Năm 2027, Quốc hội sẽ giám sát về quản lý trụ sở làm việc sau sắp xếp

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày Tờ trình tóm tắt dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027

Theo đó, về giám sát chuyên đề, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, căn cứ đặc điểm, tình hình đặc thù của năm 2027, ý kiến của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc tổ chức Đoàn giám sát để tiến hành giám sát 2 chuyên đề gồm:

Chuyên đề 1: "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính".

Chuyên đề 2: "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021-2026".

Sau khi Quốc hội quyết định lựa chọn 1 chuyên đề, chuyên đề còn lại sẽ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội trực tiếp tổ chức giám sát.

Bên cạnh các chuyên đề Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trực tiếp tổ chức giám sát nêu trên; giao Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, chủ động lựa chọn hình thức giám sát phù hợp để tổ chức giám sát ngay trong năm 2026 đối với một số nội dung và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát trong năm 2027.

Căn cứ kết quả giám sát của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội về các chuyên đề, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc đưa ra thảo luận, xem xét tại Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc trình Quốc hội thảo luận, xem xét, bảo đảm hoạt động giám sát nhanh, gọn, kịp thời, tiết kiệm, hiệu lực, hiệu quả.

Ngoài ra, căn cứ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết trụ cột, chiến lược của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách, cơ chế đặc thù trên các lĩnh vực, địa phương, các nhiệm vụ, giải pháp để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số… và căn cứ tình hình thực tiễn thi hành pháp luật trên các lĩnh vực, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội chủ động theo dõi, giám sát việc triển khai, tổ chức thi hành pháp luật, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, nhất là về quy định pháp luật.

Từ đó, kịp thời đề xuất Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương có giải pháp tháo gỡ, hoàn thiện hệ thống pháp luật; trường hợp cần thiết, kịp thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, tổ chức giám sát.

Về dự kiến nội dung chương trình giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 như sau:

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội xem xét khoảng 34 đầu báo cáo của Chính phủ, báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội xem xét khoảng 27 đầu báo cáo của Chính phủ, báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc xem xét các báo cáo, Quốc hội sẽ tiến hành 2 phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 và Kỳ họp thứ 4; đồng thời, xem xét báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát chuyên đề tại Kỳ họp thứ 4.