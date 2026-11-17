Lãnh đạo Chi cục Thủy sản thành phố giao lưu cùng các em học sinh

Tại hội thi, 50 học sinh tham gia hội thi "Rung chuông vàng", lần lượt trả lời các câu hỏi tìm hiểu về môi trường và nguồn lợi thủy sản. Với thời gian 15 giây cho mỗi câu hỏi, các em phải vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết thực tế để đưa ra đáp án. Những nội dung về giữ gìn môi trường nước, bảo vệ các loài thủy sinh được truyền tải qua hình thức thi kiến thức, giúp học sinh dễ tiếp cận và ghi nhớ.

Hội thi còn có 10 câu hỏi dành riêng cho khán giả để học sinh cổ vũ cũng được tham gia. Ban tổ chức đã trao ba giải nhất, nhì, ba dành cho những thí sinh trả lời đúng nhiều câu hỏi nhất. Đây cũng là dịp để nhà trường gắn giáo dục môi trường với những vấn đề gần gũi trong đời sống.

Các em học sinh tham gia hội thi.

Bà Phan Thị Thu Hồng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản TP. Huế cho hay, nguồn lợi thủy sản suy giảm đang ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân. Trong khi đó, lực lượng cán bộ làm công tác bảo vệ nguồn lợi giảm, áp lực thực thi nhiệm vụ tăng. Tại thành phố Huế, một số tổ chức cộng đồng đã tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản thông qua mô hình đồng quản lý. Qua hội thi, Chi cục mong các em hiểu thêm vì sao cần giữ gìn môi trường sống của các loài thủy sản và chia sẻ với gia đình những điều đã học về bảo vệ, khai thác hợp lý nguồn lợi ở quê hương.