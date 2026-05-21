Fed có Chủ tịch mới và định hướng chính sách lãi suất của Mỹ

Từ trái qua, ông Kevin Warsh, bà Jane Lauder - vợ ông Warsh, và thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Clarence Thomas trong lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Fed của ông Warsh ở Nhà Trắng ngày 22/5 - Ảnh: AP.

Ông Warsh, 56 tuổi, là Chủ tịch Fed thứ 11 trong kỷ nguyên ngân hàng hiện đại, kế nhiệm ông Jerome Powell, người đã giữ chức vụ này trong 8 năm.

Lãi suất sẽ giảm?

Trong phần phát biểu của mình, ông Warsh tuyên bố sẽ lãnh đạo Fed theo hướng "cải tổ", rút kinh nghiệm từ cả những thành công lẫn sai lầm trong quá khứ, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn rõ ràng về liêm chính và hiệu quả hoạt động.

Ông nhấn mạnh các nhà hoạch định chính sách tiền tệ cần theo đuổi mục tiêu với "sự sáng suốt, rõ ràng, độc lập và quyết tâm", đồng thời cho rằng lạm phát có thể giảm xuống, tăng trưởng mạnh hơn và thu nhập thực tế của người dân Mỹ có thể được cải thiện nếu Fed điều hành hiệu quả.

Sự kiện ông Warsh nhậm chức diễn ra trong bối cảnh thị trường đang đặt cược rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong phần lớn, nếu không phải là toàn bộ, thời gian của năm 2026, và có thể tăng lãi suất vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2027.

Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Powell được đánh dấu bởi tốc độ lạm phát vượt mục tiêu 2% của Fed trong 5 năm liên tiếp. Về phần mình, ông Warsh đã cam kết có thể kiểm soát lạm phát trong khi hạ lãi suất quỹ liên bang.

Kể từ khi rời Fed, ông Warsh đã dành thời gian tại Văn phòng Gia đình Duquesne của Stanley Druckenmiller và làm giảng viên tại Đại học Stanford và Viện Hoover. Trước đây, ông Warsh từng được coi là ứng viên hàng đầu cho vị trí chủ tịch Fed khi ông Trump tuyên bố không tái bổ nhiệm bà Janet Yellen, nhưng cuối cùng ông Trump đã chọn ông Powell, được cho là theo sự tư vấn của cựu Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin.

Phát biểu vào ngày thứ Sáu sau lễ nhậm chức của ông Warsh, ông Trump một lần nữa bày tỏ rõ mong muốn của ông ở tân Chủ tịch Fed, nói rằng lãi suất sẽ giảm "rất nhanh chóng".

"Giờ đây, tôi đã có một vị lãnh đạo Fed tuyệt vời. Ông Kevin vừa tuyên thệ nhậm chức ngày hôm nay. Ông ấy sẽ làm tốt công việc", ông Trump nói tại một cuộc vận động ủng hộ ở New York.

Lễ tuyên thệ của ông Warsh có sự tham dự của các Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas và Brett Kavanaugh. Đây là lần hiếm hoi Chủ tịch Fed tuyên thệ tại Nhà Trắng, sau lần gần nhất diễn ra dưới thời cựu Chủ tịch Fed Alan Greenspan năm 1987.