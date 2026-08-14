Phát động Cuộc thi viết "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường" năm 2026

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi. (Ảnh: ĐÌNH TUỆ)

Theo thể lệ cuộc thi, nội dung tác phẩm dự thi xoay quanh những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường, những kỷ niệm, ấn tượng sâu sắc về thầy giáo, cô giáo mà tác giả kính trọng, yêu quý, hoặc những ảnh hưởng, tác động của thầy cô đến việc học tập, nhận thức, làm thay đổi cuộc sống của bản thân tác giả hoặc người thân, bạn bè tác giả.

Tác phẩm cũng có thể viết về những tình huống sư phạm điển hình mà tác giả từng chứng kiến hoặc trải qua, cùng cách xử lý của thầy cô giáo, những tình cảm, kỷ niệm gắn bó sâu sắc với ngôi trường mà tác giả, hoặc người thân, bạn bè của tác giả từng và đang theo học.

Công dân Việt Nam có tác phẩm phù hợp với thể lệ cuộc thi đều có thể tham gia. Thành viên Ban tổ chức và Ban Giám khảo của cuộc thi không được gửi tác phẩm dự thi. Tác phẩm dự thi viết bằng tiếng Việt, thể hiện dưới hình thức văn xuôi, dung lượng tối thiểu 500 từ; khuyến khích gửi kèm hình ảnh, video minh họa (nếu có).

Tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa từng công bố trên bất kỳ phương tiện truyền thông, ấn phẩm, website hay mạng xã hội nào; chưa gửi tham dự cuộc thi khác và chưa được in thành sách hay tuyển tập riêng cho đến khi cuộc thi kết thúc.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức cho biết, năm 2026, Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” chính thức bước sang tuổi 15. Đây là dấu mốc đặc biệt, ghi dấu một hành trình đủ dài để cuộc thi trở thành sân chơi ý nghĩa, góp phần lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ học trò trên khắp mọi miền đất nước.

Qua 14 mùa giải, cuộc thi đã nhận được hàng trăm nghìn tác phẩm từ các tỉnh, thành phố trên cả nước, từ những ngôi trường ở đô thị đến các điểm trường vùng cao, biên giới, hải đảo, góp phần lưu giữ những câu chuyện xúc động về tình thầy trò.

Theo nhà báo Triệu Ngọc Lâm, năm 2026, ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và hướng tới mục tiêu phát triển con người Việt Nam toàn diện về trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh hội nhập. Trong hành trình đó, lòng biết ơn, sự kính trọng và tình thầy trò vẫn là những giá trị không cũ, mà chính là nền tảng tinh thần giúp thế hệ trẻ vững vàng bước vào tương lai.

“Các em đừng ngại nếu câu chữ chưa thật trau chuốt, cũng đừng lo câu chuyện của mình quá đỗi bình dị. Chính sự chân thành mới làm nên giá trị của một bài viết đầy cảm xúc. Những tác phẩm ở lại lâu nhất trong lòng bạn đọc không phải là những trang viết cầu kỳ về câu chữ, mà là những câu chuyện chạm đến sự thật giản dị và xúc động của tình thầy trò”, nhà báo Triệu Ngọc Lâm nhắn nhủ.

Ban tổ chức kỳ vọng mùa giải năm 2026 sẽ tạo dấu ấn đặc biệt, với số lượng tác phẩm phong phú, chất lượng cao, góp phần khắc họa sinh động bức tranh về tình thầy trò trong đời sống giáo dục Việt Nam hôm nay.

Chia sẻ tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo Doãn Hồng Hà, đại diện Ban Giám khảo nhấn mạnh, điều quan trọng nhất khi đánh giá các tác phẩm không phải là tìm ra người viết có kỹ thuật ngôn ngữ tốt nhất, mà là tìm kiếm những tiếng nói chân thật nhất.

Các yếu tố về hình thức, bố cục, diễn đạt vẫn được xem xét, song không thể thay thế giá trị của nội dung và cảm xúc. Một câu chuyện đời thường, được kể bằng giọng văn tự nhiên và xuất phát từ trải nghiệm thật, có thể tạo sức lay động mạnh hơn một bài viết được trau chuốt nhưng thiếu hơi thở của đời sống.

Hội đồng Giám khảo cũng cam kết bảo đảm sự công bằng, cởi mở và tôn trọng đối với mọi tác phẩm, không phân biệt bài viết đến từ thành thị hay vùng sâu, vùng xa, không đặt nặng danh xưng hay thành tích của người viết. Giá trị thật sự của từng tác phẩm sẽ là căn cứ quan trọng nhất trong quá trình đánh giá.

Ban tổ chức trao 4 giải tập thể; 2 giải Nhất; 4 giải Nhì; 6 giải Ba; 10 giải Khuyến khích; 2 giải dành cho nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải cùng các giải thưởng phụ.

Thời hạn nhận tác phẩm kể từ ngày phát động cuộc thi cho đến hết ngày 31/10/2026. Số lượng tác phẩm dự thi của mỗi tác giả không hạn chế. Lễ tổng kết và trao giải đồng thời là dịp kỷ niệm 15 năm tổ chức cuộc thi dự kiến được tổ chức vào tháng 11/2026.

https://nhandan.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-nhung-ky-niem-sau-sac-ve-thay-co-va-mai-truong-nam-2026-post982581.html?gidzl=_K07OO6etaB_NGvXZh7VHlvR3cgPiziSwLvPES7WZHcxMbe_nUNQ6Ry83ZMIjTuOk5OCEMH9s-4KXQZJG0