  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Nỗ lực giải quyết điểm nghẽn trong đàm phán khí hậu

ClockChủ Nhật, 15/11/2026 15:05
Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 31 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31), đoàn đàm phán Australia, quốc gia phối hợp điều hành tiến trình thương lượng cùng Thổ Nhĩ Kỳ, công bố tài liệu mang tên “Tổng hợp các ý kiến và đề xuất”, trong đó tập hợp những vấn đề được nêu ra trong quá trình thảo luận tại COP31.

Hội nghị COP31: Cam kết và hành độngHội nghị Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31): Thước đo tinh thần trách nhiệm

 Liên hợp quốc cảnh báo mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể sẽ vượt mức 1,5 độ C so thời kỳ tiền công nghiệp. (Ảnh: Liên hợp quốc)

Một nội dung đáng chú ý là đề xuất thúc đẩy chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch trong các hệ thống năng lượng. Một vấn đề quan trọng khác là đề xuất tăng gấp ba lần nguồn tài chính dành cho thích ứng biến đổi khí hậu. Ông Alden Meyer, chuyên gia thuộc tổ chức nghiên cứu chính sách khí hậu E3G nhận định, vấn đề quan trọng là những nội dung nào có thể vượt qua sự phản đối từ các nhóm quốc gia khác nhau.

COP31 dự kiến kết thúc ngày 20/11 tới, song các hội nghị khí hậu trước đây thường phải kéo dài thời gian đàm phán do những bất đồng chưa được giải quyết. Phát biểu tại COP31 ngày 13/11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước phát triển tăng đáng kể nguồn tài chính hỗ trợ các quốc gia đang phát triển ứng phó biến đổi khí hậu, nhất là trong lĩnh vực thích ứng và khắc phục tổn thất, thiệt hại.

Ông Guterres cho rằng, hệ thống tài chính khí hậu toàn cầu vẫn tồn tại bất bình đẳng mang tính cơ cấu, trong khi nguồn cam kết hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; nhấn mạnh, ngay cả khi tài chính dành cho thích ứng được tăng gấp ba, nguồn lực này vẫn chưa đáp ứng được 30% nhu cầu. Trong một diễn biến khác, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đạt thỏa thuận sơ bộ nhằm thu hút khoảng 15 tỷ USD đầu tư vào các dự án điện mặt trời và điện gió tại Thổ Nhĩ Kỳ.

https://nhandan.vn/no-luc-giai-quyet-diem-nghen-trong-dam-phan-khi-hau-post1002735.html

Theo nhandandan.vn
 Từ khóa: nỗ lựcgiải quyếtđiểm nghẽnđàm phán khí hậuCOP31
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

XUNG QUANH VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI 10/69 ĐÀO DUY ANH:
Tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án

Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế nhận được đơn kiến nghị của bạn đọc liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ 10/69 Đào Duy Anh (phường Phú Xuân). Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu các thông tin liên quan, chúng tôi nhận thấy tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật đất đai và dân sự.

Tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án
Hội nghị COP31: Cam kết và hành động

Các khoản viện trợ nhằm hỗ trợ các nước thích ứng tình trạng biến đổi khí hậu dự kiến tiếp tục là chủ đề nóng tại Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31), nơi các nhà đàm phán đến từ gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ thảo luận từ ngày 9-20/11 tới, tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong bối cảnh nguồn tài chính hạn hẹp, thế giới đứng trước yêu cầu cấp bách phải chuyển những cam kết thành hành động cụ thể, COP31 là phép thử đối với quyết tâm và trách nhiệm của các thành viên trong ứng phó biến đổi khí hậu.

Hội nghị COP31 Cam kết và hành động
Đường Tố Hữu nối dài: Nỗ lực tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ

Là công trình trọng điểm kết nối trung tâm TP. Huế với Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, đường Tố Hữu nối dài có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, mùa mưa lũ cùng những vướng mắc về hạ tầng và công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đang ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công trên toàn tuyến.

Đường Tố Hữu nối dài Nỗ lực tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ
Nỗ lực thu hẹp bất đồng giữa Mỹ và Iran

Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng, các nỗ lực trung gian của Qatar, Pakistan, Ai Cập và một số nước khác đang mở ra cơ hội duy trì đối thoại giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, khoảng cách lớn về điều kiện đàm phán, bất đồng liên quan Eo biển Hormuz và việc hai bên tiếp tục củng cố năng lực quân sự cho thấy con đường đi tới một thỏa thuận còn nhiều trở ngại. Nguy cơ xung đột leo thang tiếp tục đe dọa an ninh khu vực, tạo ra những hệ lụy sâu rộng đối với kinh tế, năng lượng và an ninh toàn cầu.

Nỗ lực thu hẹp bất đồng giữa Mỹ và Iran
Làn sóng người tị nạn: Cần giải quyết từ nguyên nhân gốc rễ

Số người phải rời bỏ nhà cửa vì xung đột và khủng hoảng trên thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, song nguồn tài chính cho viện trợ nhân đạo quốc tế đang ngày càng bị thu hẹp. Thực trạng này đẩy hệ thống cứu trợ người tị nạn toàn cầu vào tình thế bấp bênh.

Làn sóng người tị nạn Cần giải quyết từ nguyên nhân gốc rễ

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top