  • Huế ngày nay Online
Góc ảnh Huế

Phục dựng điện Cần Chánh

ClockThứ Bảy, 14/11/2026 17:10
HNN - Sau gần 80 năm kể từ khi bị hủy hoại, điện Cần Chánh đang dần được phục hồi. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào dịp 23/11/2027 - Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, sớm hơn khoảng 15 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Di tích Huế trong mưaVươn khơi sau những ngày biển độngĐón lộc pháGiấc mơ con chữGiữ lửa nghề đúc đồng Huế

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành những hạng mục quan trọng nhất, trong đó có hệ khung gỗ - yếu tố quyết định để xác định kích thước, chiều cao, hình dáng và tổng thể kiến trúc. Cùng với việc hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật, tính thẩm mỹ cũng được đặt lên hàng đầu để công trình sau khi phục dựng bảo đảm sự đồng bộ, chuẩn xác với di sản gốc.

Có mặt tại công trường những ngày này, tác giả Lê Đình Hoàng đã ghi lại không khí làm việc tất bật, cẩn trọng và tỉ mỉ của đội ngũ kỹ sư, nghệ nhân trong từng công đoạn phục dựng.

 
Từng viên ngói được tuyển chọn tỉ mỉ và thi công đúng kỹ thuật, bảo đảm tính nguyên bản và độ bền vững cho mái điện Cần Chánh.  
 
 Từng bước hoàn thiện công trình
 Toàn cảnh công trình điện Cần Chánh trên cao nhìn từ điện Thái Hòa.
 
Lựa chọn đội ngũ thợ lành nghề. 

 Từ khóa: Phục dựngđiệnCần Chánh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cử tri phường Hương Trà kiến nghị các vấn đề về hạ tầng dân sinh, chế độ chính sách

Ngày 12/11, Tổ Đại biểu số 2 HĐND thành phố khóa IX và Tổ Đại biểu số 2 HĐND phường Hương Trà khóa II tổ chức tiếp xúc cử tri phường Hương Trà. Tham dự buổi tiếp xúc có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn cùng các đại biểu Tổ số 2 HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương Trà.

Cử tri phường Hương Trà kiến nghị các vấn đề về hạ tầng dân sinh, chế độ chính sách
Những người giữ nhịp sống ngày lễ

Những ngày nghỉ lễ, trong khi nhiều người tạm gác công việc để nghỉ ngơi, vui chơi, vẫn có những người lao động miệt mài với công việc của mình. Từ những tuyến phố đến đường dây, trạm điện, họ vẫn âm thầm làm việc, góp phần giữ cho phố phường sạch đẹp, nguồn điện ổn định và nhịp sống thành phố được duy trì.

Những người giữ nhịp sống ngày lễ
Người dân chưa mặn mà với việc học lái xe ô tô điện

Dù ô tô điện được xem là xu hướng giao thông xanh, thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí vận hành, song thực tế tại TP. Huế cho thấy, nhiều người dân vẫn chưa mặn mà với việc học và sát hạch bằng lái xe ô tô điện.

Người dân chưa mặn mà với việc học lái xe ô tô điện

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top