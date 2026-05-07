  • Huế ngày nay Online
Thể thao

Lượt về bảng A - Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2026: Trụ hạng là thất bại

ClockThứ Bảy, 09/05/2026 21:31
HNN - CLB Bóng đá Huế khép lại hành trình lượt đi tại bảng A với 2 chiến thắng, 3 trận hòa và 1 thất bại, giành 9 điểm và tạm đứng thứ 3 bảng A. Một vị trí chưa thể làm hài lòng người hâm mộ, nhưng vẫn giữ nguyên cơ hội cạnh tranh suất vào vòng chung kết để tranh vé thăng hạng.

CLB Bóng đá Huế có chiến thắng đầu tiên trên sân nhàKhởi tranh giải bóng đá phường Vỹ DạWorld Cup & những nhà vô địch

Với đội chủ sân Tự Do (áo trắng), trụ hạng chính là thất bại. Ảnh: CLB Bóng đá Huế 

Đối lập giữa công và thủ

Nhìn lại hành trình lượt đi, điều dễ nhận thấy nhất ở CLB Bóng đá Huế là sự ổn định trong cách vận hành lối chơi. Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Chí Nguyện, đội bóng Cố đô xây dựng được nền tảng kiểm soát trận đấu khá rõ nét, nhất là ở khu vực trung tuyến. Những cái tên như Viết Hiếu, Hoàng Quân, Đình Thượng, Văn Tú hay Anh Vũ giúp đội bóng duy trì nhịp độ, giữ cự ly đội hình hợp lý và tổ chức tấn công có bài bản.

Không chỉ dừng lại ở khả năng kiểm soát bóng, hàng thủ cũng là điểm sáng đáng ghi nhận khi chỉ để lọt lưới 2 bàn - một con số cho thấy sự chắc chắn trong tổ chức phòng ngự, khả năng bọc lót giữa các tuyến và tính kỷ luật chiến thuật luôn được các chân sút áo trắng duy trì tốt.

Cũng ở lượt đi, việc chỉ để thua duy nhất 1 trận là minh chứng cho khả năng của một đội bóng từng chinh chiến nhiều năm ở sân chơi chuyên nghiệp. Còn một góc nhìn khác, có thể xem thất bại 0 - 1 trên sân CLB Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu TDTT Hà Tĩnh là một tai nạn đến từ chủ quan của các chân sút trẻ Cố đô. Sử dụng tính “bắc cầu” trong bóng đá là khập khiễng, nhưng nếu nhìn những trận thua của đối thủ này (thua Trẻ SHB Đà Nẵng 2 - 1, thua PVF 3 - 0, thua Trẻ Hà Nội 5 - 0), thì nhận định cũng không phải không có lý.

Nhưng nếu phòng ngự là điểm tựa, thì hàng công lại là “nút thắt” nếu không muốn nói là đang kìm hãm bước tiến của CLB Bóng đá Huế. Sau 6 trận, CLB Bóng đá Huế mới ghi được 4 bàn thắng, con số quá khiêm tốn so với kỳ vọng của một ứng viên thăng hạng.

Theo nhiều chuyên gia, vấn đề ghi bàn của CLB Bóng đá Huế không chỉ nằm ở kỹ năng dứt điểm, mà còn ở cách tiếp cận khung thành. Các chân sút áo trắng thiếu những tình huống xâm nhập vòng cấm đủ “sát thương”, ít tạo được đột biến và chưa tận dụng tốt các pha bóng cố định. Sự thiếu hiệu quả khiến đội bóng dễ rơi vào thế bế tắc, nhất là khi đối thủ chủ động chơi phòng ngự số đông.

Ở lượt về (diễn ra từ 6/5 đến 7/6), bên cạnh phải thi đấu 4 trận sân khách và chỉ có 2 trận sân nhà, CLB Bóng đá Huế còn phải đối mặt với bất lợi về nhân sự khi thiếu vắng 3 chân sút trụ cột do 1 tiền đạo phải tập trung U19 Quốc gia và 2 cầu thủ ở hàng phòng ngự dính chấn thương, khả năng nghỉ thi đấu dài hạn, trong khi để “điền vào chỗ trống”, HLV Lê Chí Nguyện chỉ có thể sử dụng “cây nhà lá vườn” chứ không thể mượn nhờ “ngoại lực”.

Hàng công chưa đủ độ “bén”, cùng việc thường để lộ khoảng trống phía sau tuyến giữa khi dâng cao đội hình, những mất mát này khiến hành trình lượt về của CLB Bóng đá Huế khó càng thêm khó.

