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ClockThứ Bảy, 17/10/2026 15:02

8 dự án tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp của Đại học Huế

HNN.VN - Ngày 17/10, Đại học Huế tổ chức vòng chung kết và trao giải Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ IX, năm 2026. Vượt qua 3 vòng thi, 8 dự án xuất sắc được lựa chọn vào chung kết, trình bày ý tưởng trước Ban Giám khảo và các nhà đầu tư.

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 Dự án “Tất gel thảo dược An Túc” của sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế giành giải Nhất tại cuộc thi.

Tại vòng chung kết, mỗi nhóm dự án có 5 phút thuyết trình và tối đa 10 phút trả lời câu hỏi. Các dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực, như: y dược, nông nghiệp, giáo dục, công nghệ và phát triển sản phẩm từ nguyên liệu địa phương.

Kết quả, dự án “Tất gel thảo dược An Túc” của sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế giành giải Nhất. Giải Nhì thuộc về dự án “Ô! Nghệ Huế” của sinh viên Trường Đại học Khoa học. Dự án “Phân bón hữu cơ từ phụ phẩm tôm” của sinh viên Trường Đại học Nông Lâm đạt giải Ba. Ban tổ chức cũng trao 5 giải Khuyến khích. Một số dự án được doanh nghiệp trao chứng nhận cam kết đầu tư.

Cuộc thi do Đại học Huế tổ chức, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo là đơn vị thường trực. Tại vòng bán kết, 29 nhóm dự án đã tham gia chương trình ươm tạo kéo dài 3 tháng, được hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, kiểm chứng mô hình kinh doanh, xây dựng kế hoạch tiếp thị và kết nối cố vấn khởi nghiệp.

Thông qua cuộc thi, Đại học Huế hướng đến thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên, đồng thời tạo cơ hội để các dự án tiềm năng tiếp cận nhà đầu tư, từng bước hoàn thiện sản phẩm và phát triển thành mô hình kinh doanh thực tế. 

Sau cuộc thi, các dự án triển vọng sẽ tiếp tục được hỗ trợ ươm tạo, kết nối đầu tư và giới thiệu tham gia Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Techfest 2026), cuộc thi SV_STARTUP-2027.

Phương Thảo
 Từ khóa:
khởi nghiệpđại học huếý tưởngdự ánsinh viên
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