Huế đạt và vượt nhiều chỉ tiêu xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2025

Công tác tuyên truyền gắn với Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Sau 5 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2025”, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong lĩnh vực phổ cập giáo dục và xóa mù chữ, TP. Huế duy trì kết quả vững chắc ở tất cả các cấp học. Với giáo dục mầm non, thành phố hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi với tỷ lệ 100%. Ở cấp tiểu học, 100% xã, phường đạt chuẩn phổ cập mức độ 3. Đối với giáo dục trung học cơ sở (THCS), tất cả các xã, phường đạt chuẩn phổ cập mức độ 2, trong đó hơn 80% đạt mức độ 3; thành phố đạt chuẩn phổ cập THCS mức độ 2. Công tác xóa mù chữ tiếp tục được củng cố, với 100% xã, phường đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Về nâng cao năng lực người dân, đến hết năm 2024, có 84,47% người trong độ tuổi lao động được trang bị năng lực công nghệ thông tin; 75,64% được trang bị kỹ năng sống. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật đạt 37,73%, trong đó 14,3% có trình độ đại học trở lên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.

Cùng với đó, chuyển đổi số trong giáo dục được triển khai đồng bộ. Toàn bộ các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp triển khai quản lý, giảng dạy, học tập trên môi trường số. Các trung tâm học tập cộng đồng đều ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động. Tỷ lệ công dân đạt danh hiệu “công dân học tập” đạt hơn 34%.

Công tác tuyên truyền về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập được thực hiện thường xuyên, đa dạng hình thức, gắn với Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” tiếp tục được nhân rộng, gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới.

Giai đoạn 2026-2030, ngành giáo dục TP. Huế xác định tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài; củng cố và phát triển Hội Khuyến học các cấp làm nòng cốt trong xây dựng xã hội học tập. Thành phố tập trung phát triển các mô hình học tập thiết thực, mở rộng cơ hội học tập cho mọi người dân. Đồng thời, huy động sự tham gia, đóng góp của các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội, hướng tới xây dựng xã hội học tập bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.