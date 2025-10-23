  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 23/10/2025 19:04

Bảo đảm, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân trong bối cảnh hiện nay

HNN.VN - Chiều 23/10, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “Thực trạng thể chế, thiết chế và phương thức bảo đảm, bảo vệ các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của con người, quyền công dân so với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững ở Việt Nam hiện nay”.

Cần xác định rõ mô hình tổ chức và cơ chế quản lý của các đại học thành viên

Đại biểu tham luận tại buổi tọa đàm 

Dự buổi tọa đàm có GS.TS. Võ Khánh Vinh - nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội, nguyên Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội; PGS.TS. Đoàn Đức Lương - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế; TS. Nguyễn Văn Khoát - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát.

Trong bối cảnh đất nước đang nỗ lực đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, việc bảo đảm và bảo vệ đầy đủ, hiệu quả các quyền con người, quyền công dân trở thành yêu cầu cấp thiết và mang tính nền tảng. Thực hiện đúng và đầy đủ các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội không chỉ là cam kết về mặt pháp lý mà còn là động lực, mục tiêu của sự phát triển chung.

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật, đánh giá khách quan thực trạng thể chế, thiết chế cũng như phương thức bảo đảm, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân trong bối cảnh hiện nay. Đồng thời, đề xuất các định hướng, giải pháp hoàn thiện phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, các tham luận tập trung vào những chủ đề cốt lõi như: Khái quát thực trạng thể chế về quyền con người, quyền công dân và thực tiễn thực hiện so với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay; thực trạng thể chế các quyền chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội và thực tiễn bảo đảm, bảo vệ những quyền này so với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay…

Tin, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa:
Bảo đảmbảo vệcác quyềncon ngườiquyền công dântrong bối cảnhhiện nay
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhiều tuyến bờ biển sạt lở nghiêm trọng

Do ảnh hưởng của bão số 12, kết hợp với triều cường dâng cao, những ngày qua, nhiều đoạn bờ biển trên địa bàn TP. Huế bị sạt lở nghiêm trọng, sóng biển xâm thực sâu vào đất liền, đe dọa nhà cửa, công trình hạ tầng và đời sống người dân ven biển.

Nhiều tuyến bờ biển sạt lở nghiêm trọng
Tăng cường thực thi bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 21/10, tại thành phố Huế, Sở Công Thương TP. Huế phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) khu vực miền Trung. Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành; UBND các phường, xã; chi cục Quản lý thị trường; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Tăng cường thực thi bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top