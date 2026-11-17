Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae dự Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng "0" (AZEC) lần thứ 4 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026 đồng chủ trì Hội nghị.

AZEC là sáng kiến do Nhật Bản khởi xướng, có sự tham gia của 11 nước: Nhật Bản, Australia, Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Tại Hội nghị, các nhà Lãnh đạo tiếp tục khẳng định các nguyên tắc hợp tác của AZEC, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện đồng thời ba mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm và bảo đảm an ninh năng lượng, duy trì cách tiếp cận "một mục tiêu, nhiều con đường".

Các nhà lãnh đạo hoan nghênh Timor-Leste trở thành quốc gia đối tác của AZEC và nhất trí phát triển cơ chế này theo định hướng AZEC 2.0, chú trọng nâng cao khả năng chống chịu của các nền kinh tế và hệ thống năng lượng. Các ưu tiên hợp tác gồm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, tăng cường an ninh dầu khí, bảo đảm nguồn cung khoáng sản thiết yếu, củng cố chuỗi cung ứng, nâng cấp công nghiệp, phát triển công nghệ tiên tiến và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao nỗ lực của Nhật Bản trong việc chủ động thúc đẩy hợp tác AZEC, nhất là trong bối cảnh an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu phải đối mặt với nhiều thách thức. Thủ tướng chia sẻ, sáng kiến POWERR Asia hỗ trợ thu xếp nguồn dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Việt Nam) là minh chứng thiết thực cho tiềm năng và hiệu quả của hợp tác khu vực.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam coi bảo đảm an ninh năng lượng là nền tảng để tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao năng lực tự cường của nền kinh tế. Việt Nam đang hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển hạ tầng năng lượng và triển khai Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất hai định hướng ưu tiên để thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất trong khuôn khổ AZEC - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Để thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất trong khuôn khổ AZEC, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất hai định hướng ưu tiên.

Thứ nhất, tăng cường hợp tác khu vực về dự trữ và cung ứng dầu khí. Thủ tướng đề nghị thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và trao đổi mô hình đầu tư, quản lý hạ tầng dự trữ. Việt Nam hoan nghênh Phiên họp đặc biệt tại Manila giữa các Bộ trưởng AZEC và đại diện các nước xuất khẩu dầu khí, đồng thời ủng hộ hợp tác trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của mỗi nước.

Thứ hai, phát huy vai trò kết nối của Nhật Bản và các đối tác AZEC. Thủ tướng đề nghị huy động nguồn lực tài chính, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và khuyến khích khu vực tư nhân tham gia phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng năng lượng, qua đó đưa các sáng kiến hợp tác vào những dự án cụ thể, mang lại lợi ích cho các quốc gia thành viên và khu vực.

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, hợp tác và chia sẻ trách nhiệm vì sự thịnh vượng chung, AZEC sẽ tiếp tục đóng góp vào mục tiêu xây dựng một châu Á tự cường về năng lượng, phát triển nhanh và bền vững.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung các Nhà Lãnh đạo Cấp cao AZEC, khuyến khích các bộ trưởng phụ trách tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động. Hội nghị Cấp cao AZEC lần thứ 5 dự kiến được tổ chức tại Singapore năm 2027./.