Kiểm tra chất lượng hàng hóa tại các cơ sở, hàng quán trên địa bàn thành phố. Ảnh: Văn Cường

Nhận diện sớm phương thức vi phạm

Hàng lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với giá bán thấp không chỉ gây cạnh tranh không lành mạnh mà còn ảnh hưởng đến doanh nghiệp chân chính. Đáng lo ngại, hàng giả trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng còn đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng và làm suy giảm niềm tin thị trường.

Nhiều đối tượng hiện lợi dụng các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội như Shopee, Facebook, TikTok, Zalo... để quảng cáo, tiêu thụ hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. Các thủ đoạn mà các đối tượng thường dùng như sử dụng tài khoản ảo, chia nhỏ đơn hàng, phân tán kho bãi, thường xuyên thay đổi địa điểm tập kết khiến việc xác minh, truy xuất nguồn gốc hàng hóa gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo 389 thành phố chú trọng tham mưu các giải pháp đấu tranh phù hợp; tăng cường tập huấn kỹ năng nhận diện vi phạm trên môi trường thương mại điện tử, đẩy mạnh chia sẻ thông tin giữa các lực lượng công an, quản lý thị trường, hải quan, thuế... Cùng với giám sát hoạt động kinh doanh trên mạng, các lực lượng tăng cường kiểm soát khâu lưu thông, kho bãi, điểm tập kết hàng hóa nhằm kịp thời phát hiện vi phạm.

Trong gần 11 tháng đầu năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường thành phố đã phát hiện, xử lý 280 vụ vi phạm. Trong đó, có 78 vụ liên quan đến hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 42 vụ kinh doanh hàng nhập lậu và 5 vụ kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng số tiền xử phạt hơn 2,5 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm gần 1,94 tỷ đồng. Đáng chú ý, từ cuối tháng 10 đến ngày 14/11/2026, các đội quản lý thị trường đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 34 vụ vi phạm quy định về niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ, xử phạt gần 29 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố, vi phạm ngày càng đa dạng. Vì vậy, bên cạnh kiểm tra trực tiếp tại cơ sở kinh doanh, lực lượng quản lý thị trường phải chủ động nắm thông tin trên môi trường mạng, phối hợp xác minh nguồn hàng và xử lý vi phạm ngay từ khâu lưu thông.

Thực tế này đòi hỏi công tác quản lý thị trường phải bám sát địa bàn, nhận diện sớm nguy cơ, tập trung kiểm soát các tuyến vận chuyển và mặt hàng trọng điểm, thay vì chỉ xử lý khi vi phạm đã xảy ra.

Siết chặt kiểm soát dịp Tết

Dự báo những tháng cuối năm 2026 và dịp tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, nhu cầu tiêu dùng tăng cao sẽ tạo áp lực lớn đối với công tác quản lý thị trường. Đây cũng là thời điểm các đối tượng dễ lợi dụng biến động cung cầu, giá cả để đưa hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc ra tiêu thụ.

Trước tình hình đó, Sở Công Thương - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 thành phố đã tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Đợt cao điểm được triển khai trên tất cả các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, với sự tham gia của các ban, ngành, địa phương. Các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra những địa bàn, đối tượng và mặt hàng trọng điểm; kết hợp kiểm tra, hậu kiểm, điều tra và xử lý nghiêm vi phạm.

Trọng tâm là đấu tranh với các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây, ổ nhóm phức tạp. Những mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao như pháo nổ, thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử, vàng, bạc, ngoại tệ, xăng dầu được chú trọng kiểm soát. Cùng với đó là nhóm hàng thiết yếu phục vụ Tết như lương thực, thực phẩm, rượu, bia, bánh kẹo, hàng điện máy và đồ gia dụng.

Ông Phan Hùng Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, dịp cuối năm và tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Do đó, các lực lượng chức năng bám sát địa bàn, tập trung kiểm soát mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao; đồng thời tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, không để hình thành các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Công tác kiểm soát được thực hiện đồng bộ trên thị trường truyền thống và không gian mạng. Hoạt động quảng cáo, livestream bán hàng, giao dịch trực tuyến và vận chuyển hàng hóa được giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi lợi dụng thương mại điện tử để tiêu thụ hàng giả, hàng lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các doanh nghiệp và người tiêu dùng cũng cần chủ động tham gia phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Doanh nghiệp cần quan tâm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, ứng dụng tem truy xuất nguồn gốc, công nghệ chống giả để bảo vệ thương hiệu.

Người tiêu dùng cần lựa chọn cơ sở kinh doanh uy tín, kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, thận trọng khi mua sắm trên mạng xã hội; không tiếp tay tiêu thụ hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc. Qua đó, góp phần kiểm soát tốt thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa an toàn, chất lượng, phục vụ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm và tết Nguyên đán.