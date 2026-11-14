SEO local hay seo tổng thể? Chọn chiến lược seo cùng Tài Nguyên SEO

Local SEO là gì và khách quanh đây tìm thấy bạn nhờ đâu

SEO local và SEO tổng thể khác nhau ở đối tượng và phạm vi

Local SEO là gì?

Hiểu đơn giản, local SEO tập trung vào khách tìm kiếm trong một khu vực địa lý nhỏ, như quận, thành phố hay khu phố. Theo Search Engine Land, chính đối tượng người tìm là điểm khác cốt lõi giữa local SEO và SEO truyền thống. Vậy khi khách quanh đây tìm kiếm, Google dựa vào đâu để chọn doanh nghiệp hiển thị? Theo Google, kết quả địa phương chủ yếu dựa trên ba yếu tố.

3 yếu tố giúp khách quanh đây tìm thấy bạn

Theo Google, kết quả địa phương chủ yếu dựa trên ba yếu tố.

Yếu tố đầu tiên là mức độ phù hợp, tức hồ sơ doanh nghiệp khớp đến đâu với điều người dùng đang tìm. Vì vậy, Google khuyên điền thông tin hồ sơ càng đầy đủ càng tốt, để khách biết bạn làm gì, ở đâu và khi nào có thể ghé.

Yếu tố thứ hai là khoảng cách từ doanh nghiệp đến người đang tìm kiếm, cũng là điều doanh nghiệp khó thay đổi nhất.

Yếu tố thứ ba là độ nổi tiếng, dựa trên những thông tin như có bao nhiêu website liên kết tới doanh nghiệp và có bao nhiêu đánh giá. Google cho biết nhiều đánh giá và điểm tốt có thể giúp thứ hạng địa phương, còn trả lời đánh giá cho thấy doanh nghiệp coi trọng phản hồi của khách.

Cả ba yếu tố đều không mua được: Google nói rõ không có cách nào yêu cầu hay trả tiền để được xếp hạng địa phương cao hơn. Việc nên làm là xác minh hồ sơ, vì điều này cho Google biết bạn được phép đại diện doanh nghiệp, nên hồ sơ dễ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm hơn.

SEO tổng thể là gì và Tài Nguyên SEO phân biệt với SEO local ra sao

Điểm khác giữa SEO tổng thể và SEO local

Theo Tài Nguyên SEO, SEO tổng thể là làm đủ sáu nhóm hạng mục trên cùng một website: kỹ thuật và onpage, nội dung, offpage, entity, GEO và đo lường. Đây cũng là phạm vi của dịch vụ SEO tổng thể tại đơn vị này, khác hẳn cách làm theo khu vực.

Khác biệt còn lại nằm ở đối tượng. Theo Search Engine Land, SEO truyền thống nhắm tới việc hiển thị với khán giả trên cả nước hoặc quốc tế, không giới hạn trong một khu vực. Nói gọn, một hướng tập trung vào khu vực và hồ sơ bản đồ, hướng còn lại chăm cho toàn bộ website. Search Engine Land cũng lưu ý local SEO bao gồm mọi việc của SEO truyền thống, nên hai hướng không loại trừ nhau.

Nên chọn hướng nào? Tài Nguyên SEO khuyên chọn theo chỗ đang nghẽn

Search Engine Land gợi ý vài tình huống để cân nhắc. Nếu doanh nghiệp phục vụ khách trực tiếp, tại cửa hàng hoặc đến tận nơi, local SEO thường là lựa chọn phù hợp nhất. Nếu mô hình không đủ điều kiện có hồ sơ Google Business Profile, nên tập trung vào hiển thị tự nhiên. Còn doanh nghiệp có cửa hàng nhưng mở rộng ra nhiều nơi hoặc phân phối toàn quốc có thể cần cả hai hướng, như ví dụ tiệm kimchi mở rộng ra nhiều bang mà Search Engine Land đưa ra.

Để có hồ sơ Google Business Profile, doanh nghiệp cần một địa chỉ thực, kể cả địa chỉ nhà riêng, và phục vụ khách trực tiếp.

Tài Nguyên SEO thì nói thẳng: gói to nhất không phải gói đúng nhất. Với doanh nghiệp có cửa hàng và khách chủ yếu tìm quanh khu vực, gói tổng thể thường thừa. Trước khi quyết định, bạn có thể tự hỏi: khách có đến tận nơi không, khách tìm theo khu vực hay trên cả nước, và hồ sơ bản đồ hay website đang thiếu hơn?

Cách Tài Nguyên SEO triển khai từng hướng

Cách Tài Nguyên SEO triển khai SEO local và SEO tổng thể

Hướng khu vực: làm SEO Local, không chỉ SEO Maps

Với dịch vụ SEO local, Tài Nguyên SEO tách SEO Local khỏi SEO Maps, vì SEO Maps chỉ là một mảnh và không thay được phần website. Hạng mục gồm hồ sơ Google Business Profile, entity, liên kết từ các nguồn trong khu vực, thông tin tên, địa chỉ, số điện thoại nhất quán và PR trên báo tỉnh. Trước khi báo giá, đơn vị này xem hồ sơ Maps và độ khớp thông tin mà không thu phí. Hồ sơ chưa xác minh sẽ chưa hiện công khai trên Maps, nên xác minh là việc cần làm sớm.

Hướng cả website: sáu nhóm hạng mục trên cùng một site

Với hướng cả website, Tài Nguyên SEO làm đủ sáu nhóm hạng mục trên cùng một website theo bốn bước: audit, chốt phạm vi, triển khai, đo và chỉnh. Bước audit mất khoảng 3 đến 5 ngày làm việc, và chi phí được tính theo phạm vi dự án.

Điều Tài Nguyên SEO nói trước với khách

Ở hướng local, cam kết của Tài Nguyên SEO là backlink còn sống và tỉ lệ index, không phải vị trí từ khóa hay ngày lên top. Vì Google đã nói không ai trả tiền được để xếp hạng cao hơn, lời hứa về thứ hạng không nên là căn cứ để chọn gói.

Local hay tổng thể không có đáp án chung. Hãy bắt đầu từ câu hỏi khách của bạn ở đâu và website đang thiếu gì, rồi mới chọn hướng đi.

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