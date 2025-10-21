Tiếng Nhật và cơ hội hội nhập

Tiết học tiếng Nhật tại Trường THCS Chu Văn An

Trong tiết học tiếng Nhật của lớp 9B, Trường THCS Chu Văn An có khoảng chừng 40 học sinh. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các em sôi nổi luyện phát âm, ghi nhớ từ vựng và rèn phản xạ qua các tình huống quen thuộc như: làm quen, giới thiệu bản thân, đi mua hàng... Những màn nhập vai ngô nghê của tuổi học trò khiến lớp học sôi động. Cô giáo khéo léo lồng ghép thêm hình ảnh, các điệu hát dân ca Nhật Bản để tiết học trở nên nhẹ nhàng hơn.

Ngô Nguyễn Phương Anh, học sinh lớp 9B chia sẻ: “Em được học tiếng Nhật từ lớp 6, đúng với sở thích muốn tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản của mình. Dù khó vì ngôn ngữ tượng hình, nhưng càng học em càng thấy thú vị vì mỗi chữ mang nhiều tầng ý nghĩa. Phương Anh cho biết, em đã thi đạt chứng chỉ JLPT (Japanese Language Proficiency Test - Kỳ thi năng lực tiếng Nhật có giá trị quốc tế) N4 và đang đặt mục tiêu đạt chứng chỉ N3 để thi đỗ vào lớp chuyên Nhật - Trường THPT chuyên Quốc Học.

Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023, cả nước có hơn 20.000 học sinh phổ thông học tiếng Nhật (chỉ xếp sau tiếng Anh và tiếng Pháp). Riêng ở Huế đã có 5 trường THCS và THPT đưa tiếng Nhật vào giảng dạy.

Cô Nguyễn Ngọc Khánh, giáo viên tiếng Nhật, Trường THCS Chu Văn An cho biết: “Tiếng Nhật là môn học ngoại ngữ 2, được dạy từ lớp 6 với mỗi khối có 2 lớp. Việc tuyển chọn học sinh vào các lớp này dựa trên xét tuyển học bạ với 3 môn toán - ngữ văn - Anh văn ở bậc tiểu học. Đây là môn học giúp học sinh mở rộng khả năng giao tiếp, hiểu biết về nền văn hóa quốc tế và tăng cơ hội xin học bổng du học, lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai”.

Ngoài 2 tiết học mỗi tuần, nhà trường còn phối hợp với Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tổ chức các buổi ngoại khóa về văn hóa Nhật như làm bánh Dorayaki, xếp giấy Origami, trà đạo, bánh Takoyaki… là cách để lồng ghép văn hóa Nhật Bản, tăng sự hứng thú cho học sinh.

Trong thời buổi hội nhập kinh tế hiện nay, nhiều công ty, tập đoàn có vốn đầu tư từ Nhật Bản xuất hiện ở Việt Nam. Cùng với đó, nhu cầu tuyển dụng lao động biết tiếng Nhật sẽ tăng cao với mức thu nhập hấp dẫn. Vậy nên, việc thông thạo tiếng Nhật sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội việc làm. Tuy nhiên, việc học ngoại ngữ chưa bao giờ là dễ dàng và có con đường tắt, nếu được tiếp xúc với ngôn ngữ này từ sớm thì khả năng thông thạo tiếng Nhật sẽ tốt hơn.

Em Linh Chi, cựu học sinh lớp chuyên Nhật - Trường THPT chuyên Quốc Học Huế, hiện là sinh viên ngành Nhật Bản học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Nhờ được học tiếng Nhật từ sớm, em có nền tảng vững chắc để theo đuổi ngành học yêu thích. Tiếng Nhật đã mở ra cho em nhiều cơ hội tiếp xúc với văn hóa và con người Nhật Bản, cũng như cơ hội nghề nghiệp sau này”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang mở rộng mô hình thí điểm giảng dạy tiếng Nhật theo hệ 10 năm, từ lớp 3 đến lớp 12, giai đoạn 2025 đến năm 2034. Việc đưa tiếng Nhật vào giảng dạy tại các trường trung học ở Huế không chỉ là xu thế hội nhập mà còn là bước đi chiến lược trong việc mở rộng ngoại ngữ và nâng cao năng lực hội nhập cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, để môn học phát huy hiệu quả, cần có sự liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp Nhật Bản, giúp học sinh được trải nghiệm thực tế và có định hướng rõ ràng hơn trong tương lai.