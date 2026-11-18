Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 118-KL/TW. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Theo Kết luận số 118-KL/TW, tại phiên họp ngày 30/10/2026, xem xét Tờ trình số 109-TTr/BTCTW, ngày 14/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về Đề án "Nghiên cứu mô hình tổ chức ngành dọc đối với các cơ quan nội chính, kiểm tra của Đảng, thanh tra Nhà nước, hoạt động theo cơ chế lãnh đạo "song trùng" ở Trung ương và địa phương", ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị kết luận, cần tập trung hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương; tăng cường vai trò của cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên đối với những nội dung cần bảo đảm tính thống nhất, khách quan, chuyên nghiệp; đồng thời phát huy đầy đủ tính chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và người đứng đầu.

Để tiếp tục hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan kiểm tra, nội chính và thanh tra, quan điểm, định hướng của Bộ Chính trị nêu rõ, cơ bản giữ ổn định mô hình tổ chức hiện hành; không tổ chức ngành dọc một cách cơ học đối với các cơ quan kiểm tra, nội chính của Đảng và thanh tra Nhà nước.

Phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên với cấp ủy, chính quyền địa phương; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thông suốt, đồng thời phát huy tính chủ động, trách nhiệm của địa phương.

Hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý "song trùng" theo hướng xác định rõ chủ thể lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chủ thể chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ; không chồng chéo thẩm quyền, không để nhiều chủ thể cùng quyết định một nội dung. Quy định cụ thể cơ chế phối hợp trong công tác cán bộ, chỉ đạo nghiệp vụ, thông tin, báo cáo, kiểm tra, giám sát và xử lý khi có ý kiến khác nhau; bảo đảm thẩm quyền phải gắn với trách nhiệm và cơ chế kiểm soát quyền lực.

Bộ Chính trị yêu cầu, tăng cường vai trò của cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên trong định hướng phát triển ngành, lĩnh vực; thống nhất chuyên môn, nghiệp vụ, tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ, chuyển đổi số và quản trị dữ liệu; khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín, nể nang, né tránh. Việc tăng cường vai trò của cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên không làm thay hoặc làm giảm trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và người đứng đầu.

Tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, không làm tăng tổng biên chế, không hình thành tầng nấc trung gian không cần thiết. Mỗi nhiệm vụ, nội dung công việc cần xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thẩm quyền quyết định và trách nhiệm thực hiện.

Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị yêu cầu cụ thể nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế đối với từng hệ thống: ủy ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra của Đảng; ban nội chính; hệ thống thanh tra Nhà nước

Đối với vụ việc, nhiệm vụ giao thoa giữa ba hệ thống, Kết luận số 118-KL/TW nêu rõ, đối với vụ việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều cơ quan, phải phân định rõ phạm vi, thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan. Cơ quan có thẩm quyền đối với nội dung nào thì chủ trì xem xét, kết luận, quyết định hoặc kiến nghị xử lý nội dung đó và chịu trách nhiệm về kết quả theo quy định.

Các cơ quan có trách nhiệm phối hợp, trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin, tài liệu; sử dụng kết quả đã được xác lập đúng thẩm quyền, hạn chế xác minh, xử lý trùng lặp. Trường hợp có ý kiến khác nhau hoặc phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Bộ Chính trị đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, bao gồm: (1) Hoàn thiện thể chế, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm; (2) Tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực; (3) Đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ liêm chính, chuyên nghiệp; (4) Đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện chế độ thông tin, báo cáo và quản trị dữ liệu; (5) Tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực gắn với trách nhiệm giải trình.

Trong tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan theo thẩm quyền; hướng dẫn những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Kết luận, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề vượt thẩm quyền.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ, công tác cán bộ, chế độ thông tin, báo cáo, dữ liệu và mối quan hệ công tác, quy chế phối hợp; cụ thể hóa cơ chế chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phối hợp và xử lý những vấn đề khi có ý kiến khác nhau giữa cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên với địa phương; nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ kiểm tra, nội chính, thanh tra.

Các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Kết luận này; chịu trách nhiệm về những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền tại địa phương; chủ động phối hợp với cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

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