Trụ hạng là thất bại

Dẫu vậy, cơ hội của CLB Bóng đá Huế ở lượt về vẫn rộng mở, bởi khoảng cách điểm số giữa các đội trong top đầu là không lớn. Cụ thể, dẫn đầu bảng A đang là CLB Trẻ Hà Nội với 12 điểm, đứng thứ nhì là CLB PVF với 11 điểm, CLB Bóng đá Huế và CLB Trẻ SHB Đà Nẵng có cùng 9 điểm nhưng đội chủ sân Tự Do tạm xếp thứ 3 do hơn đối đầu (CLB Bóng đá Huế thắng 1 - 0 ở trận khai màn). Và với 9 điểm sau lượt đi, cửa cạnh tranh vé vào vòng chung kết của đội bóng Cố đô vẫn khá sáng.

Tất nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu trên, CLB Bóng đá Huế cần giải quyết triệt để khả năng dứt điểm và tận dụng cơ hội tốt hơn; gia tăng cường độ pressing; bịt kín khoảng trống tuyến giữa và duy trì sự tập trung trong suốt thời gian thi đấu để hạn chế những sai lầm không đáng có như ở lượt đi.

Ngay từ đầu mùa, mục tiêu của CLB Bóng đá Huế không phải là trụ hạng. Với một đội bóng giàu truyền thống, việc chơi ở giải hạng Nhì đã là một “bước lùi”, và trụ hạng đơn thuần chính là thất bại. Chính vì vậy, như chia sẻ của HLV Lê Chí Nguyện, các trận ở lượt về, đội bóng sẽ chơi tấn công với mục tiêu cố gắng giành trọn 3 điểm qua từng trận một, kể cả khi nhân sự tuyến trên thiếu hụt.

Cơ sở để hiểu chia sẻ của “thuyền trưởng” CLB Bóng đá Huế chính là lượt đi, đa phần các đội đến sân Tự Do với tâm thế cố gắng có điểm nên thường đá chặt chẽ và muốn cầm hòa, điều này gây bất lợi lớn cho quân đoàn áo trắng, nhất là khi hàng công chưa có sức “sát thương” cao.

Nhưng ở lượt về, lợi thế sân nhà, những cổ vũ (cũng là áp lực) từ khán giả “buộc” họ phải chơi tấn công, dâng cao. Trong khi như đã nói, dù làm khách, nhưng CLB Bóng đá Huế không đá để trụ hạng nên cũng sẽ chơi tấn công để tìm kiếm chiến thắng. Và một khi đôi công, thế trận thông thoáng thì kinh nghiệm, độ “già rơ” của các học trò HLV Lê Chí Nguyện sẽ “có đất dụng võ”, qua đó có thể tạo được bứt phá trong giai đoạn nước rút.

Võ Nhân
 Từ khóa: Giảibóng đáhạng NhìQuốc giaHải Vân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhiều hoạt động ý nghĩa từ giải bóng đá tranh cúp HTA Group

Giải bóng đá tranh cúp HTA Group lần III – 2026 khai mạc chiều 7/5 tại sân bóng Green City (P. Mỹ Thượng – TP. Huế). Bên cạnh là sân chơi thể thao lành mạnh, đây còn là dịp để các đơn vị tham dự thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Nhiều hoạt động ý nghĩa từ giải bóng đá tranh cúp HTA Group
Vòng 1 lượt về Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2026
CLB Bóng đá Huế khởi đầu lượt về bằng chiến thắng “3 sao”

Chiến thắng tưng bừng trước CLB Trẻ SHB Đà Nẵng trên sân Tự Do chiều 6/5 đã tạo đà thuận lợi cho hành trình tranh suất vào chung kết của CLB Bóng đá Huế, đồng thời xốc lại niềm tin nơi người hâm mộ Cố đô.

CLB Bóng đá Huế khởi đầu lượt về bằng chiến thắng “3 sao”
Khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã chính thức công bố mùa mới, với chủ đề “Miền hương sắc”, tiếp tục định hình chuẩn mực sắc đẹp Việt trong bối cảnh mới.

Khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026
Việt Nam tham gia tổ chức lễ Phật Đản Vesak 2026 tại Pakistan

Chính quyền bang Punjab, Pakistan vừa phối hợp Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán các nước Thái Lan, Myanmar, Nepal và Cao ủy Sri Lanka tại Islamabad tổ chức Lễ Phật đản Vesak 2026 tại Taxila – Trung tâm Phật giáo thế giới thời cổ đại và tại Bảo tháp Dhammarajika – nơi lưu giữ xá lợi Đức Phật từ hơn hai nghìn năm trước.

Việt Nam tham gia tổ chức lễ Phật Đản Vesak 2026 tại Pakistan

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top