Hội Cựu giáo chức TP. Huế kỷ niệm 20 năm thành lập

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình tặng hoa chúc mừng Hội Cựu giáo chức TP. Huế

Hội Cựu giáo chức TP. Huế được thành lập theo Quyết định số 786/2005/QĐ-UBND ngày 7/3/2005 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ xuất phát điểm là Câu lạc bộ Nhà giáo về hưu năm 1992, đến nay, Hội đã trở thành mái nhà chung của gần 2.500 hội viên, phủ rộng hơn 95% xã, phường trên địa bàn thành phố.

Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, Hội Cựu giáo chức TP Huế đã khẳng định vai trò là điểm tựa tinh thần của đội ngũ nhà giáo nghỉ hưu, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và phẩm chất của người thầy, tiếp tục cống hiến cho xã hội bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình.

Điểm nổi bật trong hoạt động của Hội là sự đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, gắn liền với những sự kiện văn hóa, lịch sử của đất nước và địa phương. Các hoạt động tham quan, dã ngoại, giao lưu văn nghệ, thể thao đã tạo nên không khí sôi nổi, gắn kết hội viên. Song song đó, Hội quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần thông qua việc thăm hỏi, hỗ trợ khó khăn, tổ chức mừng thọ, trao quà dịp lễ Tết, cũng như thành lập các quỹ nghĩa tình.

Trao tặng bằng khen của UBND TP. Huế cho các tập thể, cá nhân

Trong lĩnh vực chuyên môn, Hội đã tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề, xuất bản hàng chục ấn phẩm, đặc san, kỷ yếu; khuyến khích hội viên viết, sưu tầm thơ ca, xuất bản các tập sách. Nhiều hội viên tiếp tục tham gia giảng dạy tại trung tâm giáo dục cộng đồng, lớp tình thương, dạy phụ đạo cho học sinh nghèo; đồng thời vận động nguồn lực xã hội trao học bổng, khuyến học, khuyến tài…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, thành phố luôn xác định giáo dục là nền tảng, khẳng định vai trò là trung tâm giáo dục – đào tạo, nơi nuôi dưỡng và phát triển nhân tài cho đất nước. Trong đó, Hội Cựu giáo chức có vai trò quan trọng trong việc tiếp nối truyền thống hiếu học, khuyến học, khuyến tài của vùng đất học Huế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế bày tỏ mong muốn Hội tiếp tục tập hợp, quy tụ đông đảo thầy cô giáo tâm huyết, giàu trí tuệ, tiếp tục đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục; phối hợp cùng chính quyền và các đoàn thể để tham gia tích cực vào các phong trào, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.