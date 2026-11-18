Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng toàn cầu lần thứ 2 về chấm dứt bạo lực đối với trẻ em. (Ảnh: Cục Bà mẹ và Trẻ em)

Hội nghị Bộ trưởng toàn cầu lần thứ 2 về chấm dứt bạo lực đối với trẻ em nhằm thúc đẩy cam kết chính trị và tài chính mạnh mẽ từ chính phủ, tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội nhằm xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với trẻ em trên toàn cầu do Chính phủ Philippines, Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) với sự phối hợp của Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Bạo lực đối với trẻ em (SRSG-VAC) tổ chức.

Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, đến năm 2025, toàn quốc có 24.950.416 trẻ em, trong đó 13.092.705 trẻ em nam (chiếm 52,5%), 11.857.711 trẻ em nữ (chiếm 47,5%); tỷ lệ trẻ em người dân tộc thiểu số chiếm 18,3%; tỷ lệ trẻ em nghèo đa chiều chiếm 8,4%; có 790.514 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chiếm 3,2% tổng số trẻ em; số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng khoảng 15.000 trẻ em.

Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã có chuyển biến tích cực và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, bảo đảm thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em.

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh đạt 99,3%; tất cả trẻ em dưới 6 tuổi và trẻ em hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền tiếp cận y tế bình đẳng cho mọi trẻ em.

Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đã bao phủ hầu hết các loại vaccine thiết yếu, giúp khống chế và đẩy lùi nhiều căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt 97%; 100% trẻ em 5 tuổi được đi học mẫu giáo.

Nhà nước miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập và hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục.

Trên 80% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp phù hợp với nhu cầu và điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; Trẻ em lao động trái quy định của pháp luật đã giảm từ 5,4% xuống còn 1,31%, 100% trẻ em bị xâm hại được áp dụng các biện pháp hỗ trợ, can thiệp phù hợp.

Hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em 3 cấp độ bao gồm: phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp đã và đang được triển khai hiệu quả; Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) đã phát huy tối đa vai trò là địa chỉ tin cậy, tiếp nhận thông tin và phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quyền trẻ em.

Công tác phối hợp giữa ngành y tế với các ngành giáo dục, công an, tư pháp đã được tăng cường đáng kể, đặc biệt trong việc phát hiện, chuyển tuyến, chăm sóc, điều trị và hỗ trợ trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại, bị bỏ rơi hoặc cần sự can thiệp khẩn cấp. 34/34 tỉnh, thành phố thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo/Ban điều hành công tác trẻ em cấp tỉnh.

Công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội cho công tác trẻ em ngày càng phát triển mạnh mẽ giúp bổ sung nguồn lực cho công tác trẻ em.

Với mục tiêu bảo đảm mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh; giảm thiểu trẻ em bị xâm hại trên phạm vi cả nước và tạo cơ hội cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục, trẻ em lao động trái quy định của pháp luật, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác được hòa nhập, phát triển toàn diện góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững liên quan trẻ em, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2026 phê duyệt Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030"; Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 28/7/2026 Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030.

Theo Cục Bà mẹ và Trẻ em, bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực không chỉ là một yêu cầu đạo đức mà còn là nền tảng để xây dựng một xã hội an toàn, công bằng và bền vững. Hơn lúc nào hết, tất cả chúng ta cần hành động ngay hôm nay. Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ. Từ nâng cao nhận thức đến việc thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể, tất cả đều có thể tạo ra sự thay đổi. Chỉ khi có sự chung tay của cả xã hội, chúng ta mới có thể bảo đảm một tương lai không còn bạo lực và đầy ắp hy vọng cho thế hệ mai sau.

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