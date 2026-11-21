Giáo sư cao cấp Đào Nhất Đào, Viện trưởng Viện Nghiên cứu “Vành đai và Con đường”, Đại học Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: TTXVN)

Đây là nhận định của Giáo sư Đào Nhất Đào, Viện trưởng Viện Nghiên cứu “Vành đai và Con đường”, Đại học Thâm Quyến khi trả lời TTXVN về chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Liên quan bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC, Giáo sư Đào Nhất Đào cho rằng, những phân tích về ba chuyển dịch lớn đã thể hiện góc nhìn sâu sắc về những thách thức mà các nền kinh tế đang phát triển phải đối mặt. Từ đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị APEC thúc đẩy ba định hướng chiến lược gồm: Tiên phong trong thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư rộng mở, tạo xung lực mới cho hội nhập và liên kết kinh tế. Kiến tạo động lực tăng trưởng mới và khai mở những không gian phát triển mới. Lấy sự phồn vinh của người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm của hợp tác.

Đặc biệt, đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh APEC cần trở thành kênh đối thoại chiến lược cởi mở, mang tính xây dựng, là cầu nối giúp các bên hóa giải bất đồng, giảm căng thẳng và tìm kiếm giải pháp thực chất. Theo Giáo sư Đào Nhất Đào, trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa thiết thực. Các nền kinh tế, nhất là những nước quy mô vừa và đang phát triển, cần có không gian đối thoại để duy trì hợp tác, xử lý khác biệt và tìm kiếm lợi ích chung.

Nhà nghiên cứu Trung Quốc đánh giá chuyến thăm đã tạo ra những kết quả kết nối cụ thể giữa hai nước. Về triển vọng hợp tác khoa học-công nghệ, Giáo sư Đào Nhất Đào cho rằng hai nước có nhiều cơ hội mở rộng hợp tác theo hướng gắn công nghệ với sản xuất và nhu cầu phát triển thực tế của Việt Nam. Việt Nam có lợi thế về lực lượng lao động trẻ, trong khi Trung Quốc có kinh nghiệm đưa công nghệ vào sản xuất quy mô lớn. Việc kết hợp những lợi thế này sẽ góp phần hình thành nguồn nhân lực am hiểu công nghệ, thị trường và quy định của cả hai nước.

Đề cập việc Việt Nam tiếp nhận vai trò Chủ nhà APEC 2027, Giáo sư Đào Nhất Đào đánh giá cao bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ chuyển giao vai trò chủ nhà; cho rằng thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thể hiện rõ tinh thần kế thừa thành quả, chủ động xây dựng chương trình nghị sự và trách nhiệm đối với hợp tác khu vực. Việc kế thừa thành quả, duy trì mạng lưới hợp tác và xây dựng bản sắc riêng sẽ là những yếu tố quan trọng để Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, năng động, gắn kết, tự cường và thịnh vượng.

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