Đại biểu tham luận tại buổi tọa đàm

Dự buổi tọa đàm có GS.TS. Võ Khánh Vinh - nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội, nguyên Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội; PGS.TS. Đoàn Đức Lương - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế; TS. Nguyễn Văn Khoát - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát.

Trong bối cảnh đất nước đang nỗ lực đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, việc bảo đảm và bảo vệ đầy đủ, hiệu quả các quyền con người, quyền công dân trở thành yêu cầu cấp thiết và mang tính nền tảng. Thực hiện đúng và đầy đủ các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội không chỉ là cam kết về mặt pháp lý mà còn là động lực, mục tiêu của sự phát triển chung.

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật, đánh giá khách quan thực trạng thể chế, thiết chế cũng như phương thức bảo đảm, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân trong bối cảnh hiện nay. Đồng thời, đề xuất các định hướng, giải pháp hoàn thiện phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, các tham luận tập trung vào những chủ đề cốt lõi như: Khái quát thực trạng thể chế về quyền con người, quyền công dân và thực tiễn thực hiện so với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay; thực trạng thể chế các quyền chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội và thực tiễn bảo đảm, bảo vệ những quyền này so với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay…