Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho hơn 100 cơ sở mầm non tư thục

Các cán bộ, giáo viên tham quan, dự giờ tại cơ sở mầm non tư thục SAFARI vào chiều 30/9.

Tham dự tập huấn là chủ cơ sở, người quản lý hoặc giáo viên cốt cán của các nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình tư thục trên địa bàn thành phố. Hoạt động nhằm nâng cao năng lực quản lý, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; đồng thời tăng cường thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn, chất lượng tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục.

Tại lớp tập huấn, cán bộ quản lý, giáo viên được cập nhật các quy định về tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục; công tác quản lý, bảo đảm an toàn cho trẻ, phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em. Đồng thời, các nội dung về tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn thực phẩm và thực hiện Chương trình giáo dục mầm non phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở cũng được hướng dẫn, trao đổi.

Hiện toàn thành phố có 21 trường mầm non tư thục; 127 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục được cấp phép hoạt động. Việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ tại các cơ sở mầm non độc lập tư thục góp phần tăng cường kết nối, chia sẻ nghiệp vụ giữa các loại hình giáo dục mầm non, hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.