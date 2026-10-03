“Bội thực” với phim AI

Phim AI với những tập ngắn, tình tiết nối tiếp đang thu hút người xem trên các nền tảng số.

Gần 11 giờ đêm, Nguyễn Thị Bích Huyền, 21 tuổi, vẫn nằm trên giường với chiếc điện thoại trên tay. Bộ phim AI mà Huyền đang xem đã đi đến tập thứ 18. Mỗi tập chỉ dài vài phút nên ban đầu Bích Huyền nghĩ xem thêm một tập cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian.

Sức hút của phim AI trước hết đến từ chính cách kể chuyện. Nhân vật thường được tạo hình bắt mắt, bối cảnh đẹp, tình huống được đẩy nhanh và mâu thuẫn được đặt ra ngay từ những tập đầu. Cảm xúc của người xem được dẫn dắt bằng một tình huống gây ức chế được đẩy lên cao, sau đó nhanh chóng có nhân vật xuất hiện giải quyết hoặc sự thật được hé lộ, tạo cảm giác thỏa mãn. Khi một nút thắt vừa được tháo gỡ, một tình tiết mới lại xuất hiện ở cuối tập, khiến người xem tiếp tục chờ đợi phần sau.

Bích Huyền chia sẻ: “Cứ đến đoạn hay thì phim lại hết. Mình muốn biết nhân vật sẽ xử lý thế nào nên bấm sang tập tiếp theo. Có khi định xem thêm hai, ba tập nhưng cuối cùng xem luôn cả chục tập. Nhiều khi định xem một chút rồi ngủ đến lúc tắt điện thoại thì đã hơn 12 giờ”.

Những lần thức khuya như vậy khiến buổi sáng hôm sau của Huyền trở nên uể oải.

Không chỉ riêng người trẻ bị cuốn vào “vòng xoáy” phim AI nhiều tập, tình trạng này còn xuất hiện ngày càng nhiều nhóm trung niên. Sau khi đón con đi học về, anh Ngô Đức Linh, 40 tuổi, thường cầm điện thoại xem vài video giải trí. Những mẩu phim ngắn, nhiều tập cùng với những tình huống, nhân vật được tạo bằng AI khiến anh tò mò.

Ban đầu anh chỉ xem vài tập ngắn trên Facebook, sau đó, phải tiếp tục tải app mới có thể theo dõi được các tập tiếp theo. Có khi đang coi dở thì phải nạp tiền mới tiếp tục xem hết các tập phim. Nhiều khi đang xem dở thì bận việc, anh còn vừa bật phim, vừa làm việc để không bỏ lỡ nội dung phim.

“Có những phim tôi xem thấy cũng bình thường, nhưng cứ đến cuối tập lại có tình tiết mới xảy ra. Muốn biết kết quả thế nào thì phải xem tiếp. Ban đầu định xem vài tập, có hôm thành cả chục tập. Có hôm còn bỏ bê việc nhà chỉ để dành thời gian xem phim”, anh Linh chia sẻ.

Chưa có thống kê riêng về quy mô phim ngắn được sản xuất bằng AI tại Việt Nam. Tuy nhiên, sức tăng của dòng phim ngắn trên nền tảng số đang khá rõ. Theo Adjust, trong quý I/2026, lượt cài đặt các ứng dụng phim ngắn trên toàn cầu tăng 238% so với cùng kỳ năm trước. Sự phát triển nhanh của hình thức giải trí này cũng tạo thêm không gian để phim được sản xuất bằng AI tiếp cận người xem.

ThS Nguyễn Thị Hàn Mi, giảng viên Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, cho rằng: “Phim AI đang mang đến cho người xem một hình thức giải trí mới với cách thể hiện giàu tính hình ảnh. Với khả năng tạo ra nhiều nhân vật, bối cảnh và thế giới khác nhau, phim AI có thể đáp ứng nhu cầu giải trí nhanh, đồng thời kích thích trí tưởng tượng của người xem. Những câu chuyện được thể hiện bằng hình ảnh sinh động cũng tạo thêm trải nghiệm mới cho công chúng trên các nền tảng số”.

“Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của phim AI cũng đặt ra vấn đề về chất lượng nội dung. Việc tiếp cận những tác phẩm có giá trị phụ thuộc nhiều vào khả năng chọn lọc.”- Ths Hàn Mi nhìn nhận.

Khi phim sử dụng hình ảnh nhân vật có thật, địa danh, sự kiện lịch sử hoặc các yếu tố văn hóa, người xem cần kiểm chứng thông tin, bởi những chi tiết chưa được xác thực dễ dẫn đến cách hiểu sai về lịch sử và văn hóa. Người xem càng cần tỉnh táo trước những nội dung mình tiếp nhận, để không ai phải trở thành “nạn nhân của phim AI”.