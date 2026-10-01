Gần dân, sát việc

Phan Ngọc Vinh được bà con địa phương mệnh danh “người say việc làng”.

Góp sức làm những việc dân cần

Sinh năm 1987, sau khi tốt nghiệp THPT, Vinh vào các tỉnh phía nam làm việc. Tích lũy được kinh nghiệm thực tế, năm 2010, anh trở về quê cùng gia đình làm nông và bắt đầu tham gia công tác đoàn với vai trò Bí thư Chi đoàn thôn Cổ Bi.

Năm 2012, anh được kết nạp vào Đảng, làm Trưởng thôn Cổ Bi, xã Phong Sơn trước đây. Công việc hằng ngày xoay quanh những chuyện gần gũi với đời sống người dân. Từ việc đi từng nhà, nghe bà con chia sẻ những khó khăn, Vinh dần quen với cách làm việc cùng dân, vì dân.

Một trong những dấu ấn rõ nét trong quá trình công tác của anh là vận động người dân hiến đất, góp công làm đường theo chương trình 70 - 30 (Nhà nước và Nhân dân cùng làm). Từ những con đường nhỏ trong thôn, đến nay Cổ Bi có gần 6km đường được bê tông hóa, đạt gần 100% các tuyến.

Theo Vinh, để vận động người dân chung tay làm đường, điều quan trọng là phải giúp bà con thấy được lợi ích thiết thực từ công trình. Người hiến đất, người góp công, người góp tiền. Khi mọi người cùng đồng lòng, những con đường nhỏ hẹp, lầy lội dần được thay thế bằng những tuyến đường khang trang, thuận tiện hơn.

Đường làng được bê tông hóa, Vinh lại nghĩ đến việc lắp đặt điện chiếu sáng, giúp người dân đi lại thuận tiện vào ban đêm. Mỗi năm, anh cùng Ban Mặt trận thôn vận động từ 50 - 100 triệu đồng để thực hiện mô hình “Thắp sáng đường quê”. Đến nay, các tuyến đường ở Cổ Bi đều có điện chiếu sáng.

Để duy trì hệ thống này, người dân thống nhất xây dựng quỹ cộng đồng. Mỗi hộ đóng góp khoảng 20 - 30 nghìn đồng/năm để chi trả tiền điện và bảo dưỡng. Số tiền không lớn, nhưng thể hiện ý thức cùng chăm lo công trình chung.

Là địa bàn thuần nông, Vinh quan tâm đến việc phát triển kinh tế hộ gia đình. Anh động viên bà con khai thác hiệu quả đất sản xuất lúa, rau màu, sắn, lạc, nhất là phát triển rừng kinh tế. Đến nay, TDP Cổ Bi có hơn 150 hộ tham gia trồng rừng, bình quân mỗi hộ từ 1 - 2 ha, có hộ sở hữu 5 - 7ha. Trồng rừng kết hợp mua bán, kinh doanh lâm sản giúp nhiều gia đình có thêm nguồn thu nhập, tạo việc làm cho lao động địa phương vào thời gian nông nhàn. Đây là hướng phát triển kinh tế chủ lực của bà con ở vùng đồi phường Phong Thái.

Tạo sự gắn kết

Không chỉ quan tâm đến đường sá, điện chiếu sáng hay phát triển kinh tế, Vinh còn dành nhiều tâm sức cho những công việc chung của cộng đồng. Mới đây, anh vận động người dân sửa sang, nâng cấp cổng, tường rào đình làng Cổ Bi với kinh phí gần 400 triệu đồng. Công trình hoàn thành góp phần làm cho không gian đình làng khang trang, sạch đẹp hơn.

Ông Nguyễn Đình Hải, người dân TDP Cổ Bi trước đây nhận xét, Vinh là cán bộ năng động, không nề hà việc khó. Khi bà con có vướng mắc, anh thường cùng người dân tìm cách tháo gỡ. Những việc chung, anh kiên trì vận động, kết nối để mọi người cùng tham gia.

Từ tháng 7/2026, sau khi sắp xếp lại các đơn vị dân cư, Vinh được cấp trên chỉ định làm Bí thư Chi bộ TDP Đông Sơn. TDP mới được hình thành từ các TDP Cổ Bi, Sơn Bồ và Phe 4, với hơn 613 hộ, hơn 2.400 khẩu.

Ông Trịnh Đức Hiệp, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Phong Thái cho biết, Phan Ngọc Vinh có nhiều năm gắn bó với cơ sở, năng động, gần dân. Ở cương vị mới, lãnh đạo phường kỳ vọng Vinh cùng ban lãnh đạo TDP tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng TDP mới ngày càng đoàn kết, phát triển.