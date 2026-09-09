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ClockThứ Sáu, 11/09/2026 14:05

Bồi dưỡng thường xuyên cho hơn 14 nghìn cán bộ quản lý, giáo viên

HNN.VN - Ngày 11/9, Trường Cao đẳng Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS năm học 2025 - 2026.

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 Hội nghị tập trung đánh giá chất lượng bồi dưỡng cho giáo viên

Trong năm học 2025 - 2026, Trường Cao đẳng Huế đã tổ chức 95 lớp bồi dưỡng cho hơn 14 nghìn học viên, gồm 10 lớp cán bộ quản lý, 28 lớp giáo viên mầm non, 31 lớp giáo viên tiểu học và 26 lớp giáo viên THCS.

Một trong những điểm mới được chú trọng trong năm học là bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, dạy học và giáo dục. Đối với Chương trình 01, 02, giáo viên, cán bộ quản lý được học 5 chủ đề về AI với tổng thời lượng 80 tiết/năm học. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực số, giúp đội ngũ khai thác, sử dụng hiệu quả các công cụ AI.

Chương trình 03 tập trung các nội dung gắn với thực tiễn từng cấp học như hỗ trợ trẻ có nhu cầu đặc biệt, quản trị tài chính trường học, tư vấn và hỗ trợ học sinh, xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường. Nội dung bồi dưỡng cơ bản bám sát yêu cầu đổi mới giáo dục, nhu cầu nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Minh Thắng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đánh giá cao sự phối hợp giữa Trường Cao đẳng Huế với Sở GD&ĐT, các phường, xã và cơ sở giáo dục trong triển khai công tác bồi dưỡng. Ông đề nghị Trường Cao đẳng Huế tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng, tăng cường quản lý người học, gắn chương trình với yêu cầu thực tiễn và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên.

Sở GD&ĐT sẽ sớm xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng hằng năm, đồng thời tăng cường kiểm tra, đánh giá, giám sát, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên trong thời gian tới.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
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