Động lực bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy và Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP. Huế trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Những thành tích, chiến công

Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế được giao nhiệm vụ quản lý chính diện đường biên giới trên biển dài 102,54km, vùng biển rộng khoảng 4.429km2; quản lý khu vực biên giới đất liền dài 80,683km, giáp với hai tỉnh Xê Kông và Sa La Van của nước bạn Lào; quản lý 32 mốc quốc giới, 7 cọc dấu, có 2 cặp cửa khẩu chính là Hồng Vân - Kô Tài và A Đớt - Tà Vàng, 1 lối mở biên giới.

Số liệu tại báo cáo thành tích của tập thể Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế đề nghị khen thưởng danh hiệu “Cờ Thi đua” của Bộ Tư lệnh BĐBP: Năm 2026, lực lượng BĐBP đã tổ chức tuần tra đơn phương 110 đợt/gần 600 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, tuần tra song phương 11 đợt/gần 300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tuần tra bờ biển và trên biển: gần 400 đợt/gần 2.500 lượt cán bộ, chiến sĩ.

Khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc” trên biên giới.

Theo Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Huế, phía sau những số liệu “ngắn gọn” này là nỗ lực của mỗi người lính, mỗi đơn vị biên phòng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đó là những người lính ý chí bản lĩnh, dù nắng cháy da hay rét cắt thịt, bước chân vẫn vững vàng qua địa hình hiểm trở, băng rừng, lội suối, vượt qua các dốc cao, vực sâu, thác và suối dữ trong những chuyến tuần tra biên giới.

Trên biển, để phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm như khai thác thủy sản bất hợp pháp, buôn lậu trên biển, xâm phạm chủ quyền…, cán bộ, chiến sĩ phải đối mặt với sóng to, gió lớn, bão tố, giông lốc và nguy cơ bị các đối tượng vi phạm chống trả. Với bản lĩnh ý chí được tôi luyện, những người lính biên phòng đã đoàn kết, vượt qua mọi gian nan hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, lập nhiều thành tích, chiến công.

Điển hình, lực lượng BĐBP thành phố Huế đã tuần tra, xử lý 6 tàu cá nước ngoài trọng tải 500 tấn, hành nghề giã cào trái phép, vi phạm chủ quyền vùng biển; bắt giữ 8 tàu cá từ tỉnh khác đến vùng biển gần bờ thành phố Huế khai thác bất hợp pháp, góp phần ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, gây mất an ninh trên biển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản, môi trường và đời sống của ngư dân.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Cùng với đó, BĐBP thành phố Huế đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng phát hiện 112 vụ/287 đối tượng; triển khai thành công 6 kế hoạch nghiệp vụ; trực tiếp bắt giữ, xử lý 35 vụ/77 đối tượng; khởi tố 4 vụ/6 đối tượng tàng trữ ma túy; phối hợp lực lượng chức năng xử lý 77 vụ/210 đối tượng. Thủ trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố kịp thời thưởng nóng, biểu dương sự dũng cảm, mưu trí, tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ ngay khi trở về sau mỗi chiến công bắt tội phạm ma túy, bắt tàu cá hoạt động giã cào trái phép…

Lan tỏa động lực

Cuối tháng 8, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, thay mặt Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố thưởng nóng lực lượng bắt giữ đối tượng tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn xã A Lưới 1. “Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao đối với thành tích, đóng góp và hy sinh thầm lặng của lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu, lan tỏa khí thế quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong toàn đơn vị, thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên khu vực biên giới”, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu chia sẻ.

Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tuần tra trên biển.

Theo Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, phong trào “Thi đua quyết thắng” tạo động lực để toàn lực lượng BĐBP thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Mỗi người lính, mỗi đơn vị biên phòng đã gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua với công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, cửa khẩu, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phong trào còn góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng cơ động, chủ động xử lý các tình huống quốc phòng - an ninh từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ.

Một trong những nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, đó là phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đã được lực lượng BĐBP thành phố Huế luôn hoàn thành tốt với vai trò nòng cốt. Cán bộ chiến sĩ các đơn vị biên phòng luôn kịp thời cơ động, ứng cứu Nhân dân trong mọi tình huống. Riêng năm 2026, BĐBP thành phố đã tổ chức 55 đợt/gần 800 lượt cán bộ chiến sĩ/gần 100 phương tiện giúp dân gặt lúa chạy mưa, bão; chằng, chống nhà cửa, khắc phục hậu quả do giông lốc, bão lụt, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, bồi đắp niềm tin vững chắc trong lòng dân.

Bộ đội Biên phòng giúp dân thu hoạch lúa.

“Các phong trào thi đua đã gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị và phong trào của địa phương, tạo nên sức lan tỏa tích cực. Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khí thế của phong trào thi đua quyết thắng, tạo động lực mạnh mẽ để mỗi cán bộ chiến sĩ không ngừng phấn đấu vươn lên, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu khẳng định.