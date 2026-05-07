Lượt về bảng A - Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2026: Trụ hạng là thất bại

Với đội chủ sân Tự Do (áo trắng), trụ hạng chính là thất bại. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Đối lập giữa công và thủ

Nhìn lại hành trình lượt đi, điều dễ nhận thấy nhất ở CLB Bóng đá Huế là sự ổn định trong cách vận hành lối chơi. Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Chí Nguyện, đội bóng Cố đô xây dựng được nền tảng kiểm soát trận đấu khá rõ nét, nhất là ở khu vực trung tuyến. Những cái tên như Viết Hiếu, Hoàng Quân, Đình Thượng, Văn Tú hay Anh Vũ giúp đội bóng duy trì nhịp độ, giữ cự ly đội hình hợp lý và tổ chức tấn công có bài bản.

Không chỉ dừng lại ở khả năng kiểm soát bóng, hàng thủ cũng là điểm sáng đáng ghi nhận khi chỉ để lọt lưới 2 bàn - một con số cho thấy sự chắc chắn trong tổ chức phòng ngự, khả năng bọc lót giữa các tuyến và tính kỷ luật chiến thuật luôn được các chân sút áo trắng duy trì tốt.

Cũng ở lượt đi, việc chỉ để thua duy nhất 1 trận là minh chứng cho khả năng của một đội bóng từng chinh chiến nhiều năm ở sân chơi chuyên nghiệp. Còn một góc nhìn khác, có thể xem thất bại 0 - 1 trên sân CLB Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu TDTT Hà Tĩnh là một tai nạn đến từ chủ quan của các chân sút trẻ Cố đô. Sử dụng tính “bắc cầu” trong bóng đá là khập khiễng, nhưng nếu nhìn những trận thua của đối thủ này (thua Trẻ SHB Đà Nẵng 2 - 1, thua PVF 3 - 0, thua Trẻ Hà Nội 5 - 0), thì nhận định cũng không phải không có lý.

Nhưng nếu phòng ngự là điểm tựa, thì hàng công lại là “nút thắt” nếu không muốn nói là đang kìm hãm bước tiến của CLB Bóng đá Huế. Sau 6 trận, CLB Bóng đá Huế mới ghi được 4 bàn thắng, con số quá khiêm tốn so với kỳ vọng của một ứng viên thăng hạng.

Theo nhiều chuyên gia, vấn đề ghi bàn của CLB Bóng đá Huế không chỉ nằm ở kỹ năng dứt điểm, mà còn ở cách tiếp cận khung thành. Các chân sút áo trắng thiếu những tình huống xâm nhập vòng cấm đủ “sát thương”, ít tạo được đột biến và chưa tận dụng tốt các pha bóng cố định. Sự thiếu hiệu quả khiến đội bóng dễ rơi vào thế bế tắc, nhất là khi đối thủ chủ động chơi phòng ngự số đông.

Ở lượt về (diễn ra từ 6/5 đến 7/6), bên cạnh phải thi đấu 4 trận sân khách và chỉ có 2 trận sân nhà, CLB Bóng đá Huế còn phải đối mặt với bất lợi về nhân sự khi thiếu vắng 3 chân sút trụ cột do 1 tiền đạo phải tập trung U19 Quốc gia và 2 cầu thủ ở hàng phòng ngự dính chấn thương, khả năng nghỉ thi đấu dài hạn, trong khi để “điền vào chỗ trống”, HLV Lê Chí Nguyện chỉ có thể sử dụng “cây nhà lá vườn” chứ không thể mượn nhờ “ngoại lực”.

Hàng công chưa đủ độ “bén”, cùng việc thường để lộ khoảng trống phía sau tuyến giữa khi dâng cao đội hình, những mất mát này khiến hành trình lượt về của CLB Bóng đá Huế khó càng thêm khó.

Trụ hạng là thất bại

Dẫu vậy, cơ hội của CLB Bóng đá Huế ở lượt về vẫn rộng mở, bởi khoảng cách điểm số giữa các đội trong top đầu là không lớn. Cụ thể, dẫn đầu bảng A đang là CLB Trẻ Hà Nội với 12 điểm, đứng thứ nhì là CLB PVF với 11 điểm, CLB Bóng đá Huế và CLB Trẻ SHB Đà Nẵng có cùng 9 điểm nhưng đội chủ sân Tự Do tạm xếp thứ 3 do hơn đối đầu (CLB Bóng đá Huế thắng 1 - 0 ở trận khai màn). Và với 9 điểm sau lượt đi, cửa cạnh tranh vé vào vòng chung kết của đội bóng Cố đô vẫn khá sáng.

Tất nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu trên, CLB Bóng đá Huế cần giải quyết triệt để khả năng dứt điểm và tận dụng cơ hội tốt hơn; gia tăng cường độ pressing; bịt kín khoảng trống tuyến giữa và duy trì sự tập trung trong suốt thời gian thi đấu để hạn chế những sai lầm không đáng có như ở lượt đi.

Ngay từ đầu mùa, mục tiêu của CLB Bóng đá Huế không phải là trụ hạng. Với một đội bóng giàu truyền thống, việc chơi ở giải hạng Nhì đã là một “bước lùi”, và trụ hạng đơn thuần chính là thất bại. Chính vì vậy, như chia sẻ của HLV Lê Chí Nguyện, các trận ở lượt về, đội bóng sẽ chơi tấn công với mục tiêu cố gắng giành trọn 3 điểm qua từng trận một, kể cả khi nhân sự tuyến trên thiếu hụt.

Cơ sở để hiểu chia sẻ của “thuyền trưởng” CLB Bóng đá Huế chính là lượt đi, đa phần các đội đến sân Tự Do với tâm thế cố gắng có điểm nên thường đá chặt chẽ và muốn cầm hòa, điều này gây bất lợi lớn cho quân đoàn áo trắng, nhất là khi hàng công chưa có sức “sát thương” cao.

Nhưng ở lượt về, lợi thế sân nhà, những cổ vũ (cũng là áp lực) từ khán giả “buộc” họ phải chơi tấn công, dâng cao. Trong khi như đã nói, dù làm khách, nhưng CLB Bóng đá Huế không đá để trụ hạng nên cũng sẽ chơi tấn công để tìm kiếm chiến thắng. Và một khi đôi công, thế trận thông thoáng thì kinh nghiệm, độ “già rơ” của các học trò HLV Lê Chí Nguyện sẽ “có đất dụng võ”, qua đó có thể tạo được bứt phá trong giai đoạn nước rút.