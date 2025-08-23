FPT khánh thành Tổ hợp giáo dục tại Huế

Lãnh đạo TP. Huế, đại diện Tập đoàn FPT tại lễ khánh thành Tổ hợp Giáo dục FPT Huế

Tham dự buổi lễ có các ông: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế; Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan trên địa bàn; lãnh đạo Tập đoàn FPT và Khối giáo dục FPT.

Tổ hợp giáo dục FPT tại Huế bao gồm các bậc học giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, có quy mô đào tạo lên tới 20 ngàn người. Tổ hợp được định hướng phát triển gắn kết đào tạo với các công nghệ mũi nhọn, như STEM, trí tuệ nhân tạo (AI), Robotics... từ bậc phổ thông, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả các nghị quyết trọng điểm của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình chia sẻ, Huế xác định mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, gắn với truyền thống vùng đất học và giá trị văn hóa lịch sử đặc sắc. Trong đó, giáo dục đào tạo được đặt ở vị trí then chốt, góp phần thực hiện Nghị quyết 57, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Huế và cả nước trong tiến trình hội nhập.

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương tham quan Tổ hợp giáo dục FPT

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế biểu dương quyết tâm và định hướng giáo dục gắn với công nghệ của Tập đoàn FPT; đồng thời khẳng định việc đưa công nghệ số vào đào tạo ngay từ bậc phổ thông là bước đi phù hợp xu thế phát triển, tạo môi trường đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa lựa chọn cho người học, góp phần quan trọng để địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT nhấn mạnh, Việt Nam đã chọn con đường phát triển bằng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, là con đường nhiều thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội lớn, song hành với việc đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao. Ông nhấn mạnh, đất nước cần nhân lực không chỉ giỏi công nghệ, mà còn đủ bản lĩnh đổi mới sáng tạo và dẫn dắt trí tuệ nhân tạo. Tại hệ thống giáo dục FPT, việc đưa AI, Robotics, STEM và ngoại ngữ vào giảng dạy ngay từ lớp 1 thể hiện định hướng đào tạo thế hệ công dân toàn cầu, góp phần thực hiện khát vọng đưa Việt Nam sớm sánh vai với các cường quốc năm châu.

Tổ hợp Giáo dục FPT tại Huế được khánh thành trong bối cảnh cả nước triển khai quyết liệt 4 chiến lược trọng tâm: Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết 57); hội nhập quốc tế (Nghị quyết 59); xây dựng và thực thi pháp luật (Nghị quyết 66); phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết 68). Đối với Huế, việc hình thành tổ hợp này gắn với mục tiêu xây dựng đô thị di sản có bản sắc, thông minh, lấy công nghệ và giáo dục làm trụ cột phát triển.

Tổ hợp FPT được định hướng phát triển gắn kết đào tạo với các công nghệ mũi nhọn

Huế là địa phương thứ 9 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên có sự hiện diện của mảng giáo dục FPT. Tổ hợp Giáo dục FPT tại Huế được xây dựng trên diện tích 8,68 ha, tổng diện tích xây dựng hơn 2 ha, kiến trúc lấy cảm hứng từ hình tượng hoàng mai xứ Huế, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Hiện tại, hai khối giảng đường, phòng học, phòng chức năng và hạ tầng phụ trợ đã hoàn thiện, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 300 học sinh phổ thông.

Ngay sau buổi lễ, học sinh FPT School Huế chính thức bước vào năm học mới 2025-2026.