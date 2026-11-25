Giải đấu thu hút 15 đoàn đến từ các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc trên địa bàn TP. Huế. Ảnh: Minh Tuấn

Giải năm nay thu hút 15 đoàn đến từ các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc trên địa bàn TP. Huế, với hơn 230 vận động viên là cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên tham gia tranh tài.

Giải diễn ra từ ngày 25/11 đến 2/12, gồm hai hệ thống nội dung chính: đồng đội hỗn hợp nam - nữ và các nội dung cá nhân, đôi theo nhóm tuổi.

Đây là hoạt động thể thao truyền thống, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ, nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong các cơ sở giáo dục.

Giải đấu cũng là dịp để cán bộ, giảng viên và sinh viên các đơn vị giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết. Qua đó, Ban Tổ chức phát hiện, bồi dưỡng những vận động viên có thành tích xuất sắc, xây dựng lực lượng nòng cốt cho phong trào cầu lông học đường và chuẩn bị lực lượng tham gia các giải thể thao sinh viên, viên chức cấp khu vực, toàn quốc.