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ClockThứ Bảy, 14/11/2026 19:01

Ngày hội văn hóa đọc và "Đem Ca Huế đến với học đường"

HNN.VN - Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), ngày 14/11, sân Trường THCS Hóa Châu (tổ dân phố Địa Linh, phường Hóa Châu) trở thành nơi gặp gỡ của sách và những làn điệu Ca Huế.
Chương trình truyền thụ ca Huế tại ngày hội.  

Từ 7g30, trên 20 gian hàng đổi sách của các chi đội cũng như của các thầy cô giáo đã sẵn sàng với nhiều đầu sách phù hợp lứa tuổi. Đây là những cuốn sách đã được các bạn học sinh, phụ huynh cũng như thầy cô giáo cùng mang đến để đổi với nhau. Sự góp mặt của gần 200 đầu sách khác đến từ CLB Sách và Văn hóa Huế góp phần làm nên sự đa dạng về nội dung, đề tài. Việc đổi sách này sẽ giúp người tham gia có cơ hội sở hữu sách mới và tiết kiệm chi phí.

Chị Trương Thị Mỹ Dung, Chủ nhiệm CLB Sách và Văn hóa Huế cho biết, nếu như trước đây phiên đổi sách chỉ diễn ra tại Không gian Sách và Văn hóa Huế (23-25 Lê Lợi, phường Thuận Hóa) thì đây là lần đầu tiên phiên đổi sách được tổ chức tại trường học. Chị hy vọng mô hình này sẽ được nhiều trường học tập và CLB Sách và Văn hóa Huế sẵn sàng tham gia hỗ trợ.

Song song đó, với sự góp mặt của hai gian hàng đến từ Nhà sách Kim Đồng, Công ty In Thuận Phát, các bạn học sinh cũng được mua những đầu sách mới, sổ tay, văn phòng phẩm với giá ưu đãi.

Cô Phạm Thị Thu Hường, Quyền hiệu trưởng của Trường THCS Hóa Châu cho biết chương trình kỳ vọng sẽ tạo không gian giao lưu, trao đổi sách thiết thực cho cán bộ, giáo viên, học sinh từ đó hình thành thói quen và niềm vui đọc sách trong nhà trường và cộng đồng.

Các em học sinh say mê theo từng trang sách.   

Tiếp sau phiên đổi sách, gần 500 em học sinh hào hứng tham gia chương trình tìm hiểu Ca Huế. Các nghệ sĩ Câu lạc bộ Ca Huế đã biểu diễn các làn điệu đặc trưng của Ca Huế như cổ bản, chầu văn, tương tư khúc…, trong đó có nhiều tác phẩm là sáng tác lời mới với chủ đề giáo dục dựa trên bài bản của cha ông để lại. Xen giữa các tiết mục, nhà thơ Võ Quê cũng đã giới thiệu ngắn gọn về lịch sử, giá trị của Ca Huế, cũng như cùng đố vui với các bạn học sinh trong việc tìm hiểu các nhạc cụ quen thuộc như đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn nguyệt.

Ông Võ Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Hóa Châu cho biết: Mỗi cuốn sách được trao tay trong phiên đổi sách không chỉ giúp tiết kiệm, sẻ chia tri thức, mà còn kết nối tình bạn, kết nối nhà trường với cộng đồng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng "Trường học hạnh phúc" tại Trường THCS Hóa Châu.

“Cũng như bằng việc đưa những làn điệu Ca Huế, những câu hò, điệu lý cùng tiếng đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn nguyệt đến với sân trường hôm nay là cách để các em không chỉ "nghe cho biết", mà được trực tiếp trải nghiệm, tập luyến láy, xướng âm. Khi các em hiểu và yêu từng câu hò, điệu lý của cha ông, thì di sản văn hóa của quê hương Hóa Châu và xứ Huế sẽ tiếp tục sống mãi, không bao giờ bị mai một” – ông Đức nhấn mạnh.

Chương trình do Trường THCS Hóa Châu trực tiếp tổ chức thực hiện, với sự phối hợp của Câu lạc bộ Sách và Văn hóa Huế và Câu lạc bộ Ca Huế. 

An Cơ
 Từ khóa:
Hóa ChâuĐổi sáchCLB ca HuếNgày văn hóa
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