quan vẫn duy trì tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và gắn chỉ tiêu không hút thuốc vào tiêu chí thi đua, khen thưởng hằng năm.

Bên cạnh công tác giám sát hành chính, việc đổi mới hình thức tuyên truyền dành cho thế hệ trẻ cũng được coi là giải pháp quan trọng. Mới đây, CDC Huế phối hợp với Thành đoàn Huế và Trường THPT Thừa Lưu tổ chức Hội thi PCTHTL năm 2026. Sự kiện thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên đến từ 8 địa phương, trong đó có Lộc An, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô, Long Quảng… Qua các phần thi, các bạn trẻ không chỉ được cập nhật kiến thức về tác hại của thuốc lá, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế mà còn thể hiện kỹ năng thuyết trình, sáng tạo thông điệp truyền thông.

BSCKII Thái Văn Tuấn, Giám đốc CDC Huế cho biết, hội thi không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích mà quan trọng hơn là biến mỗi đoàn viên, thanh niên thành một tuyên truyền viên tích cực. Chính các em sẽ là cầu nối vận động gia đình, bạn bè và cộng đồng chung tay đẩy lùi thuốc lá, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống không khói thuốc vì sức khỏe thế hệ tương lai.