Chiến dịch “Không một mình” trở lại, hướng tới kết nối không tổn thương

Chiến dịch “Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương”. (Ảnh: A05)

Ngày 5/10, Cục An ninh mạng, Bộ Công an thông tin Chiến dịch “Không Một Mình 2026 - Kết nối không tổn thương” sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 10/10 đến 10/12, nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng và xây dựng mạng lưới hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên trước các nguy cơ xâm hại trên không gian mạng.

Sự kiện khởi động chiến dịch diễn ra ngày 9/10 tại Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Siêu, Hà Nội.

Chiến dịch “Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương” do Liên minh Niềm Tin Số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các tổ chức quốc tế gồm Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC).

Chiến dịch có sự phối hợp của Cục An ninh mạng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.

Trong năm thứ hai, chiến dịch tập trung vào phòng, chống xâm hại trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng, đồng thời hướng tới xây dựng môi trường số an toàn hơn cho nhóm đối tượng này.

Với thông điệp “Kết nối không tổn thương”, chiến dịch nhấn mạnh việc trẻ em và thanh thiếu niên không phải tự mình đối mặt khi gặp vấn đề trên môi trường mạng. Cha mẹ, thầy cô, bạn bè và những người lớn chung quanh có thể trở thành những điểm tựa để các em tìm đến, được lắng nghe, hỗ trợ và đồng hành.

Thông điệp của chiến dịch cũng hướng tới cách mỗi người tham gia môi trường mạng tạo ra sự kết nối có trách nhiệm. Mỗi tin nhắn, bình luận, lượt chia sẻ hoặc nội dung đăng tải đều có thể tác động đến người khác. Vì vậy, người dùng cần tôn trọng, biết dừng lại đúng lúc và không để hành động của mình trở thành nguyên nhân gây tổn thương cho người khác.

Thông tin từ Cục an ninh mạng cho biết, năm 2025, chiến dịch “Không Một Mình” được triển khai tại hơn 6.100 điểm trường và 113.000 lớp học thuộc 34 tỉnh, thành phố, tiếp cận hơn 8 triệu học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh.

Trên không gian mạng, các hoạt động của chiến dịch đạt hơn 1,5 tỷ lượt xem và tiếp cận 40 triệu người dùng, với sự đồng hành của hơn 1.000 nghệ sĩ, người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung.

Từ những kết quả này, chiến dịch năm 2026 đặt mục tiêu không chỉ giúp trẻ em và thanh thiếu niên nâng cao khả năng tự bảo vệ trên môi trường mạng, mà còn khuyến khích các em biết lên tiếng và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Chiến dịch đồng thời hướng tới việc trang bị cho người lớn kỹ năng hỗ trợ trẻ em, qua đó hình thành mạng lưới những điểm tựa an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên trong môi trường số.

Sự kiện khởi động ngày 9/10 tại Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Siêu sẽ có sự tham gia của các đơn vị bảo trợ, tổ chức, nhà trường, Đại sứ An toàn số học đường, người có ảnh hưởng và các nghệ sĩ đồng hành.

https://nhandan.vn/chien-dich-khong-mot-minh-tro-lai-huong-toi-ket-noi-khong-ton-thuong-post993134.html