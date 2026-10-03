  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 06/10/2026 09:08

Chiến dịch “Không một mình” trở lại, hướng tới kết nối không tổn thương

Chiến dịch “Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương” triển khai trên toàn quốc từ ngày 10/10 đến 10/12, nhằm bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trước nguy cơ xâm hại trên không gian mạng.

Cúm A ở trẻ: Đừng bỏ qua dấu hiệu co giật, rối loạn ý thứcĐể mỗi mái ấm không còn bóng bạo lựcNgộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Chiến dịch “Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương”. (Ảnh: A05) 

Ngày 5/10, Cục An ninh mạng, Bộ Công an thông tin Chiến dịch “Không Một Mình 2026 - Kết nối không tổn thương” sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 10/10 đến 10/12, nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng và xây dựng mạng lưới hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên trước các nguy cơ xâm hại trên không gian mạng.

Sự kiện khởi động chiến dịch diễn ra ngày 9/10 tại Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Siêu, Hà Nội.

Chiến dịch “Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương” do Liên minh Niềm Tin Số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các tổ chức quốc tế gồm Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC).

Chiến dịch có sự phối hợp của Cục An ninh mạng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.

Trong năm thứ hai, chiến dịch tập trung vào phòng, chống xâm hại trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng, đồng thời hướng tới xây dựng môi trường số an toàn hơn cho nhóm đối tượng này.

Với thông điệp “Kết nối không tổn thương”, chiến dịch nhấn mạnh việc trẻ em và thanh thiếu niên không phải tự mình đối mặt khi gặp vấn đề trên môi trường mạng. Cha mẹ, thầy cô, bạn bè và những người lớn chung quanh có thể trở thành những điểm tựa để các em tìm đến, được lắng nghe, hỗ trợ và đồng hành. 

Thông điệp của chiến dịch cũng hướng tới cách mỗi người tham gia môi trường mạng tạo ra sự kết nối có trách nhiệm. Mỗi tin nhắn, bình luận, lượt chia sẻ hoặc nội dung đăng tải đều có thể tác động đến người khác. Vì vậy, người dùng cần tôn trọng, biết dừng lại đúng lúc và không để hành động của mình trở thành nguyên nhân gây tổn thương cho người khác.

Thông tin từ Cục an ninh mạng cho biết, năm 2025, chiến dịch “Không Một Mình” được triển khai tại hơn 6.100 điểm trường và 113.000 lớp học thuộc 34 tỉnh, thành phố, tiếp cận hơn 8 triệu học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh.

Trên không gian mạng, các hoạt động của chiến dịch đạt hơn 1,5 tỷ lượt xem và tiếp cận 40 triệu người dùng, với sự đồng hành của hơn 1.000 nghệ sĩ, người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung.

Từ những kết quả này, chiến dịch năm 2026 đặt mục tiêu không chỉ giúp trẻ em và thanh thiếu niên nâng cao khả năng tự bảo vệ trên môi trường mạng, mà còn khuyến khích các em biết lên tiếng và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Chiến dịch đồng thời hướng tới việc trang bị cho người lớn kỹ năng hỗ trợ trẻ em, qua đó hình thành mạng lưới những điểm tựa an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên trong môi trường số.

Sự kiện khởi động ngày 9/10 tại Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Siêu sẽ có sự tham gia của các đơn vị bảo trợ, tổ chức, nhà trường, Đại sứ An toàn số học đường, người có ảnh hưởng và các nghệ sĩ đồng hành.

https://nhandan.vn/chien-dich-khong-mot-minh-tro-lai-huong-toi-ket-noi-khong-ton-thuong-post993134.html

 Từ khóa:
hướng tớikết nốitổn thương
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kết nối, tăng thêm tour, tuyến đến Huế

Một chuyến famtrip đang mở ra cách nhìn mới từ các doanh nghiệp (DN) lữ hành về du lịch Huế: Kết nối di sản, ẩm thực, làng nghề và đời sống địa phương thành những hành trình đủ sức giữ chân du khách ở lại lâu hơn.

Kết nối, tăng thêm tour, tuyến đến Huế
Kết nối để phát triển du lịch cộng đồng

Huế có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ), nhưng năng lực tổ chức, xây dựng sản phẩm và kết nối thị trường tại một số điểm đến vẫn còn yếu. Trước thực tế đó, Hội Du lịch cộng đồng thành phố và các doanh nghiệp lữ hành tại Huế đang triển khai hướng đi mới nhằm kết nối các bên liên quan trong một mạng lưới chung, qua đó giúp những mô hình khả thi phát triển hiệu quả.

Kết nối để phát triển du lịch cộng đồng
Kết nối việc làm trên nền tảng số

Các nền tảng hỗ trợ tìm việc trong và ngoài nước cùng những tiện ích dành cho người khuyết tật đang giúp người lao động (NLĐ) tiếp cận thông tin tuyển dụng thuận lợi hơn, chủ động hơn trong lựa chọn công việc và mở rộng cơ hội kết nối việc làm trên môi trường số.

Kết nối việc làm trên nền tảng số
Kết nối lữ hành, thúc đẩy du lịch Huế phát triển

Chiều 25/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố tổ chức Hội nghị Lữ hành Huế 2026 với chủ đề “Huế - Điểm đến di sản kết nối lữ hành toàn quốc”. Đến dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Kết nối lữ hành, thúc đẩy du lịch Huế phát triển

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top