  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 19/12/2025 18:26

Huế đạt và vượt nhiều chỉ tiêu xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2025

HNN.VN - Chiều 19/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thành phố.

Đảm bảo chất lượng, điều kiện học tập khi sắp xếp lại cơ sở giáo dục công lậpKiến tạo mô hình đô thị thông minh thế hệ mớiTừ căn nhà tình thương đến giảng đường y dược

 Công tác tuyên truyền gắn với Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Sau 5 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2025”, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong lĩnh vực phổ cập giáo dục và xóa mù chữ, TP. Huế duy trì kết quả vững chắc ở tất cả các cấp học. Với giáo dục mầm non, thành phố hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi với tỷ lệ 100%. Ở cấp tiểu học, 100% xã, phường đạt chuẩn phổ cập mức độ 3. Đối với giáo dục trung học cơ sở (THCS), tất cả các xã, phường đạt chuẩn phổ cập mức độ 2, trong đó hơn 80% đạt mức độ 3; thành phố đạt chuẩn phổ cập THCS mức độ 2. Công tác xóa mù chữ tiếp tục được củng cố, với 100% xã, phường đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Về nâng cao năng lực người dân, đến hết năm 2024, có 84,47% người trong độ tuổi lao động được trang bị năng lực công nghệ thông tin; 75,64% được trang bị kỹ năng sống. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật đạt 37,73%, trong đó 14,3% có trình độ đại học trở lên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.

Cùng với đó, chuyển đổi số trong giáo dục được triển khai đồng bộ. Toàn bộ các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp triển khai quản lý, giảng dạy, học tập trên môi trường số. Các trung tâm học tập cộng đồng đều ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động. Tỷ lệ công dân đạt danh hiệu “công dân học tập” đạt hơn 34%.

Công tác tuyên truyền về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập được thực hiện thường xuyên, đa dạng hình thức, gắn với Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” tiếp tục được nhân rộng, gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới.

Giai đoạn 2026-2030, ngành giáo dục TP. Huế xác định tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài; củng cố và phát triển Hội Khuyến học các cấp làm nòng cốt trong xây dựng xã hội học tập. Thành phố tập trung phát triển các mô hình học tập thiết thực, mở rộng cơ hội học tập cho mọi người dân. Đồng thời, huy động sự tham gia, đóng góp của các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội, hướng tới xây dựng xã hội học tập bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
sơ kết5 nămthực hiệnĐề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2025”
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngày 3/12, Quốc hội thảo luận việc thực hiện nghị quyết về giám sát chuyên đề

Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 3/12, Quốc hội thảo luận về các báo cáo tổng hợp việc thực hiện của thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Ngày 3 12, Quốc hội thảo luận việc thực hiện nghị quyết về giám sát chuyên đề
Có giải pháp quyết liệt nhằm thực hiện những chỉ tiêu chưa đạt

Chiều 11/11, Hội nghị Thành ủy Huế lần thứ 2, khóa XVII đã bế mạc. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2025, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm; thông qua dự thảo Quy chế, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và thực hiện quy trình công tác cán bộ.

Có giải pháp quyết liệt nhằm thực hiện những chỉ tiêu chưa đạt

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top