Mbappe tỏa sáng đưa Pháp vào bán kết

Kylian Mbappe ghi bàn mở tỷ số ở phút 60. (Ảnh: FIFA)

Bàn thắng Pháp: Mbappe (60'), Dembele (66') Đội hình thi đấu Pháp: Maignan; Kounde (Gusto 87'), Upamecano, Saliba, Digne; Kone (Zaire-Emery 70'), Rabiot; Dembele, Olise, Doue (Barcola 77'); Mbappe (Mateta 77'). Morocco: Bounou; Hakimi, Diop, Salah-Eddine (Ouahdi 74'), Mazraoui; Bouaddi (Amrabat 62'), El

Rạng sáng 10/7 (giờ Việt Nam), trên sân Boston, Pháp sớm kiểm soát thế trận trước Morocco và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Ngay phút thứ 5, trung vệ Dayot Upamecano đã có cú đánh đầu buộc thủ thành Yassine Bounou phải trổ tài cản phá.

Sau những phút ép sân, "Les Bleus" được hưởng quả phạt đền khi Noussair Mazraoui phạm lỗi với Kylian Mbappe trong vòng cấm. Tuy nhiên, đội trưởng tuyển Pháp không thể đánh bại Bounou trên chấm 11m, khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng.

Sau giờ nghỉ, Mbappe nhanh chóng chuộc lỗi. Phút 60, tiền đạo đang khoác áo Real Madrid tung cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm đưa bóng găm vào góc xa, mở tỷ số cho đội tuyển Pháp. Đây cũng là bàn thắng thứ 8 của Mbappe tại World Cup 2026, giúp anh tiếp tục dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Chỉ sáu phút sau, Mbappe tiếp tục để lại dấu ấn với pha chọc khe thuận lợi để Ousmane Dembele dứt điểm chéo góc chính xác, nhân đôi cách biệt cho nhà đương kim á quân thế giới.

Trong quãng thời gian còn lại, Pháp thi đấu chắc chắn để bảo toàn chiến thắng 2-0, qua đó giành quyền vào bán kết World Cup lần thứ ba liên tiếp sau chức vô địch năm 2018 và ngôi á quân tại Qatar 2022. Đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ.

Thống kê cho thấy Mbappe đã ghi bàn ở 5 trong 6 trận của Pháp tại giải năm nay và hiện có 20 bàn thắng trong lịch sử các kỳ World Cup, chỉ còn kém kỷ lục 21 bàn của Lionel Messi. Trong khi đó, Dembele trở thành cầu thủ Pháp thứ ba ghi được 5 bàn trong một kỳ World Cup, sau Just Fontaine và chính Mbappe.

Ở chiều ngược lại, dù dừng bước, Morocco vẫn tiếp tục ghi dấu ấn sau lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở tứ kết World Cup. Huấn luyện viên Mohamed Ouahbi thừa nhận đội bóng của ông đã gặp một đối thủ quá mạnh.

"Chúng tôi phải thừa nhận Pháp là một đội bóng rất xuất sắc. Hiệp một diễn ra vô cùng khó khăn và pha cản phá phạt đền của Bounou giúp chúng tôi còn cơ hội. Sang hiệp hai, chúng tôi phòng ngự tốt hơn và kiểm soát bóng bình tĩnh hơn, nhưng cuối cùng một khoảnh khắc tỏa sáng của Mbappe đã tạo nên khác biệt", ông Ouahbi nói.

Nhà cầm quân Morocco cho rằng đội bóng cần tiếp tục hoàn thiện chiều sâu lực lượng để có thể cạnh tranh ở đẳng cấp cao, đồng thời khẳng định tập thể này không chỉ đại diện cho Morocco mà còn truyền cảm hứng tới nhiều quốc gia tại châu Phi và châu Á.

Bên phía Pháp, huấn luyện viên Didier Deschamps hài lòng khi các học trò vượt qua một thử thách lớn.

"Đó là một trận đấu rất khó khăn. Chúng tôi bỏ lỡ quả phạt đền và nhiều cơ hội, nhưng với Mbappe thì không có gì phải lo lắng, cậu ấy không bao giờ đánh mất sự tự tin. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu là góp mặt ở bán kết và giờ sẽ tập trung hồi phục để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo", Deschamps chia sẻ.

Mbappe cũng khẳng định toàn đội chưa cho phép mình hài lòng.

"Chúng tôi rất vui khi vào bán kết, nhưng chặng đường phía trước còn rất dài. Điều duy nhất giúp đội tuyển Pháp cảm thấy thoải mái là chiến thắng. Chúng tôi hiểu những thử thách sắp tới sẽ còn khó khăn hơn, nhưng toàn đội đã sẵn sàng", đội trưởng tuyển Pháp nhấn mạnh.

Trong khi đó, Dembele tiết lộ trước khi ghi bàn, Mbappe đã nhắc anh di chuyển vào khu vực trung lộ để đón đường chuyền quyết định.

"Tôi rất hạnh phúc. Đây là lần thứ ba tôi cùng đội tuyển Pháp vào bán kết World Cup. Vài phút trước bàn thắng, Kylian bảo tôi hãy đứng ở trung lộ. Cậu ấy có pha đi bóng tuyệt vời mở ra khoảng trống và tôi chỉ tập trung dứt điểm chính xác", tiền đạo 29 tuổi chia sẻ.

Với màn trình diễn chói sáng của Mbappe cùng lối chơi ngày càng ổn định, đội tuyển Pháp tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026.

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