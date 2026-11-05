Biến sở thích thành thu nhập

Nguyễn Quỳnh An An (bìa trái) hướng dẫn học viên thực hành móc len tại workshop. Ảnh: NVCC

Trong căn phòng nhỏ, những cuộn len nhiều màu nằm ngay ngắn trên kệ. Sợi len mềm trượt qua đầu ngón tay, chiếc kim móc đan từng vòng, dần tạo hình cho một chiếc túi hay món đồ trang trí. Với Nguyễn Quỳnh An An (29 tuổi, phường An Cựu), móc len từng là thú vui dành cho những lúc rảnh rỗi. Khi sản phẩm được nhiều người quan tâm và tìm mua, sở thích ấy mở ra cho An một hướng kiếm thêm thu nhập.

Từ niềm đam mê đó, An tự tay làm các sản phẩm len để bán trực tuyến. Mỗi món đồ cần nhiều công đoạn, từ chọn màu, tính kích thước đến móc len và hoàn thiện từng chi tiết. Tùy kiểu dáng, An phải dành nhiều giờ để hoàn thành một sản phẩm. Công việc đòi hỏi sự tập trung, bởi chỉ một vài mũi móc lệch cũng có thể ảnh hưởng đến hình dáng tổng thể.

Khi đăng hình ảnh sản phẩm lên mạng xã hội, An có cơ hội tiếp cận những người cùng sở thích và khách hàng tìm kiếm đồ thủ công. Hình ảnh thành phẩm, cách phối màu cùng những chia sẻ về quá trình thực hiện giúp người xem hiểu hơn về sản phẩm trước khi đặt mua.

“Lúc nhận được khoản tiền đầu tiên từ chiếc túi do chính tay mình móc, tôi khá vui. Trước đó, tôi móc len chủ yếu để thư giãn, thấy thích thì làm. Khi có người sẵn sàng trả tiền để mua sản phẩm của mình, tôi bắt đầu nghĩ đến việc bán hàng”, An chia sẻ.

Bên cạnh bán sản phẩm, An còn tổ chức các buổi workshop (học và làm) hướng dẫn người mới làm quen với móc len. Người tham gia được hướng dẫn chọn sợi, cầm kim và thực hành những mũi móc cơ bản để tự hoàn thành sản phẩm. Mỗi buổi học cần được chuẩn bị về nguyên liệu, dụng cụ và nội dung hướng dẫn phù hợp với người mới bắt đầu.

An kể: “Tổ chức workshop có cái vui riêng vì mình được hướng dẫn người khác tự làm ra sản phẩm. Nhưng mỗi buổi học đều cần chuẩn bị len, kim móc và sắp xếp nội dung sao cho người mới cũng có thể theo kịp. Tôi phải tính toán cả thời gian chuẩn bị lẫn chi phí tổ chức”.

Cũng tận dụng sở thích cá nhân để tìm kiếm khách hàng, Nguyễn Nhật Linh (25 tuổi, phường Phú Xuân) lựa chọn làm bánh ngọt. Những ngày cuối tuần, Nhật Linh dành thời gian thử nghiệm công thức, chuẩn bị nguyên liệu và quay lại quá trình nhào bột, tạo hình, nướng bánh để chia sẻ trên mạng xã hội.

Các video ghi lại từng công đoạn giúp người xem quan sát cách làm và hình dung thành phẩm. Sự quan tâm dành cho những nội dung này dần đưa Nhật Linh đến gần hơn với khách hàng. Từ việc làm bánh theo sở thích, cô phát triển tiệm bánh trực tuyến với lượng đơn đặt trước kín lịch.

Khi lượng đơn tăng, đòi hỏi Nhật Linh phải chuyên nghiệp hóa quy trình làm bánh. Nguyên liệu phải được chuẩn bị đúng số lượng, thời gian nướng phải phù hợp với từng loại bánh và lịch giao hàng cũng cần được tính toán kỹ để bảo đảm chất lượng khi đến tay khách.

Với bánh ngọt, một sai sót trong khâu cân đong nguyên liệu hay điều chỉnh nhiệt độ có thể khiến thành phẩm không đạt yêu cầu. Những mẻ bánh hỏng cũng đồng nghĩa với chi phí phát sinh và thời gian làm lại. Khi lịch đặt hàng dày hơn, người làm cần cân đối số lượng đơn với khả năng sản xuất để giữ chất lượng ổn định.

“Trước đây, nếu làm hỏng một mẻ bánh, tôi có thể thử lại vào hôm sau. Khi đã nhận đơn, mọi thứ khác hẳn vì mình phải tính cả tiền nguyên liệu, thời gian và cam kết với khách hàng. Tôi vẫn thích làm bánh, nhưng cần tổ chức công việc hợp lý để giữ chất lượng và sức khỏe”, Nhật Linh nói.

Ngày nay, kiếm tiền từ đam mê đã trở nên dễ tiếp cận hơn với người trẻ nhờ mạng xã hội và thương mại điện tử. Một sở thích được đầu tư nghiêm túc có thể tạo ra sản phẩm, tìm thấy khách hàng và mang lại thu nhập. Chỉ cần có kỹ năng, biết tận dụng nền tảng trực tuyến và nắm bắt nhu cầu thị trường, người trẻ đã có thêm cơ hội biến điều mình yêu thích thành công việc có giá trị kinh tế.

Sự thuận tiện của các nền tảng số cũng giúp người bán giới thiệu sản phẩm, tiếp nhận đơn hàng và trao đổi trực tiếp với khách mà chưa cần đầu tư nhiều vốn cho mặt bằng. Tuy nhiên, để tạo ra thu nhập, người làm cần chú trọng chất lượng, xác định giá bán phù hợp và tính toán chi phí. Lượt xem hay sự quan tâm trên mạng có thể giúp sản phẩm được biết đến, còn việc khách hàng có quay lại hay tiếp tục đặt mua phụ thuộc vào trải nghiệm thực tế.