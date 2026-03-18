  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 20/03/2026 14:10

Triển khai công tác tuyển sinh năm học 2026-2027

HNN.VN - Ngày 20/3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 với sự tham gia của lãnh đạo 40 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, Sở GD&ĐT thông tin các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp, gồm mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 và giáo dục thường xuyên. Việc tuyển sinh được yêu cầu tổ chức đúng quy định, phù hợp với quy mô mạng lưới trường lớp và điều kiện thực tế của từng địa phương, bảo đảm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Ngành giáo dục đặt mục tiêu huy động tối đa trẻ trong độ tuổi ra lớp; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tiểu học và trung học cơ sở; đồng thời triển khai lộ trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động chuẩn bị điều kiện để triển khai mô hình trường phổ thông nội trú, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng khó khăn.

Sở GD&ĐT yêu cầu các địa phương rà soát chính xác số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh, phân tuyến và giao chỉ tiêu phù hợp, tránh quá tải hoặc thiếu cục bộ. Kế hoạch tuyển sinh phải được công khai, bảo đảm công bằng, minh bạch.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý tuyển sinh; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh lựa chọn phù hợp; nghiêm cấm các khoản thu trái quy định trong quá trình tuyển sinh.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top