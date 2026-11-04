Hội Hữu nghị Việt - Nga gặp mặt nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Đại diện Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố gửi hoa chúc mừng Hội Hữu nghị Việt - Nga.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng, những dấu ấn trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nga và chia sẻ kỷ niệm về quãng thời gian học tập, công tác tại đất nước Liên Xô trước đây.

Hiện, Hội Hữu nghị Việt - Nga TP. Huế có hơn 300 hội viên. Dù ở nhiều độ tuổi, ngành nghề và địa bàn sinh sống khác nhau, các hội viên vẫn duy trì sự gắn bó thông qua tình yêu tiếng Nga, văn học Nga và những tình cảm dành cho đất nước, con người Nga.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Châu Đình Nguyên, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nga thành phố nhấn mạnh, Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa sâu sắc đối với cách mạng Việt Nam, góp phần soi đường cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và tiếp thêm sức mạnh cho sự nghiệp đấu tranh, xây dựng, phát triển đất nước. Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng được củng cố, phát triển và nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Thời gian tới, Hội Hữu nghị Việt - Nga thành phố sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu nghị, trường đại học, hiệp hội doanh nghiệp và đối tác Nga; đẩy mạnh giao lưu thanh niên cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giáo dục.

Bên cạnh đó, Hội tiếp tục củng cố tổ chức, định hướng thành lập các chi hội gắn với những trường học, địa danh mà hội viên từng học tập, công tác, tạo điều kiện duy trì sinh hoạt, giao lưu và hỗ trợ nhau trong cuộc sống.