Đưa trí tuệ nhân tạo vào đào tạo nhân lực nông, lâm nghiệp và thủy sản

Các cơ sở giáo dục đại học ký kết hợp tác với Ngân hàng SHB về liên kết trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng AI.

Hội thảo tập trung trao đổi giải pháp tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và quản trị đại học; đồng thời xây dựng năng lực số, năng lực AI cho sinh viên, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

GS.TS. Trần Đăng Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu đang đặt ra nhiều thách thức đối với các ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản. Vì vậy, đổi mới đào tạo, nghiên cứu và tổ chức sản xuất là yêu cầu cấp thiết, trong đó AI có thể đóng góp thiết thực.

Theo GS.TS. Trần Đăng Hòa, ứng dụng AI không chỉ là nhiệm vụ của ngành công nghệ thông tin mà cần sự phối hợp giữa các nhà khoa học chuyên ngành, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp và người sản xuất. Việc hợp tác cần gắn với những bài toán thực tiễn, tạo điều kiện cho sinh viên thực hành, đồng thời thúc đẩy kiểm chứng và chuyển giao kết quả nghiên cứu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, GS.TS. Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho rằng, AI mở ra nhiều cơ hội ứng dụng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Công nghệ này góp phần chuyển hoạt động sản xuất từ dựa nhiều vào kinh nghiệm sang phương thức dựa trên dữ liệu và tri thức khoa học. Tuy nhiên, để AI phát huy hiệu quả, cần có dữ liệu tin cậy, hạ tầng phù hợp, nhân lực đủ năng lực và các bài toán ứng dụng cụ thể.

Các chuyên gia trình bày tham luận tại hội thảo.

GS.TS. Lê Quân đề nghị các cơ sở đào tạo xác định rõ yêu cầu năng lực của thị trường lao động, những vị trí việc làm chịu tác động của AI và khoảng cách giữa chương trình đào tạo với thực tiễn. Việc tích hợp AI phải gắn với chuẩn đầu ra, hoạt động thực hành và khả năng giải quyết vấn đề chuyên môn, tránh chạy theo công nghệ hoặc bổ sung học phần mang tính hình thức.

Đối với sinh viên, năng lực AI không chỉ là khả năng sử dụng công cụ mà còn bao gồm kiến thức về dữ liệu, tư duy phản biện, kiểm chứng thông tin và đạo đức nghề nghiệp. Giảng viên cũng cần được bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng AI trong nghiên cứu, đánh giá độ tin cậy của kết quả, bảo vệ dữ liệu và chuyển giao công nghệ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe nhiều tham luận về cơ hội, thách thức khi ứng dụng AI trong đào tạo; xây dựng khung năng lực AI cho sinh viên; phát triển năng lực AI cho giảng viên trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và tích hợp AI vào chương trình đào tạo các ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản.

Trong khuôn khổ hội thảo, các cơ sở giáo dục đại học ký kết hợp tác với Ngân hàng SHB và các doanh nghiệp, nhằm tăng cường liên kết trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng AI, gắn hoạt động của nhà trường với nhu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.