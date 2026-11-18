Đồng chí Lương Bảo Toàn, TUV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố kết luận buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Lương Bảo Toàn, TUV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Sửu, TUV, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố; Nguyễn Văn Mạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Kiến nghị phản ánh đúng thực tế

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh cho biết, đến nay, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp xã hoàn thành giải quyết, trả lời, cung cấp thông tin đối với 171/171 kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa IX.

Trong đó, lĩnh vực đầu tư, xây dựng hạ tầng, cấp nước, hệ thống điện và các công trình khác có 96 kiến nghị; nông nghiệp và phát triển nông thôn 33 kiến nghị; quy hoạch, đền bù, quản lý đất đai và môi trường 18 kiến nghị; pháp chế, văn hóa, y tế, chế độ, chính sách 24 kiến nghị.

Theo UBND thành phố, phần lớn kiến nghị phản ánh đúng thực tế. Tuy nhiên, một số nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương cần được tiếp thu, đề xuất; nhiều vấn đề liên quan cơ chế, chính sách phải có thời gian nghiên cứu, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền xem xét. Đối với các kiến nghị về đầu tư xây dựng cơ bản, việc triển khai còn phụ thuộc vào chủ trương đầu tư, thủ tục, khả năng cân đối ngân sách và nguồn lực thực hiện.

UBND thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác quản lý nhà nước ở một số địa bàn cơ sở chưa sâu sát; sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương có lúc chưa đồng bộ, thiếu chủ động. Có trường hợp đơn vị được giao xử lý đến thời điểm báo cáo mới đề xuất chuyển trách nhiệm cho cơ quan khác. Đáng chú ý, một số kiến nghị bức xúc của người dân chưa được giải quyết kịp thời, kéo dài qua nhiều kỳ.

Trước những hạn chế này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát tiến độ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường phối hợp. Những kiến nghị liên quan nhiều cấp, nhiều ngành, nhất là các vấn đề tồn đọng kéo dài, phải được cơ quan chủ trì chủ động tham mưu, đề xuất phương án xử lý. UBND cấp xã cần chủ động giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền, không để người dân phải kiến nghị vượt cấp đối với những vấn đề có thể xử lý ngay tại cơ sở.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc làm rõ kiến nghị cử tri.

Ưu tiên xử lý những vấn đề dân sinh bức thiết

Bên cạnh việc đôn đốc giải quyết kiến nghị, UBND thành phố đã chỉ đạo nghiên cứu phương án đầu tư đối với những công trình chưa đủ điều kiện triển khai, trong đó có việc xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 hoặc các giai đoạn tiếp theo.

Một số dự án hạ tầng giao thông, phòng, chống sạt lở đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. Đáng chú ý, dự án kè chống sạt lở bờ sông Hương qua địa bàn phường Kim Long và phường Thủy Xuân có quy mô 7 tuyến, tổng chiều dài 2.807m. Đến nay, 6 tuyến với chiều dài 2.367m đã hoàn thành, góp phần ổn định bờ sông và chỉnh trang cảnh quan đô thị. Phần còn lại đang được tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Thành phố cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án giao thông quan trọng như tuyến đường Đông - Tây kết nối với đường cao tốc; nâng cấp, mở rộng đường Thuận Hóa nối dài, bao gồm cầu Phú Thứ; đường Đào Tấn nối dài đến đường Ngự Bình. Các dự án kè gia cố kết hợp chỉnh trang hai bờ sông Hương, sông Bồ và xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương cũng nằm trong kế hoạch triển khai.

Đối với dự án cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, các sở, ngành đang phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư. Một số công trình động lực khác như đường bộ ven biển, hoàn thiện đê chắn sóng cảng Chân Mây và cải thiện môi trường nước giai đoạn 2 đang được chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công trong giai đoạn 2027 - 2028.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát của HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố và các sở, ngành làm rõ thêm những vấn đề cử tri quan tâm, nhất là tình trạng thiếu nước tại các xã vùng cao, đầu tư các tuyến giao thông và tiến độ xử lý những công trình, dự án còn vướng mắc.

Theo Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Nguyễn Thị Sửu, chất lượng giải quyết kiến nghị cử tri có chuyển biến tích cực, song các cơ quan phải rà soát, đánh giá đúng thực chất từng nội dung, không chỉ dừng lại ở việc ban hành văn bản trả lời. Mỗi kiến nghị chưa được giải quyết cần xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, nguyên nhân và hướng xử lý cụ thể.

Đối với những kiến nghị tồn đọng kéo dài, cần ưu tiên các công trình, dự án ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân; xây dựng phương án xử lý, tập trung tháo gỡ thực chất những khó khăn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, tránh để dự án chậm triển khai làm ảnh hưởng quyền lợi chính đáng của người dân.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lương Bảo Toàn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo rà soát toàn bộ kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm, nhất là những nội dung đã được phản ánh qua nhiều kỳ họp; phân loại theo mức độ cấp thiết, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời hạn hoàn thành.

Đối với các công trình giao thông, cấp nước sinh hoạt, phòng, chống sạt lở, thoát nước và công trình dân sinh chưa thể bố trí vốn đầu tư ngay, cần có phương án xử lý trước mắt, bảo đảm an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân; đồng thời xác định thứ tự ưu tiên, lộ trình bố trí nguồn vốn.

Đồng chí Lương Bảo Toàn cũng yêu cầu nâng cao chất lượng báo cáo trả lời kiến nghị, bảo đảm rõ kết quả, trách nhiệm và tiến độ, hạn chế tình trạng trả lời chung chung, mang tính định hướng. Những kiến nghị chưa thể giải quyết phải thông tin rõ nguyên nhân, khó khăn, phương án trước mắt và lộ trình thực hiện để cử tri theo dõi, giám sát. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh tình trạng chậm tham mưu, đùn đẩy trách nhiệm, phối hợp thiếu hiệu quả; xem xét trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu đối với những kiến nghị chậm giải quyết không có lý do chính đáng.