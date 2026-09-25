  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 30/09/2026 17:20

Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho hơn 100 cơ sở mầm non tư thục

HNN.VN - Ngày 30/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho hơn 100 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục trên địa bàn thành phố.

Tạo nền tảng thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non thí điểmTiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổiTrường mầm non tư thục: Xu hướng lựa chọn của nhiều phụ huynh 15 cơ sở giáo dục mầm non thực hiện thí điểm chương trình mới từ năm học 2026-2027

Các cán bộ, giáo viên tham quan, dự giờ tại cơ sở mầm non tư thục SAFARI vào chiều 30/9.

Tham dự tập huấn là chủ cơ sở, người quản lý hoặc giáo viên cốt cán của các nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình tư thục trên địa bàn thành phố. Hoạt động nhằm nâng cao năng lực quản lý, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; đồng thời tăng cường thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn, chất lượng tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục.

Tại lớp tập huấn, cán bộ quản lý, giáo viên được cập nhật các quy định về tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục; công tác quản lý, bảo đảm an toàn cho trẻ, phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em. Đồng thời, các nội dung về tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn thực phẩm và thực hiện Chương trình giáo dục mầm non phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở cũng được hướng dẫn, trao đổi.

Hiện toàn thành phố có 21 trường mầm non tư thục; 127 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục được cấp phép hoạt động. Việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ tại các cơ sở mầm non độc lập tư thục góp phần tăng cường kết nối, chia sẻ nghiệp vụ giữa các loại hình giáo dục mầm non, hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

CÁT AN
 Từ khóa:
Bồi dưỡngchuyên mônnghiệp vụ100 cơ sởmầm non tư thục
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bồi dưỡng nguồn trẻ cho Đảng

Phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đang được các cấp bộ đoàn ở Huế chú trọng bằng những cách làm thiết thực, gắn với phong trào và nhiệm vụ tại cơ sở. Qua đó, nhiều người trẻ có môi trường rèn luyện, cống hiến và trưởng thành để đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bồi dưỡng nguồn trẻ cho Đảng
Đổi mới tư duy bồi dưỡng, tạo nguồn đảng viên

Tám tháng đầu năm 2026, toàn Đảng bộ thành phố Huế kết nạp thêm 1.185 đảng viên; trong đó, có 529 đối tượng là đoàn viên, hội viên. Kết quả này khẳng định vai trò nòng cốt của các đoàn thể trong việc phát hiện, rèn luyện và giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng.

Đổi mới tư duy bồi dưỡng, tạo nguồn đảng viên

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top