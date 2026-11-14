Phục dựng điện Cần Chánh

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành những hạng mục quan trọng nhất, trong đó có hệ khung gỗ - yếu tố quyết định để xác định kích thước, chiều cao, hình dáng và tổng thể kiến trúc. Cùng với việc hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật, tính thẩm mỹ cũng được đặt lên hàng đầu để công trình sau khi phục dựng bảo đảm sự đồng bộ, chuẩn xác với di sản gốc.

Có mặt tại công trường những ngày này, tác giả Lê Đình Hoàng đã ghi lại không khí làm việc tất bật, cẩn trọng và tỉ mỉ của đội ngũ kỹ sư, nghệ nhân trong từng công đoạn phục dựng.

Từng viên ngói được tuyển chọn tỉ mỉ và thi công đúng kỹ thuật, bảo đảm tính nguyên bản và độ bền vững cho mái điện Cần Chánh.

Từng bước hoàn thiện công trình

Toàn cảnh công trình điện Cần Chánh trên cao nhìn từ điện Thái Hòa.