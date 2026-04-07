Khánh thành nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành nhà máy.

Dự lễ khánh thành có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Công thương; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki; đại diện các đối tác trong và ngoài nước.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II được khởi công xây dựng từ năm 2021, có tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD với 2 tổ máy có tổng công suất hơn 1.300MW. Dự án được thực hiện theo hình thức BOT, do Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhiệt điện Vũng Áng II làm chủ đầu tư.

Dự án sử dụng công nghệ lò hơi "trên siêu tới hạn" (ultra supercritical - USC) được các chuyên gia đánh giá là công nghệ hiện đại nhất đối với các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam. Với công nghệ này, khi nhà máy đi vào vận hành sẽ làm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu dẫn đến cắt giảm phát thải.

Trong giai đoạn xây dựng, VAPCO đã sử dụng hơn 18.600 lao động của địa phương và vùng phụ cận.

Dự án đi vào hoạt động giải quyết việc làm cho hơn 250 cán bộ, công nhân viên thường xuyên tại nhà máy, dự tính đóng góp hằng năm cho ngân sách khoảng 1.000 tỷ đồng, góp phần ổn định kinh tế lâu dài cho khu vực.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Go Fukushima, Tổng Giám đốc Công ty VAPCO, chủ đầu tư dự án cho biết: Dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II được khởi động từ năm 2007. Trong gần hai thập kỷ triển khai, dự án đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách. Song với sự hợp tác chặt chẽ và nỗ lực không ngừng của tất cả các bên, ngày 7/4/2026 nhà máy đã chính thức vận hành thương mại.

Nhà máy có khả năng cung cấp khoảng 3,3% tổng nhu cầu điện của Việt Nam, sau khi đi vào hoạt động, nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn cung điện ổn định, nhất là trong việc góp phần khắc phục tình trạng thiếu điện tại các tỉnh phía bắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định khẳng định, Lễ khánh thành Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II không chỉ là niềm tự hào về những thành quả đã đạt được, mà còn khẳng định mạnh mẽ cam kết của tỉnh Hà Tĩnh trong việc tiếp tục thu hút đầu tư, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi nhất để các dự án đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội được triển khai thành công trên địa bàn.

